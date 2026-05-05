CSIF valora la bajada del paro en la provincia, pero alerta de su fuerte dependencia estacional

· El Sector Servicios lidera la creación de empleo en Almería con 818 nuevos puestos de trabajo, lo que denota que el mercado laboral sigue muy vinculado a campañas concretas

· “No podemos conformarnos con que este crecimiento en positivo sólo se produzca en determinados meses del año”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, hace balance de los datos presentados hoy del pasado mes de abril por el Servicio Público de Empleo Estatal, valorando de manera positiva el descenso del paro en 1.274 personas. Sin embargo, alerta una vez más que Almería sigue siendo una provincia donde la dependencia estacional está demasiado arraigada dado que, el 64 por ciento de la creación de empleo, se registra solamente en el Sector Servicios, con 818 nuevos puestos de trabajo.

Así, la presidenta de CSIF Almería, Aima Serrano, vuelve a reiterar que para la adecuada consolidación de empleo de calidad en la provincia es necesario diversificar el crecimiento del mercado laboral hacia otros sectores para hacerlo menos vulnerable. “El turismo, el comercio o la hostelería no pueden sostener solos el tejido productivo de Almería. Es cierto que también hay una bajada del número de parados en sectores como la construcción, la industria o la agricultura, pero lo hacen con mucha menor intensidad. Por tanto, la conclusión es clara, Almería puede ir en buena dirección, pero no al ritmo ni con la solidez que la provincia necesita. No olvidemos que somos la provincia andaluza donde menos ha descendido el paro, con 86 puntos por debajo de la media regional.

“Por tanto, nuestra prioridad debe ser apuntalar el tejido productivo, apostar por otros sectores como la industria o reforzar más aún el sector agrario y generar oportunidades más allá de temporadas específicas. No podemos conformarnos con que este crecimiento en positivo sólo se produzca en determinados meses del año, el crecimiento económico de Almería debe mantenerse de forma sostenida”, ha argumentado Serrano.

Desde un punto de vista autonómico, CSIF-A ha valorado el descenso del paro en 22.393 personas el pasado abril y que sea por tercer mes consecutivo, siendo la comunidad que lidera la caída del desempleo a nivel nacional.

Aunque el sindicato considera positivos los datos publicados que fijan la cifra de personas desempleadas en la comunidad en abril 557.245, “estas cifras deben analizarse con perspectiva, puesto que abril es un mes en el que el paro suele bajar a consecuencia del aumento de contrataciones en el sector servicios”, han señalado desde CSIF Andalucía.

A su juicio “esta situación que se repite año tras año debe hacernos reflexionar, por lo que desde CSIF reclamamos a las administraciones un cambio en las políticas de empleo que nos permitan hablar de estabilidad y calidad”. Además, el sindicato ha indicado que “se debe apostar por un modelo productivo centrado en sectores más innovadores, como la industria y las nuevas tecnologías, que contribuyan a crear riqueza en la comunidad”.

Con respecto a las contrataciones realizadas en el mes de abril, la Central Sindical ha apuntado a que, del total de contratos registrados en Andalucía, el 58,5% fue temporal, lo que supone 17 puntos más que el porcentaje de indefinidos, que se sitúa en un 41,5 %. “Los datos son claros y nos dan la razón. Andalucía crea empleo inestable y dependiente de situaciones coyunturales, cuando lo que necesita es un mercado de trabajo fuerte y sin vaivenes”, han manifestado.

En cuanto a sexos, el desempleo femenino en Andalucía sigue siendo superior al masculino. De este modo, el número de paradas se sitúa en 343.587, que se traduce en el 59, 27% del total, frente a los 213.658 hombres. En este sentido, CSIF ha insistido en la necesidad de impulsar políticas que reviertan esta brecha de género en el mercado laboral.

Además, en abril, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 5.329 parados menos que en marzo, mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 17.064 desempleados. “Sin duda hay que dar esperanza y posibilidades laborales a nuestros jóvenes, que son el futuro de la región y a menudo se ven abocados a la precariedad, por eso pedimos a los partidos que concurren a las elecciones del próximo 17 de mayo que piensen en ellos con medidas reales tanto en empleo como en vivienda”, han concluido.