CCOO exige a la patronal y a la Junta que dejen de asfixiar el futuro laboral de Almería

CCOO de Almería analiza los últimos datos de empleo, que arrojan 41.200 parados y un récord de cotizantes, y concluye que sin una apuesta real por la industrialización y sin desbloquear el convenio del manipulado, la economía provincial sufrirá un estancamiento..

La caída del desempleo en 1.400 personas y el récord de 345.000 afiliados a la Seguridad Social consolidan la recuperación del mercado de trabajo en la provincia, que ha logrado alejarse notablemente de la barrera de los 73.000 parados contabilizados hace un lustro.

CCOO de Almería reconoce el impulso fundamental que ha supuesto la reforma laboral para alcanzar estas cifras, pero detecta síntomas de agotamiento ante la falta de diversificación económica. La dirección provincial exige a la Junta de Andalucía que incremente el peso industrial del territorio, ya que actualmente Almería solo capta el 8% de los fondos autonómicos destinados a este fin.

El estancamiento en la creación de puestos de trabajo de calidad castiga de forma desproporcionada a las mujeres, que representan actualmente el 60% del total de las personas desempleadas. Esta desigualdad estructural es una de las grandes preocupaciones del sindicato, que denuncia la alta incidencia de la precariedad femenina en el sector agroalimentario.

La parálisis patronal en la negociación del convenio del manipulado agrava esta situación, manteniendo en vilo a 33.000 personas, una plantilla altamente feminizada. El sector empresarial continúa bloqueando las mejoras salariales mientras sigue acumulando márgenes de beneficio histórico.

Frente a la concentración de la riqueza, el secretario general de la organización, Antonio Rico, urge a un reparto equitativo que beneficie a la plantilla. Además, Rico recuerda que la economía almeriense se sostiene sobre el esfuerzo de 90.000 trabajadores migrantes, subrayando que la mejora de sus derechos laborales debe ser el centro de cualquier prioridad política y económica en Andalucía.