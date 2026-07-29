La Junta licita por 940.000 euros el sellado del vertedero del municipio almeriense de Lubrín

La provincia de Almería se erige en una de las que más actuaciones de este tipo concentra, con inversiones que ascienden a cerca de 15 millones de euros

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha anunciado la licitación de la ejecución de las obras del proyecto de sellado del vertedero de inertes ubicado en el municipio almeriense de Lubrín. La actuación, que contará con una inversión total de 940.800 euros (IVA incluido), cofinanciada por la Unión Europea con cargo al Programa de Andalucía FEDER 2021-2021, representa un ejemplo más del compromiso que mantiene el Gobierno andaluz con la protección ambiental del entorno y el cuidado del medio natural de la provincia de Almería.

El plazo de ejecución de la intervención, que contempla los parámetros exigidos por la Unión Europea en materia de vertederos, es de diez meses e incluye medidas como la estabilización de taludes, la instalación de sistemas de impermeabilización y drenaje, la restauración paisajística del área afectada y la puesta en marcha de un plan de control y vigilancia ambiental. Todas estas actuaciones tienen como objetivo prevenir riesgos sanitarios y ambientales, además de garantizar la seguridad de la zona en el futuro.

Las obras servirán, asimismo, para reducir riesgos de contaminación de suelos y aguas, permitiendo que el terreno recupere su funcionalidad ecológica y favoreciendo la recuperación del entorno natural, la vegetación en la zona y la calidad de vida de los algo más de 1.400 vecinos del municipio de Lubrín.

Del mismo modo, el proyecto de obra prevé la utilización de materiales reciclados y valorizados durante el proceso, amén del empleo de tierras y áridos obtenidos en el transcurso de la propia intervención, en la línea mantenida por la Consejería, de fomento de la sostenibilidad y la economía circular.

La licitación del proyecto de sellado y clausura fija en el pliego criterios técnicos y económicos que garantizan que la empresa que resulte finalmente adjudicataria aporte la mejor relación calidad‑precio y ejecute la actuación con la adecuada eficiencia, responsabilidad y pleno ajuste a los estándares europeos más exigentes. Así las cosas, se ha diseñado una fórmula que otorga un peso equilibrado tanto a la calidad de la propuesta técnica de las soluciones aportadas como a la propuesta económica, asegurando una intervención rigurosa y de alto nivel.

Actuación de la Junta frente al depósito incontrolado de residuos

Este depósito incontrolado de residuos de Lubrín se ha utilizado durante años sin el debido control técnico y en el mismo, se han depositado residuos inertes sin que se hayan adoptado las medidas necesarias para la protección del medio ambiente, encontrándose incluido este emplazamiento en la demanda interpuesta por la Comisión Europea frente a España ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

En la provincia de Almería, el Ejecutivo autonómico está destinando una inversión cercana a los 15 millones de euros para sellar y clausurar vertederos. De hecho, se trata de una de las provincias que concentra más actuaciones de este tipo, dentro de una estrategia sostenida para recuperar suelos degradados y prevenir riesgos ambientales asociados a estos espacios.

Los trabajos concluidos recientemente en Albox, con una intervención valorada en 2,4 millones de euros, y en Líjar, se suman a los cierres ya ejecutados en los municipios de Bayarque, Instinción, Olula del Río, Paterna del Río y Tabernas. En marcha, además del de Lubrín, se encuentran los cierres de los vertederos de Berja, Castro de Filabres y Cuevas del Almanzora. En todos los casos, el Gobierno andaluz ha actuado para garantizar la seguridad ambiental y evitar la generación de nuevos focos de contaminación.

Apuesta por un modelo de economía circular

Intervenciones como ésta se enmarcan entre las prioridades del Plan Integral de Residuos de Andalucía (PIREC 2030) y constituyen una piedra angular del compromiso del Gobierno autonómico con el cumplimiento de la normativa en materia de residuos y economía circular, así como conla conservación del entorno natural.

Como muestra de esa concepción, la política ambiental de la Junta ejecuta un conjunto de actuaciones que se complementan entre sí: desde el impulso a la recogida separada de residuos hasta la mejora en la separación de materiales de las plantas de tratamiento, el impulso a la preparación para la reutilización y el reciclaje, las declaraciones de subproductos o del fin de condición de residuo y, por tanto, la disminución progresiva y acentuada de la eliminación de residuos en vertedero. La clausura con todas las garantías ambientales de vertederos existentes supone el paso final.

Precisamente, en economía circular y gestión de residuos, las inversiones de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ascienden este 2026 a 163,4 millones, lo que supone un 18,4% más que en 2025, en una tendencia de crecimiento sostenido en el tiempo y que tiene como eje fundamental la colaboración con los ayuntamientos, como principales beneficiados de este nuevo modelo de gestión y tratamiento de los residuos.

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