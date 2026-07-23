La tercera edición de D’Gata Brass Week ofrecerá su concierto de clausura este sábado al mediodía en el Teatro Apolo

GabinetedePrensa julio 23, 2026 0
D'Gata Brass Week

De entrada libre hasta completar aforo, el encuentro formativo musical especializado en el viento metal pondrá así el broche final uniendo al profesorado y alumnado en el escenario

El encuentro formativo musical D’Gata Brass Week nació en 2023, impulsado por cuatro músicos de viento metal almerienses que, movidos por la nostalgia de su tierra y el deseo de dinamizar la escena musical local, decidieron crear un espacio de encuentro para compartir formación, experiencias y, sobre todo, música. “Así surge este festival, con una misión clara: impulsar el talento joven de la región, conectar a los estudiantes con figuras internacionales de referencia y situar a Almería en el mapa como un escenario musical de primer nivel”, explican desde la organización.

David Pérez, Francisco J. Carmona, Mario Montes y Raúl Sabiote son los impulsores de una iniciativa que cuenta este año con Bernabé García, Marc Gruber, Rubén Toribio y Josep Burguera como profesorado. D’Gata Brass Week cuenta con la colaboración de instrumentos Adams, Clasijazz, Tecnicopia, el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, el Real Conservatorio Profesional de Música Julián Arcas de Almería, MuRec y Fundación Sanganxa.

El sábado, 25 de julio, a las 12.00 horas del mediodía, el Teatro Apolo de Almería acogerá el concierto de clausura de D’Gata Brass Week. El concierto estará protagonizado por el ensemble de metales formado por el alumnado del curso. “Será una muestra del trabajo realizado durante los días de formación, con un programa pensado para presentar al público la energía, el sonido y la variedad de los instrumentos de viento metal”, detallan.

La entrada es libre hasta completar aforo y se puede adquirir en la taquilla municipal o desde la web https://almeriaculturaentradas.es/ por tan solo los gastos de gestión. También estarán disponibles la mañana del concierto hasta completar el aforo disponible.

La actuación servirá como cierre oficial del curso y como espacio para que los participantes compartan en directo el resultado del trabajo musical desarrollado durante D’Gata Brass Week. Hay que recordar que tres de los impulsores (David Pérez a la trompeta, Mario Montes al trombón y Raúl Sabiote al bombardino) participarán en el concierto del ciclo de verano de esta semana de la Banda Municipal de Música de Almería.

Más historias

OCAL Batucada Ocaldrum de 2025 (1)

La OCAL celebra la próxima semana el tercer Festival Internacional de Percusión y una nueva edición del curso OCALDRUM

GabinetedePrensa julio 23, 2026 0
Cultura-Banda Municipal Cartel BANDA MUNICIPAL TERCER CONCIERTO VERANO

Solistas de viento metal protagonizan el nuevo concierto de la Banda Municipal este jueves en la Plaza de la Constitución

GabinetedePrensa julio 21, 2026 0
AAIICC_Gala Jóvenes Flamencos 2026

Seleccionados los cuatro finalistas del II Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos 

GabinetedePrensa julio 21, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

HU TORRECÁRDENAS UNIDAD NEUROMUSCULAR

El Hospital Universitario Torrecárdenas pone en marcha la Unidad de Enfermedades Neuromusculares

GabinetedePrensa julio 23, 2026 0
Correos Sevilla CTA2

CSIF exige a Correos que garantice la seguridad de su plantilla frente al calor y denuncia la falta de personal para afrontar el verano

GabinetedePrensa julio 23, 2026 0
OCAL Batucada Ocaldrum de 2025 (1)

La OCAL celebra la próxima semana el tercer Festival Internacional de Percusión y una nueva edición del curso OCALDRUM

GabinetedePrensa julio 23, 2026 0
Autovia A 7 Viator

Obras en autovía A-7 ( T.T.M.M. Balanegra y Adra) y (T.M. de Viator)

GabinetedePrensa julio 23, 2026 0
D'Gata Brass Week

La tercera edición de D’Gata Brass Week ofrecerá su concierto de clausura este sábado al mediodía en el Teatro Apolo

GabinetedePrensa julio 23, 2026 0