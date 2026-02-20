La Orquesta Ciudad de Almería celebrará su 25º aniversario con más de treinta conciertos

Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Cajamar respaldan un año más la calidad y pasión por la música de la OCAL, que ya forma parte de la identidad de toda Almería y su provincia

La Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) celebrará por todo lo alto su vigesimoquinto aniversario durante el presente 2026. Lo hará con más de treinta conciertos y actividades a lo largo del año, con el respaldo de Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Cajamar y, lo que es más importante todavía, con el cariño y el reconocimiento del público de toda Almería y provincia que la sienten ya como propia.

La Casa Prats del Ayuntamiento de Almería ha sido hoy el escenario para presentar casi la totalidad de la programación especial de la OCAL para estos próximos meses, en un acto que ha contado con la presencia de la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez, del delegado territorial de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Juan José Alonso, de la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, del director de Relaciones Institucionales y Comunicación de BCC-Grupo Cajamar, Antonio Pérez Abraira, y del director de la OCAL y su responsable de relaciones externas y departamento creativo, Michael Thomas y Domingo Escobar.

Vázquez ha felicitado a la OCAL por sus primeros veinticinco años de vida, recordando que “desde el primer instante el Ayuntamiento de Almería ha mantenido una relación emocional y un apoyo incondicional. La OCAL forma parte ya del sentir de los almerienses porque, desde su nacimiento, ha destacado por su constante implicación en la vida social de la capital y la provincia, participando estos años de forma fija o eventual en nuestra programación de Navidad; en el Ciclo de Música Sacra; en las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro; en el Festival Internacional de Cine; en la Feria del Libro, en nuestro Festival de Jazz, en nuestra Feria en Honor a la Patrona y un largo etcétera”.

La regidora ha asegurado que “en este tiempo ha sabido contagiar su pasión y su amor por la música a miles y miles de almerienses, y también turistas, que han disfrutado a lo largo de los años de sus maravillosos conciertos, siempre buscando nuevos retos y desafíos”.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería, Almudena Morales, ha destacado que “celebrar los 25 años de la Orquesta Ciudad de Almería es reconocer una trayectoria de excelencia, compromiso y amor por la música que ha situado a nuestra provincia como un referente cultural a nivel nacional”. Asimismo, ha subrayado que “la OCAL representa uno de los grandes orgullos culturales de Almería y un ejemplo de cómo el talento, la constancia y el trabajo en equipo dan frutos duraderos”. Morales ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con la cultura, señalando que “desde la Diputación seguimos apostando firmemente por la música como herramienta de cohesión social y desarrollo, llevando la cultura a todos los rincones del territorio”.

El delegado territorial de Cultura, Juan José Alonso, ha recordado que “desde su nacimiento en el año 2001, la OCAL ha recorrido un camino ejemplar, guiado por la excelencia musical, la constancia y el esfuerzo colectivo. Durante estos años ha sabido acercar la música sinfónica a miles de personas, contribuir a la formación de jóvenes intérpretes y situar a Almería en el mapa cultural nacional e internacional”. Alonso ha destacado que “la OCAL es un proyecto cultural sólido, comprometido con el territorio, con la educación musical y con la democratización de la cultura. La Junta ha estado junto a esta Orquesta prácticamente desde sus inicios, apoyando su crecimiento y reconociendo su valor, como quedó reflejado con la concesión de la Bandera de Andalucía, distinción que simboliza su aportación ejemplar a la cultura andaluza”.

El director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Cajamar, Antonio Pérez Abraira, ha afirmado que, por parte de la entidad, “nuestra intención es clara: seguir al lado de la OCAL para consolidar en Almería un ecosistema musical estable, sólido y exitoso. Queremos que la provincia siga creciendo como referente cultural y musical del sur de España, y la OCAL debe seguir siendo un actor fundamental en ese proyecto, así como artífice de retención y atracción de jóvenes talentos musicales en nuestra provincia. De la mano de la OCAL, la apuesta de Cajamar por la música ha venido para quedarse”.

El director titular de la OCAL, Michael Thomas ha explicado el desafío artístico y los repertorios para este aniversario, “musicalmente, este 25 aniversario es un reto apasionante. Abordaremos desde la magnitud de la Sinfonía nº1 ‘Titán’ de Mähler hasta la delicadeza del ‘Stabat Mater’ de Pergolesi en la Catedral. Es un programa diseñado para demostrar la madurez de la orquesta, combinando grandes clásicos como Brahms o Tchaikovsky con la música barroca o con repertorio popular, una versatilidad que nos define”.

