La reforma laboral estabiliza el empleo en Andalucía pero no cierra la brecha que deja a Almería con más paro, menos protección y más muertes en el tajo

El balance de la reforma laboral de 2021 que CCOO de Almería trasladó este martes a la provincia dibuja un mercado de trabajo más estable en lo cuantitativo y todavía frágil en lo cualitativo, con una temporalidad a la baja que convive con desprotección social, brecha de género y una siniestralidad que la organización considera el gran fracaso pendiente.

La contratación temporal en Andalucía ha caído casi nueve puntos desde 2022 y la afiliación indefinida a jornada completa ha ganado peso hasta superar la mitad del Régimen General, un giro que el informe atribuye a la limitación estricta del contrato temporal introducida por la reforma. Esa transformación, sin embargo, no reparte sus efectos por igual en el territorio.

La ocupación provincial retrocedió un 1,67% interanual en el primer trimestre de 2026, uno de los dos únicos descensos de toda Andalucía, en una economía almeriense muy dependiente de la campaña agrícola y del turismo. CCOO de Almería conecta ese desequilibrio con la calidad del empleo más que con su volumen.

Reducir la temporalidad no basta si persiste el uso fraudulento del contrato fijo-discontinuo, que el informe señala como la nueva vía de precariedad, especialmente lesiva para la juventud y las mujeres. Para combatirlo, la organización reclama reforzar la Inspección de Trabajo y el seguimiento de las copias básicas de los contratos.

Los números de la protección social sostienen ese argumento. El 62,7% de las personas paradas en Andalucía no cobra prestación alguna y la comunidad recibe 675,7 euros por persona desempleada, la menor dotación estatal por parado del país según el diagnóstico del informe, que vincula esa infrafinanciación con la dificultad para sostener políticas activas eficaces.

La brecha de género atraviesa todo el cuadro sin que la reforma la haya corregido. La tasa de paro femenina andaluza se sitúa en el 18,2% frente al 12,7% masculina, y la ocupación en actividades sanitarias y servicios sociales, muy feminizadas, ha caído un 7,4% en el último año. Un pacto por los cuidados que reconozca y remunere con justicia ese sector figura entre las exigencias centrales de la organización.

Las patologías no traumáticas —infartos, derrames— encabezan ya la mortalidad laboral en jornada, un fenómeno ligado al estrés, la nocturnidad y el trabajo en soledad. Los datos que CCOO y UGT manejan en la provincia apuntan a un repunte de los accidentes mortales del 62% interanual que el sindicato considera insuficientemente investigado.

Finalmente, el horizonte que plantea la organización provincial pasa por la reducción de jornada a 37,5 horas sin recorte salarial, el control de las horas extras —645.000 semanales en Andalucía, el 37,9% sin pagar según el informe— y una estrategia de formación profesional que frene, a su juicio, la privatización encubierta de las plazas públicas.

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