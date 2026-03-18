Las usuarias muestran, a través de la pintura, la palabra y la danza, el impacto positivo de los tres centros de la mujer

El acto ‘Mujeres que se expresan, mujeres que transforman’ pone en valor el trabajo diario de estos espacios municipales como motores de igualdad, participación y crecimiento personal

La igualdad se construye día a día, con iniciativas concretas, espacios de encuentro y el compromiso colectivo de seguir avanzando. Es lo que ofrecen los tres Centros Municipales de la Mujer de Almería. Por eso, las usuarias le han ofrecido un homenaje, con motivo de la programación por el 8M, con una ‘performance’, con pintura, literatura, danza, música y baile, a través de la cual se ha reflejado su relevancia como pilares fundamentales para generar comunidad, oportunidades y cambio social.

El acto, denominado ‘Mujeres que se expresan, mujeres que transforman’, se ha celebrado en el parque frente al Centro de la Mujer de Los Molinos, y ha servido para reconocer el papel fundamental que desempeñan los Centros Municipales de la Mujer en la ciudad.

Durante su intervención, la concejala del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha subrayado el compromiso “firme y sostenido” del Ayuntamiento con la construcción de una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva, destacando que la igualdad “no es solo una meta simbólica, sino una tarea diaria que se materializa en políticas públicas útiles y cercanas a la ciudadanía”.

En este sentido, Paola Laynez ha puesto en valor la labor de los tres centros municipales -ubicados en calle Terriza, Cortijo Grande y Los Molinos- como espacios “vivos, dinámicos y abiertos”, que ofrecen cada trimestre cerca de 270 cursos y talleres con más de 3.200 plazas y un índice de ocupación del 95%. “Estas cifras reflejan la confianza de la ciudadanía y la utilidad real de unos recursos que fomentan la autonomía personal, la participación y el bienestar”, ha señalado.

Más allá de los datos, la concejala ha incidido en el carácter integral de estos servicios, que abarcan desde formación en idiomas, informática o actividad física, hasta asesoramiento legal, laboral y apoyo psicológico, además de iniciativas que favorecen la conciliación, como el área infantil gratuita o las escuelas en periodos vacacionales. Asimismo, ha destacado programas consolidados como el Banco del Tiempo, que cumple 14 años, o la Escuela de Salud, junto a propuestas culturales y formativas.

La programación ha comenzado con la participación del alumnado de dibujo y pintura de los tres espacios, junto a su profesora, la pintora y poetisa Carmen Romero, quien ha recitado un poema en homenaje a la mujer, en un momento cargado de simbolismo y sensibilidad.

La propuesta artística ha continuado con una performance emocional protagonizada por la bailarina Kasia Ozog y la educadora emocional Lorena López, que han fusionado movimiento y expresión para explorar el cuerpo y las emociones como herramientas de transformación personal y colectiva, incidiendo en los sentimientos ‘Empatía’ y ‘Valentía’. Posteriormente, la monitora Laura Ruiz, junto a sus grupos del Centro de la Mujer de Los Molinos, ha interpretado una coreografía al ritmo de ‘La Mujer que Soy’, de Fanny Lu, en una puesta en escena que ha combinado energía, mensaje y reivindicación.

A través de la pintura, la palabra y la danza, el acto ha evidenciado el talento, el esfuerzo y el compromiso de las personas participantes, así como la capacidad del arte para generar espacios de expresión y empoderamiento. Una iniciativa que ha culminado con una fotografía de familia en la que se ha reflejado el carácter comunitario de estos centros.

La concejala ha querido agradecer la implicación de todas las mujeres, profesionales y participantes, destacando que “cuando una mujer se expresa y comparte su experiencia, no solo se transforma a sí misma, sino que contribuye a transformar la sociedad”.