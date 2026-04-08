Las Cruces de Mayo adornarán la ciudad este año del 23 de abril al 2 de mayo

Se han presentado 16 cruces y 4 mayas a concurso y el Mirador de la Rambla recibirá seis ambigús unificados que contarán con entoldado, pórtico y decoración

Una vez finalizada la Semana Santa los siguientes pasos de la tradición encaminan ya hacia la celebración de una nueva edición de las Cruces de Mayo. Una nueva edición que este año se desarrollará del 23 de abril al 2 de mayo y para la que el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería ha vuelto a poner en marcha el concurso municipal para cruces y mayas. Hasta 16 cruces se han presentado este año en sus tres categorías y un total de cuatro mayas. El certamen está dotado con más de 5.000 euros en premios.

Además, y tal y como ha avanzado en su presentación el concejal delegado del área, Diego Cruz, “contaremos con seis ambigús en el Mirador de la Rambla que, como novedad, contarán con un pórtico de entrada para darle realce, habrá entoldado para proteger las horas de sol y habrá decoración con mucho color florido para que el impacto visual sea muy atractivo. Queremos generar el mejor ambiente para brindar por esta primavera y por una muy buena Semana Santa, tal y como se ha indicado en el balance que realizamos desde el Ayuntamiento el martes”.

Diego Cruz también ha querido destacar que “sin duda, podemos estar orgullosos de todas las Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, por el compromiso, trabajo y dedicación con la que desarrollan todas sus actividades durante todo el año. Y de hecho, muchas de ellas estarán presentes de forma activa en las próximas Cruces de Mayo”.

En cuanto a los certámenes de Cruces y el de Mayas, el importe total de los premios a conceder en ambos concursos y sumando la totalidad de las Modalidades asciende a la cantidad de 5.040 euros. Concretamente, se repartirán 900 euros y diploma para el primer premio de cada modalidad; otros 550 euros y diploma para los segundos premios; y 430 euros y diploma en un único premio para las mayas. Asimismo se establecen dos accésit de 130 euros cada uno, a conceder según criterio del jurado.

En las Cruces, se valorará belleza de la cruz, la ornamentación del lugar, la originalidad, la adecuación de la tradición, y la artesanía y detalles empleados en el conjunto de la cruz. En las mayas, se tendrá en cuenta la belleza de la maya en su conjunto, el entorno y su ornamentación, y la ropa, adornos y artículos para decoración de la maya tradicional almeriense. “Son magníficas oportunidades para que los almerienses y visitantes disfruten del colorido y la plasticidad de unas cruces que, tal y como establecen las bases, han de estar elaboradas por flores naturales y su decoración de cobre, madera, cerámica, mantones y bordados”, ha apostillado Diego Cruz.

En Mayas, se han presentado cuatro. En la Hermandad de Nazarenos Nuestro Padre Jesús, Prendimiento, Santa Cena y el Ampa del IES Al Andalus.

En el caso de las cruces, se han presentado cuatro en la categoría de ‘Ampas de Centros de Enseñanza’, como son las del CEIP San Indalecio, Peques de Alborán, IES Al Andalus y Acordes; cinco en ‘Asociaciones, Entidades y otros colectivos culturales’, concretamente: las asociaciones de vecinos ‘La Torre’, ‘Plataforma Vega de la Cañada’, ‘Venta Gaspar Sol y Arena’, ‘Paraje Guillén’ y ‘Plataforma vecinal Minas de Gádor del Barrio San Luis’; y siete en ‘Hermandades y Cofradía’, que son Estudiantes, Angustias, Calvario, Prendimiento, Silencio, Caridad y Santa Cena.

“Sin duda”, ha retomado Diego Cruz, “es una oferta más para dinamizar la última semana del mes de abril y el primer fin de semana de mayo. Recuerdo, que en las fechas de las Cruces, también tendrán en la última semana del mes obras de teatro como ‘Campeones 2’ con El Langui y la OCAL en el Auditorio o Delicatessen en el Apolo. Y que el primer fin de semana de mayo viviremos el arranque de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro y Solazo +Music Fest”.

“Solo me queda animar una vez más a todos los almerienses y a quienes nos visiten aprovechando la previsión de buen tiempo, que recorran las distintas localizaciones y que disfruten de la amplísima oferta de cultura y ocio para estos días”, ha concluido.