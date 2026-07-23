La tercera edición de D’Gata Brass Week ofrecerá su concierto de clausura este sábado al mediodía en el Teatro Apolo

De entrada libre hasta completar aforo, el encuentro formativo musical especializado en el viento metal pondrá así el broche final uniendo al profesorado y alumnado en el escenario

El encuentro formativo musical D’Gata Brass Week nació en 2023, impulsado por cuatro músicos de viento metal almerienses que, movidos por la nostalgia de su tierra y el deseo de dinamizar la escena musical local, decidieron crear un espacio de encuentro para compartir formación, experiencias y, sobre todo, música. “Así surge este festival, con una misión clara: impulsar el talento joven de la región, conectar a los estudiantes con figuras internacionales de referencia y situar a Almería en el mapa como un escenario musical de primer nivel”, explican desde la organización.

David Pérez, Francisco J. Carmona, Mario Montes y Raúl Sabiote son los impulsores de una iniciativa que cuenta este año con Bernabé García, Marc Gruber, Rubén Toribio y Josep Burguera como profesorado. D’Gata Brass Week cuenta con la colaboración de instrumentos Adams, Clasijazz, Tecnicopia, el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, el Real Conservatorio Profesional de Música Julián Arcas de Almería, MuRec y Fundación Sanganxa.

El sábado, 25 de julio, a las 12.00 horas del mediodía, el Teatro Apolo de Almería acogerá el concierto de clausura de D’Gata Brass Week. El concierto estará protagonizado por el ensemble de metales formado por el alumnado del curso. “Será una muestra del trabajo realizado durante los días de formación, con un programa pensado para presentar al público la energía, el sonido y la variedad de los instrumentos de viento metal”, detallan.

La entrada es libre hasta completar aforo y se puede adquirir en la taquilla municipal o desde la web https://almeriaculturaentradas.es/ por tan solo los gastos de gestión. También estarán disponibles la mañana del concierto hasta completar el aforo disponible.

La actuación servirá como cierre oficial del curso y como espacio para que los participantes compartan en directo el resultado del trabajo musical desarrollado durante D’Gata Brass Week. Hay que recordar que tres de los impulsores (David Pérez a la trompeta, Mario Montes al trombón y Raúl Sabiote al bombardino) participarán en el concierto del ciclo de verano de esta semana de la Banda Municipal de Música de Almería.

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