Por último, el responsable de Relaciones Externas y Departamento Creativo de la OCAL, Domingo Escobar, ha apuntado que “llegar a este 25 aniversario es el reflejo de un sueño compartido con toda Almería. Desde el departamento creativo, hemos diseñado una temporada que no solo mira al escenario, sino a la ciudadanía, consolidando nuestro Linaje del Talento: el motor que impulsa a la Orquesta Infantil (OIAL), a la Academia y a la Orquesta Joven (OJAL). Este año, el público podrá vivir momentos únicos como el Concierto Didáctico Familiar o el gran encuentro de toda la Familia OCAL en julio. Hemos realizado un esfuerzo extraordinario para ofrecer un repertorio accesible, permitiendo que la ciudad se acerque a su orquesta a través de numerosas oportunidades de acceso gratuito a grandes solistas y programas de primer nivel. Queremos que este aniversario sea una fiesta de todos y para todos, devolviendo a Almería todo el cariño que nos ha dado en este cuarto de siglo”.

Detalles de la programación

Tras el tradicional concierto de Año Nuevo en el Auditorio Municipal Maestro Padilla y la gira provincial ‘Almería Sinfónica’ que recorrió Berja, Vera, El Ejido, Gádor y Fondón a finales de enero y comienzos de febrero, la Orquesta Ciudad de Almería suma más de treinta propuestas confirmadas en una programación siempre dinámica y en movimiento.

Cronológicamente, en febrero habrá dos citas destacadas: la del domingo 22 a las 12.30 en el Auditorio con ‘Pura Luz’, en el marco de los actos del 75º aniversario de la Coronación de la Virgen del Mar y el 28 de febrero (19.30 horas) en el Teatro Auditorio de El Ejido con ‘Mirages’, con Vincent David como director invitado y Luisma González como solista.

En marzo, el día 22, formará parte una edición más del Ciclo de Música Sacra de Almería con el concierto ‘Stabat Mater’. Será a las 12.30 horas en la Catedral, bajo dirección de Michael Thomas, que hará lo propio el 26 de abril con ‘Escuchar crecer la hierba’ (Auditorio, 12.30 horas) y el 10 de mayo con ‘Imperio Barroco’, enmarcado en las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro (Auditorio, 10 de mayo).

Las siguientes citas con la OCAL tendrán a ‘la cantera’ como protagonistas, en el Auditorio, con horarios por confirmar. El 30 de mayo con un concierto didáctico familiar con la Orquesta Infantil, dirigido por Eduardo Fernández y con Miguel Herrador a la narración (Auditorio); el 27 de junio con ‘Divino Tesoro’ y la Orquesta Joven, y el 17 de julio con ‘Familia OCAL: El Linaje del Talento’, que reunirá a todas las formaciones, incluida la Orquesta Academia.

En julio la OCAL formará parte de dos de las citas musicales anuales más destacadas de la música clásica en la provincia como son el Festival Clásicos en el Parque en Rodalquilar el 18 de julio y en el Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Rubio el 19 de julio. Todavía en este mes se desarrollará una nueva edición con el curso de percusión OCALDRUM junto con el Festival Internacional de Percusión (FIPAL), del 27 al 30. En verano no faltará el siempre espectacular concierto extraordinario en la Feria de Almería, que será en esta edición el 28 de agosto con la participación de José Zapata como solista.

Ya en septiembre la OCAL emprenderá una nueva gira por la provincia con el título de ‘Antología de la Zarzuela’. Será los días 12, 13, 18, 19 y 20 de septiembre en el Teatro Auditorio de El Ejido, el Auditorio del Centro Financiero Cajamar, el Teatro Villa de Huércal Overa, el Auditorio Ciudad de Adra y el Centro Cultural de Gádor, respectivamente. Participarán junto a la Orquesta los solistas Carmen Larios (soprano) y Juan de Dios Mateos (tenor), además de Javier Sánchez-Rivas como narrador y presentador.

La OCAL pondrá su sello de calidad a la celebración del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla con el concierto ‘España’, que será el 12 de octubre en el Auditorio del Centro Financiero Cajamar, con Javier Parianes como solista. Ya en noviembre, el 29, volverá a este Auditorio con ‘Titán’, de Mähler y el 19 de diciembre realizará su tradicional concierto de Navidad en el mismo espacio escénico, en este caso titulado ‘Cisnes y Soldaditos’ con una cuidada selección de suites de ballets.

Además, la OCAL también retomará el Ciclo de Música de Cámara que coordina en el Museo de Almería ‘Piezas de Museo’, que tiene como fechas confirmadas los días 4 de marzo, 9 de abril, 7 de mayo, 1 de octubre y 5 de noviembre, y la programación seguirá abierta con nuevas citas que se irán anunciando en próximas semanas.