Ramón Fernández-Pacheco recibe en Huelva a la Hermandad del Rocío de Almería en su llegada a la aldea almonteña

El consejero en funciones de Agricultura y hermano de la hermandad almeriense felicita a los peregrinos tras completar el camino El consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha recibido este jueves en el Puente del Ajolí a la Hermandad del Rocío de Almería, tras varios días de peregrinaje hasta la ermita de Almonte (Huelva).

Como hermano que es de la hermandad almeriense, Fernández-Pacheco ha acompañado a los rocieros en uno de los momentos más emotivos de la llegada a El Rocío, y ha felicitado a todos los peregrinos que han completado el camino. De ellos ha destacado su “esfuerzo, fe y la convivencia” de estos días de peregrinación. El consejero en funciones ha puesto en valor “la devoción y el sentimiento rociero que cada año demuestra la Hermandad del Rocío de Almería”, así como el ambiente de fraternidad que se vive durante todo el recorrido hasta la ermita almonteña.

Ramón Fernández-Pacheco ha deseado a todos los hermanos y peregrinos una feliz estancia en El Rocío y una romería 2026 llena de emoción y vivencias compartidas junto a la Virgen.