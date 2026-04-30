El Museo de Almería acoge la exposición ‘Cortina de Hormigón. Especulación y sueño en los 60’

La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 6 de septiembre, revela las tensiones entre el progreso y la especulación a través del arte, la arquitectura y el recuerdo

El Museo de Almería, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, acoge la exposición ‘Cortina de hormigón. Especulación y sueño en la Almería de los 60’, una muestra comisariada por Paco de la Torre Oliver, doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, máster en Producción Artística, profesor del Departamento de Pintura de la UPV y miembro del Centro de Investigación Arte y Entorno, CIAE. Podrá visitarse del 30 de abril al 6 de septiembre de 2026, en el horario habitual del centro.

El delegado territorial de la Consejería de Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha visitado este jueves la muestra, junto a la directora del museo, Tania Fábrega, y al comisario del proyecto, que, durante la presentación, ha destacado el valor de esta propuesta como “herramienta para comprender los procesos que han configurado la identidad urbana de Almería, así como su capacidad para invitar a la reflexión crítica sobre el modelo de crecimiento desarrollado en ese periodo”.

Según de la Torre, la muestra “traza una cartografía sensible de aquel tiempo en el que la Almería horizontal —de cuevas, chalés y arquitecturas abiertas al paisaje— dio paso a una nueva piel de hormigón frente al mar. Un proceso tan rápido como decisivo, en el que se entrelazan deseo, progreso y pérdida, y que encuentra en la llamada cortina de hormigón del Paseo marítimo almeriense su expresión más visible y duradera”.

A través de pintura, fotografía, cine y documentación original, la propuesta expositiva reconstruye no solo la transformación urbana de Almería, sino también el imaginario del turismo emergente, la noche cosmopolita, el eco del cine internacional y la aparición de una ciudad convertida, en parte, en escenario.

Se trata de un relato que se despliega en distintos ámbitos, desde la Almería previa al desarrollismo hasta la consolidación de una ciudad vertical, revelando los agentes, las tensiones y las decisiones que modelaron este nuevo horizonte.

“Más que un recorrido histórico – señala el comisario de la exposición- Cortina de Hormigón propone una mirada: la de una ciudad que soñó con modernizarse y que, al hacerlo, transformó para siempre su paisaje y su identidad. Una invitación a detenerse en aquello que permanece, incluso cuando ya no se reconoce”.

Asimismo, con motivo de la inauguración y con el lema “Historia del Paseo Marítimo de Almería: de playa natural a icono turístico”, esta tarde a las 19:00 horas, tendrá lugar un diálogo entre Paco de la Torre y el arquitecto y profesor de la Universidad de Granada, José Francisco García-Sánchez. La actividad se celebrará hoy jueves en el Museo de Almería con entrada libre hasta completar aforo.