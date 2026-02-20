La Junta financia con 18.000 euros la formación de profesionales del ámbito de infracción y protección de menores

La delegada de Justicia, la coordinadora del IAM y la presidenta de la Asociación Protegidas han inaugurado la jornada ‘Ampliando redes’

La delegada territorial de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, Rebeca Gómez y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), María del Mar Esparza, han inaugurado esta mañana, junto con la presidenta de la Asociación Protegidas para la Integración Social y Laboral, Francisca Serrano, una jornada de formación dirigida a profesionales del sector social de Almería y a especialistas en el ámbito de infracción y protección de menores.

La formación se enmarca en el proyecto ‘Ampliando redes’ que ha sido financiado con 18.000 euros por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Los objetivos de la formación celebrada hoy en la sede del IAM han sido los de conocer las violencias sexuales en la adolescencia, mostrar el impacto psico social en las mujeres jóvenes e intervenir con víctimas y agresores en centros de protección e infracción.

Rebeca Gómez ha reconocido la labor de la Asociación Protegidas para la Integración Social y Laboral, destacando que “las organizaciones sociales son un pilar imprescindible en la elaboración y ejecución de las políticas públicas por su conocimiento directo del territorio, su capacidad de detección temprana y su acompañamiento especializado en situaciones de vulnerabilidad”.

Gómez ha subrayado que “la coordinación entre los profesionales de protección de menores, justicia juvenil, el Instituto Andaluz de la Mujer y las entidades sociales permite fortalecer la respuesta institucional ante contextos de violencia o explotación sexual. Compartir conocimiento y experiencia amplía la capacidad de identificar riesgos, comprender las dinámicas que afectan a la adolescencia y diseñar intervenciones ajustadas tanto con víctimas como con menores infractores”.

Asimismo, ha insistido en que “las políticas públicas más eficaces se construyen desde la cooperación y la escucha activa de quienes trabajan en primera línea, integrando el conocimiento técnico de la Administración con la experiencia práctica del tejido social para actuar de manera preventiva, coordinada y con mayor impacto”.

Mientras tanto, la coordinadora del IAM ha subrayado “la importancia de la formación especializada para abordar las distintas manifestaciones de la violencia de género, especialmente cuando el personal atiende a población joven”. Al mismo tiempo, ha puesto en valor “la coordinación entre las Consejerías de Justicia, Igualdad y el Instituto Andaluz de la Mujer”. “Una coordinación”, ha asegurado, “que beneficia en la atención que reciben las víctimas y en cómo se afronta la lucha contra esta lacra”.

La primera ponente ha sido la socióloga y profesora de la Universidad de Granada, Carmen Ruiz Repullo. Esta especialista en prevención de violencia de género en adolescentes ha contextualizado, con su ponencia “Violencia sexual en adolescentes: más allá de los datos”, la situación actual de la violencia sexual, principalmente en el aspecto digital.

En segundo lugar, ha intervenido María Rodríguez Rodulfo, psicóloga especializada en violencia en la infancia y adolescencia, que ha explicado cómo abordar profesionalmente la violencia sexual ejercida por adolescentes.

Por último, con la intervención de Gisell Chavasco González, psicóloga y sexóloga, se ha puesto el acento en la prevención. “Acompañando sexualidades: favorecer un desarrollo saludable” ha sido el título de su disertación, durante la que ha expuesto cómo intervenimos tanto desde el papel de profesionales como de un papel más personal como padres, madres, familiares y otros en la educación afectiva sexual como prevención de agresiones sexuales.

Por su parte, Francisca Serrano ha agradecido expresamente al IAM “su colaboración cediendo el espacio”; al delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, “que nos ha ayudado a hacer la difusión en sus servicios de protección de menores” y a la delegada de Justicia, “porque desde esa Delegación se ha hecho llegar esta convocatoria a profesionales del sistema de justicia juvenil”.

Ampliando redes

El proyecto Ampliando redes tiene 4 ámbitos diferenciados y se ejecuta en las provincias de Jaén, Granada y Almería. El primero se dirige a la intervención con la formación y la sensibilización con mujeres en riesgo de zonas desfavorecidas; el segundo a la formación para mujeres en zonas rurales y un terceo a formar sobre los Puntos Violeta. Esta tercera formación se hará a nivel andaluz y en la modalidad on line. El cuarto ámbito es el de la formación a profesionales, que es en el que se enmarca la jornada celebrada hoy en la sede del entro provincial del IAM.

La Asociación Protegidas para la Integración Social y Laboral se constituyó en Almería el 14 de julio de 2020 como una organización sin ánimo de lucro. Su misión principal, según han señalado, es “ofrecer una atención multidisciplinar a mujeres y menores en situación vulnerable mediante recursos de acogida, formación en igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género.