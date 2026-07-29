La Junta mejora el firme de las carreteras A-350 y A-358 con una inversión de más de 341.000 euros

Las actuaciones refuerzan la seguridad vial en dos ejes estratégicos para la movilidad y el transporte de mercancías en la provincia

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Almería, Dolores Martínez, ha visitado las obras de rehabilitación del firme que se están ejecutando en las carreteras A-350, entre Huércal-Overa y Pulpí, y la A-358, entre Berja y El Ejido. Ambas actuaciones se enmarcan en el Plan de Asfaltado de la Junta de Andalucía, con una inversión conjunta de 341.640 euros que permite mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial en dos vías estratégicas de la provincia.

Dolores Martínez ha destacado que “estas actuaciones responden al compromiso de la Junta de Andalucía con la conservación y mejora de la red autonómica de carreteras, garantizando unas infraestructuras más seguras y adaptadas a las necesidades de los ciudadanos y del tejido productivo de la provincia”. Asimismo, ha señalado que “la mejora del firme en estas dos carreteras permitirá incrementar la seguridad y la comodidad de los desplazamientos, además de favorecer el transporte de mercancías en zonas con una importante actividad agrícola y empresarial”.

La carretera A-350 constituye uno de los principales ejes de comunicación entre Huércal-Overa y Pulpí, conectando con la N-340a y la A-1201. Se trata de una vía fundamental para la salida de los productos hortofrutícolas de una de las zonas con mayor desarrollo agrícola de la provincia.

Por su parte, la A-358 comunica Berja, Dalías y El Ejido, enlazando con la autovía A-7 y constituyendo uno de los principales accesos a la Alpujarra desde el Poniente almeriense, una comarca en la que la agricultura intensiva ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años.

Las actuaciones consisten en el fresado de las zonas deterioradas del firme, la aplicación de riego de adherencia y la extensión de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente, con la utilización de 2.120 toneladas de aglomerado asfáltico en la A-350 y 1.911 toneladas en la A-358. Posteriormente se procederá a la reposición de la señalización horizontal.

Para ejecutar estos trabajos se ha establecido un dispositivo de regulación del tráfico mediante señalización específica y personal habilitado, garantizando en todo momento la seguridad de los usuarios y de los operarios.

La inversión asciende a 197.908 euros en la A-350 y a 143.732 euros en la A-358, lo que supone un importe total de 341.640 euros. Estas actuaciones forman parte del Plan de Asfaltado de la Junta de Andalucía, que contempla una inversión histórica de 17,5 millones de euros.

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