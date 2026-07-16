Provincia Berja destaca su preferencia GabinetedePrensa julio 16, 2026 0 LOLO ORTÍZ Relacionado Navegación de entradas Anterior: CSIF lleva a la Inspección de Trabajo la reutilización de cascos de protección en el INFOCA por poner en riesgo la seguridad de la plantillaSiguiente: El Ayuntamiento recupera el Parque del Boticario como pulmón verde con más de 11 hectáreas para el disfrute de los almerienses Más historias Provincia Procesión de la Virgen del Carmen en Garrucha GabinetedePrensa julio 16, 2026 0 Provincia Ayuntamiento, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil diseñan el plan de seguridad de ‘Paseando entre Velas’ GabinetedePrensa julio 16, 2026 0 Provincia El subdelegado del Gobierno José María Martín destaca la coordinación entre Guardia Civil y Policía Local en la Junta Local de Seguridad de Huércal-Overa GabinetedePrensa julio 16, 2026 0 Deja una respuesta Cancelar la respuestaTu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente. Recibir un correo electrónico con los siguientes comentarios a esta entrada. Recibir un correo electrónico con cada nueva entrada.