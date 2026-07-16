CSIF lleva a la Inspección de Trabajo la reutilización de cascos de protección en el INFOCA por poner en riesgo la seguridad de la plantilla

• El sindicato exige la retirada inmediata de las instrucciones que permiten que los equipos de protección dejen de ser asignados individualmente a cada bombero

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) las instrucciones internas que permiten la reutilización de cascos de protección en el dispositivo INFOCA, ya que supone un grave riesgo para la seguridad de las y los bomberos forestales y contraviene la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.



Las instrucciones de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Andalucía (ASEMA) establecen que los cascos MSA Gallet dejen de estar asignados de forma individual a cada trabajador para pasar a ser material de las distintas unidades operativas, de manera que puedan ser utilizados por diferentes efectivos tras sustituir únicamente los elementos interiores, como almohadillas y atalajes.



CSIF considera que esta medida es incompatible con la naturaleza de estos equipos, ya que se trata de equipos de protección individual (EPI), diseñados para proteger frente a riesgos que puedan ocasionar daños irreversibles o incluso la muerte durante las intervenciones en incendios forestales.



Desde la central sindical lamentan que “la Agencia pretenda convertir un EPI en un elemento de uso compartido, algo que resulta incompatible con los principios más básicos de protección”. En este sentido, advierte de que “la seguridad de los trabajadores no puede supeditarse a criterios económicos ni de ahorro. Quienes cada verano se enfrentan al fuego para proteger a la ciudadanía merecen contar con equipos nuevos, personales y con todas las garantías”.



El sindicato recuerda que un casco de protección está sometido durante toda su vida útil a impactos, altas temperaturas, radiación solar y otras condiciones extremas que pueden afectar a su comportamiento estructural, aunque exteriormente no presente daños visibles. Por ello, entiende que sustituir únicamente los elementos interiores no permite garantizar que el caso mantenga intactas sus prestaciones de seguridad.



Además, la reutilización por distintos trabajadores rompe la trazabilidad del equipo, impidiendo conocer con certeza su historial de uso, las incidencias sufridas o las condiciones a las que ha estado expuesto, aspectos esenciales para determinar si sigue siendo apto para proteger a su usuario.



“Un casco no es una herramienta que pueda pasarse de un trabajador a otro. Es un equipo de protección individual que puede marcar la diferencia entre regresar a casa después de una intervención o tener que hablar de lesiones de extrema gravedad o incluso de muertes. No vamos a permitir que se rebajen las condiciones de seguridad de los profesionales del INFOCA”, afirma la sindical.



En la denuncia presentada, CSIF solicita a la Inspección de Trabajo que investigue estos hechos, requiera la retirada inmediata de las instrucciones que permiten reutilizar los cascos de protección y adopte las medidas necesarias para garantizar que todos los bomberos y bomberas forestales dispongan de un casco nuevo, de uso exclusivamente personal y en perfecto estado.



El sindicato recuerda que esta denuncia llega después de haber reclamado formalmente a la dirección de la Agencia la revocación de estas instrucciones sin obtener una respuesta que garantice la protección de la plantilla.



Por último, CSIF reitera que la seguridad y la salud laboral de los profesionales que integran el dispositivo INFOCA no son negociables y continuará utilizando todas las vías administrativas y legales a su alcance para exigir el estricto cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y la dotación de equipos de protección que respondan a las máximas garantías de seguridad.

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