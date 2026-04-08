Correos presenta un sello que conmemora el 45 aniversario de la Federación Española de Municipios y Provincias

Al acto de presentación han asistido el secretario General de la Federación Española de Municipios y Provincias, Luis Martínez, y la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera

Con una tirada de 66.000 unidades, este sello se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197

Correos ha presentado una nueva emisión que conmemora el 40 aniversario de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), una asociación de ámbito estatal de la que forman parte el 95% de los ayuntamientos, las diputaciones, consells y cabildos insulares de toda España.

Al acto de presentación han asistido el secretario General de la Federación Española de Municipios y Provincias, Luis Martínez, y la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera, entre otros. Al finalizar el acto se ha realizado el tradicional matasellado de honor.

La federación nació hace 45 años, un 14 de junio de 1981, en una asamblea celebrada en Torremolinos (Málaga), promovida por una comisión gestora formada por 20 alcaldes que había iniciado los trabajos para este encuentro constituyente. El alcalde de Málaga, Pedro Aparicio, fue el primer presidente de la federación, ratificada como asociación de utilidad pública mediante acuerdo de Consejo de Ministros en 1985.

La FEMP pretende el fomento y la defensa de la autonomía de las entidades locales; la representación y defensa de sus intereses ante otras administraciones; el desarrollo y la consolidación del espíritu europeo en el ámbito local; la promoción y el favorecimiento de las relaciones de amistad y cooperación con las entidades locales y sus organizaciones internacionales, así como la prestación de todos los servicios que pueda proporcionar.

La federación tiene su sede oficial en Madrid, en la Calle del Nuncio, 8. Está presidida por la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo y cuenta con una junta de gobierno en la que están representadas distintas fuerzas políticas presentes en las corporaciones locales españolas. Se encarga de llevar a la práctica los acuerdos del pleno y del consejo territorial. Además, la FEMP se compone de treinta comisiones y once redes, en las que participan los representantes de ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells.

A lo largo de este año, la FEMP conmemora su 45º aniversario con la celebración de jornadas, actos culturales y deportivos, la emisión de este sello de Correos, de una moneda conmemorativa y la celebración de sorteos.

El sello que se ha presentado hoy pertenece a la serie ‘Efemérides y recoge parte la fachada de la sede de la Federación y en un círculo un mapa de España. Se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, o contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.

Características técnicas

Procedimiento de impresión: Offset

Papel: Estucado, engomado, fosforescente

Tamaño del sello: 57,6 x 40,9 mm

Efectos en pliego: Pliego de 16

Valor postal de los sellos: 3 euros

Tirada: 66.000