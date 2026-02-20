CSIF lamenta que la brecha salarial en Almería se estanque y se sitúe en un 12%: las mujeres trabajan gratis 44 días al año

La central sindical critica que las trabajadoras de la provincia cobran 2.288 euros de media menos que los hombres

Para el sindicato la implantación de los planes de igualdad, tanto en las administraciones como en la empresa privada, son fundamentales para atajar esta discriminación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, lamenta que la brecha salarial en la provincia de Almería se estanque un año más en un 12 %, lo que se traduce en que las mujeres trabajan 44 días gratis al año con respecto a los hombres.

Las almerienses no solo son las más afectadas por el desempleo, representando el 58% de las personas paradas, según los datos de enero del Ministerio de Trabajo y Economía Social, sino que además cobran menos que los hombres. Así, el salario medio anual de los hombres se sitúa en la provincia en 19.740 euros, mientras que el de las mujeres es de 17.452 euros, lo que supone que ellas reciben 2.288 euros menos de media al año, según las últimas cifras de la Agencia Tributaria. Además, una trabajadora almeriense cobra 4.803 euros menos que el sueldo medio nacional de una mujer en el resto del país.

Coincidiendo con el Día para la Igualdad Salarial que se conmemora este sábado 22 de febrero, CSIF ha mostrado su preocupación por la desigualdad manifiesta entre hombres y mujeres que se recoge en todas las estadísticas oficiales y que año tras año perpetúa el fracaso de las medidas establecidas en favor de la igualdad tanto por las administraciones públicas como por las empresas privadas. Para CSIF es prioritario que las administraciones, las empresas y la sociedad en su conjunto reaccionen y desarrollen mecanismos que frenen los roles tradicionales que hacen que las mujeres sean claramente penalizadas laboralmente con respecto a los hombres.

Un claro ejemplo del retroceso en el camino hacia la igualdad es que los contratos temporales son más habituales entre las mujeres. Los datos del Observatorio Argos, dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, y referidos a enero de 2026, indican que, en Andalucía, el 66,71 % de los contratos indefinidos es acaparado por los hombres, frente al 33,29 % que es para mujeres. Además, del total de contrataciones realizadas a mujeres, el 65,5 % fueron temporales.

CSIF también ha mostrado su preocupación por la opinión generalizada de que la excedencia o la reducción de jornada para el cuidado de los hijos o de un familiar debe recaer en mayor medida sobre las mujeres. El 46 % de los españoles cree que la reducción de jornada para el cuidado de los hijos debe recaer sobre las mujeres antes de su escolarización, según datos del CIS. De igual manera, el número de excedencias en Andalucía en 2025 por dicho motivo fue de 6.423, de las que 5.395 correspondieron a mujeres (84 %) y sólo 1.027 a hombres (16 %).

Erradicar prejuicios y patrones culturales

Esta realidad, junto con los prejuicios y los patrones culturales aún arraigados en la sociedad, vuelve a poner de manifiesto la persistencia del ‘techo de cristal’ que afecta a las mujeres. Esta barrera invisible limita sus oportunidades de progreso profesional y dificulta su acceso a puestos de liderazgo y alta dirección en empresas e instituciones, a pesar de contar con una alta cualificación y una trayectoria basada en el esfuerzo y el mérito.

Otro dato que, a juicio de CSIF, debe hacer reflexionar tanto al Gobierno autonómico como al central, es que el 86,1 % de las personas inactivas por laborales de hogar en Andalucía son mujeres, porcentaje que urge reducir mediante campañas formativas y de sensibilización que fomenten la conciliación y la corresponsabilidad en el reparto de tareas.

Para la Central Sindical la negociación e implantación de los planes de igualdad tanto en el sector público como en el privado son fundamentales para dar un giro a la brecha salarial entre hombres y mujeres, al igual que el desarrollo de protocolos contra el acoso sexual o por razón de sexo.

Por último, CSIF ha insistido en la necesidad de crear la figura del delegado o delegada sindical especializada en igualdad y contra la violencia de género en cada centro de trabajo; asimismo, ha incidido en la necesidad de reforzar la educación en igualdad desde edades tempranas para contribuir a generar más oportunidades de progreso laboral y desarrollo profesional.