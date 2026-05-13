Dalías acogerá su II Concurso de Pintura Rápida organizado por Berjarte el 21 de junio

Se repartirán diplomas y premios en metálico de hasta 600 euros

Dalías va a celebrar el próximo 21 de junio la segunda edición de Concurso de Pintura Rápida ‘Ciudad de Dalías’ gracias a la iniciativa impulsada por la Asociación Cultural Berjarte y a la colaboración del Ayuntamiento de Dalías (Almería) para la promoción de la actividad artística en el municipio.

El evento pretende “convertir las calles, rincones y paisajes de la ciudad en un marco único para la creación a pie de calle”, según ha manifestado la presidenta de Berjarte, Elisa Moya, quien ha agradecido el apoyo del alcalde, Francisco Lirola, para llevar a cabo este certamen pictórico.

La actividad pretende además crear un marco único en la agenda cultural de Dalías, en el que cantidad artistas de diversos estilos ocupen los espacios de la ciudad en una jornada de convivencia con vecinos y turistas, quienes disfrutarán a su vez del proceso artístico en directo.

La temática de esta edición se centra en Dalías: sus paisajes, monumentos, fuentes, calles y gentes; de modo que será requisito indispensable que la relación de la obra con la localidad sea claramente reconocible.

Conforme a las bases, el concurso está abierto a la participación de artistas nacionales y extranjeros mayores de 18 años. Los participantes podrán emplear técnica libre (óleos, acrílicos, mixtas o acuarelas) sobre un soporte rígido de color blanco o uniforme, cuyas medidas deberán oscilar entre los 50×70 y los 100×120 centímetros.

La inscripción y el sellado de los soportes se realizará el 21 de junio, es decir, el mismo día del concurso, de 8:00 a 10:00 horas en el Ayuntamiento de Dalías. Los artistas deberán aportar su propio material y el caballete necesario para la posterior exposición de los trabajos que ejecutarán durante el día, ya que las obras finalizadas deberán entregarse antes de las 18:00 horas.

Premios y fallo del jurado

El jurado, compuesto por personalidades del mundo de las artes, dará a conocer su fallo a las 19:30 horas, momento en el que se procederá a la entrega de galardones. Así, se ha establecido un primer premio dotado con 600 euros y diploma, y un segundo premio de 400 euros y diploma.

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de los patrocinadores, mientras que el resto de los trabajos serán expuestos para el disfrute de vecinos y visitantes. Para más información, los interesados pueden visitar la web www.berjarte.es.