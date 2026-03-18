CORTES DE TRÁFICO POR OBRAS DEL AVE

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán desde las 18.00 horas del jueves 19 hasta las 8.00 horas, o finalización de obras, del viernes 20 de marzo en la carretera N344, en el tramo de El Alquián a Retamar, ambos sentidos, con motivo las obras de las infraestructuras del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad, tramo Níjar-Río Andarax.

Desvíos:

DE LA A-7 DIRECCIÓN MURCIA: Salida 769 de la A-7 (Parque Cientifico-Tecnológico de Almería–PITA), N-349, N-344, incorporación a la A-7 por la Salida 762 (Salida de Retamar).

DE LA A-7 DIRECCIÓN ALMERÍA: Salida 762 de la A-7 (Retamar), N-344, N-349, Incorporación a la A-7 por la Salida 769 de la A-7(Parque Científico-Tecnológico de Almería–PITA).