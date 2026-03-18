Filosofía en la Calle participa en un grupo focal para la elaboración del II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de El Ejido

Antonio Guerrero

La asociación Filosofía en la Calle ha participado recientemente en un grupo focal organizado dentro del proceso de elaboración del II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de El Ejido, un espacio participativo en el que diferentes asociaciones y colectivos del municipio han podido aportar sus propuestas y reflexiones.

En representación de la asociación participaron Jihane Lajaad, estudiante universitaria, mujer de origen migrante y persona con discapacidad visual, y Duarte Antonio Rocha, usuario de perro guía, defensor de los derechos de las personas con discapacidad, la diversidad y el colectivo LGTBI, también de origen migrante. Su participación aportó al encuentro una mirada especialmente enriquecedora desde la experiencia directa de la diversidad social, la discapacidad y la inclusión, contribuyendo a trasladar al proceso de elaboración del plan la voz de colectivos que forman parte activa de la realidad social del municipio.

Durante este encuentro se abordaron distintos aspectos relacionados con la igualdad, la inclusión social y la participación ciudadana, permitiendo recoger la visión y las experiencias del tejido asociativo del municipio.

Desde Filosofía en la Calle valoran positivamente la puesta en marcha de este tipo de espacios de diálogo con las asociaciones, ya que permiten escuchar de primera mano las realidades y necesidades de la ciudadanía y enriquecer las políticas públicas con perspectivas diversas.

La asociación espera que las reflexiones y propuestas compartidas durante este grupo focal puedan verse reflejadas en el futuro II Plan de Igualdad de El Ejido, contribuyendo a que las medidas que se planteen se traduzcan en acciones reales que avancen hacia una sociedad más igualitaria, inclusiva y respetuosa con la diversidad, evitando que este trabajo participativo quede únicamente en el papel o termine guardado en un cajón





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Antonio Guerrero Ruiz