La OCAL celebra la próxima semana el tercer Festival Internacional de Percusión y una nueva edición del curso OCALDRUM

La Orquesta Ciudad de Almería, la Joven (OJAL) y la Infantil (OIAL) compartirán escenario bajo la dirección de Michael Thomas en una cita que comenzará a las 20.30 horas

El compromiso con la cultura, la calidad y con la formación de los pequeños músicos profesionales del mañana que no entiende de vacaciones y, por eso, tras celebrar las actividades OCAL Kids en el Palacio de Exposiciones y Congresos el primer fin de semana de julio y tras el brillante concierto ‘El Linaje del Talento’ del pasado viernes, con la fusión de las orquestas Joven (OJAL) e Infantil (OIAL) con la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), y tras su paso por Rodalquilar y el Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Rubio, la actividad de la OCAL este verano en la capital continuará la próxima semana con la tercera edición del Festival Internacional de Percusión (FIPAL) y el simultáneo curso de especialización OCALDRUM.

Además del apoyo institucional habitual, en FIPAL y OCALDRUM la Orquesta Ciudad de Almería cuenta con el apoyo especial de Yahama, que aportará una espectacular marimba, Percusonic, Jeff Percussión, Neopercusión y asociación Ritmo Vital.

Desde el lunes, día 27, hasta el jueves, 30 de julio, se celebrará una nueva edición de FIPAL, que ofrecerá conciertos, actividades y propuestas formativas en diferentes espacios de la provincia y alguna de ellas tan participativas como la gran batucada protagonizada por alumnado y profesorado de OCALDRUM, que recorrerá el Paseo de Almería el miércoles 29 de julio, acercando la percusión contemporánea a vecinos y visitantes a partir de las 20.00 horas, en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería.

El calendario de actividades arrancará el lunes, día 27, con ‘Dreaming’ en el Espacio Cultural de Los Gallardos, a las 21.30 horas. Se trata de un concierto dirigido por Juanjo Guillem y Rafa Gálvez, junto al alumnado avanzado de OCALDRUM. La propuesta ofrece una experiencia inmersiva basada en la transformación de patrones rítmicos y melódicos, invitando a una escucha profunda y contemplativa.

El martes, 28 de julio, a las 21.00 horas, será el turno para ‘Orbiting’ en el Museo de Almería. Un recital del marimbista Theodor Milkov, que explorará el diálogo entre la música de Domenico Scarlatti y la creación contemporánea, incorporando recursos electrónicos para ampliar las posibilidades expresivas de la marimba.

El miércoles, día 29, habrá doble propuesta. En primer lugar con la citada ‘Batucada OCALDRUM’ en el Paseo de Almería (20.00 horas) con un desfile musical protagonizado por profesorado y alumnado de OCALDRUM que llevará la percusión al espacio público, fomentando la participación ciudadana y acercando la música a todos los públicos. La comitiva desembocará en la Alcazaba de Almería para disfrutar del concierto ‘Eclectic’, a las 21.00 horas. Un recital de Adélaïde Ferrière, con el que propone un viaje por las múltiples posibilidades de la marimba mediante un repertorio que integra minimalismo, tradición europea, influencias orientales, virtuosismo y música electroacústica.

El jueves, 30 de julio, a las 16.00 horas, será el ‘Concierto de clausura OCALDRUM’ en el Palacio de Congresos Cabo de Gata – Ciudad de Almería. Actuación final del alumnado y profesorado del curso OCALDRUM, donde se mostrarán los resultados del trabajo realizado durante el festival y el curso de especialización mediante un programa variado que reflejará la riqueza y versatilidad de la percusión.

Con todo ello, “OCALDRUM y FIPAL forman un único proyecto que combina formación especializada, creación artística y difusión cultural, permitiendo que estudiantes, profesorado, artistas invitados y público compartan una misma experiencia alrededor de la percusión”, explican desde la Orquesta Ciudad de Almería.

La OCAL cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería a través del Área de Cultura, Cajamar Caja Rural, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura y Deporte, y Diputación de Almería, además de contar con la colaboración de Grupo Caparrós, La Gergaleña, Ikea, Barceló Cabo de Gata, la Escuela Superior de Música Reina Sofía y Michelín.

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