La Policía Nacional incorpora en Almería a un agente francés para reforzar la atención a turistas y viajeros de la Operación Paso del Estrecho

§ El policía nacional francés, destinado habitualmente en la ciudad francesa de Valence, patrulla durante todo el mes de julio junto a agentes españoles en lugares de especial afluencia de ciudadanos francófonos

§ Su presencia en el puerto y el aeropuerto permite ofrecer una atención policial más cercana, facilitar la comunicación y trasladar recomendaciones preventivas en el idioma de los viajeros

§ El Proyecto Comisarías Europeas en el que se enmarca esta experiencia, favorece el intercambio procedimientos y experiencias profesionales entre las policías europeas

La Policía Nacional ha incorporado durante todo el mes de julio a un agente de la Policía Nacional francesa, procedente de la ciudad de Valence, a distintos servicios desarrollados en Almería dentro del Proyecto Comisarías Europeas, una iniciativa internacional dirigida a reforzar la cooperación policial y mejorar la atención a turistas y viajeros extranjeros.



El agente francés participa en patrullas y dispositivos preventivos junto a policías nacionales españoles, especialmente en espacios de gran tránsito de personas como el puerto y el aeropuerto de Almería. Su presencia adquiere especial relevancia durante la Operación Paso del Estrecho, cuando numerosos ciudadanos procedentes de Francia o residentes en otros países francófonos utilizan las instalaciones portuarias almerienses durante sus desplazamientos hacia el norte de África.



El policía francés presta servicio con su uniforme reglamentario, lo que permite que los viajeros de su nacionalidad lo reconozcan fácilmente y puedan dirigirse a él ante cualquier duda, incidencia o necesidad de asistencia. Esta proximidad contribuye a reducir las barreras idiomáticas y genera una mayor confianza entre los ciudadanos extranjeros y los servicios policiales.



Además de su vertiente asistencial y preventiva, la estancia permite al agente conocer sobre el terreno los procedimientos de trabajo de la Policía Nacional española, su organización operativa y las medidas de seguridad aplicadas en infraestructuras estratégicas como el puerto y el aeropuerto.



Del mismo modo, los policías nacionales destinados en Almería tienen la oportunidad de conocer los protocolos y métodos empleados por la Policía Nacional francesa, intercambiar experiencias profesionales y analizar las diferentes respuestas policiales aplicadas en ambos países ante situaciones similares.



Este intercambio de conocimientos permite incorporar nuevas perspectivas al trabajo diario, compartir buenas prácticas y mejorar la coordinación entre cuerpos policiales europeos cuyos agentes deben colaborar cada vez con mayor frecuencia ante fenómenos delictivos y movimientos de población que superan las fronteras nacionales.



Un proyecto iniciado entre España y Francia



El Proyecto Comisarías Europeas comenzó en el año 2008 mediante la colaboración entre España y Francia y, posteriormente, fue ampliándose con la incorporación de Portugal en 2012, Italia en 2014, Alemania en 2020 y Países Bajos en 2022.



La iniciativa, conocida coloquialmente como el “Erasmus policial”, permite que agentes europeos se integren temporalmente en los servicios desarrollados por las fuerzas de seguridad de otros países durante periodos de elevada afluencia turística o con motivo de acontecimientos de especial relevancia.



Los policías extranjeros participan principalmente en patrullas preventivas, labores de proximidad y atención a ciudadanos de sus respectivas nacionalidades. Su función no solo facilita la traducción y la comunicación, sino que también contribuye a prevenir la delincuencia y a incrementar la visibilidad policial en los principales enclaves turísticos y de transporte.



La incorporación del agente francés durante el mes de julio refuerza así la dimensión europea del servicio policial prestado en Almería y evidencia la importancia de la cooperación internacional para ofrecer una respuesta más próxima, eficaz y adaptada a las necesidades de quienes visitan o transitan por la provincia.

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