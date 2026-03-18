CORTES DE TRÁFICO POR LAS OBRAS DEL PASEO

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán desde mañana jueves, 19 de marzo, a las 09.30 horas, debido a las obras de remodelación del Paseo de Almería y que afectarán a las calles Ricardos y Navarro Rodrigo.

En concreto, se procederá al corte del tráfico rodado de ambas vías, tal y como estaba anteriormente, por lo que no se permitirá la transversalidad del Paseo en esa zona.

En la calle Ricardos, el tráfico accederá por Doctor Gómez Ulla, Conde Ofalia, Lachambre y Rueda López.

En la calle Navarro Rodrigo, los vados permanentes y la servidumbre accederán por Obispo Orbera y saldrán por la Calle García Alix.