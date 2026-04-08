‘Cuando las canciones dejen de hablar de nosotros’, la experiencia teatral inmersiva de Julio Béjar llega al Auditorio este fin de semana

El público del Maestro Padilla formará parte de la obra al sentarse sobre el mismo escenario e incluso un espectador participará en el desarrollo del argumento

El Auditorio Municipal Maestro Padilla vivirá este fin de semana una experiencia teatral inmersiva de la mano de la obra ‘Cuando las canciones dejen de hablar de nosotros’, escrita y dirigida por el dramaturgo almeriense Julio Béjar y protagonizada por Mario Patrón, Cristina Salvador… y puede que también alguno de los espectadores que acudan a la doble representación incluida en la programación de primavera puesta en marcha por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. Será los días 11 y 12 de abril, sábado y domingo, a las 20.30 horas.

Y es que la obra de la compañía La Íntima, además de por muchos otros motivos, destaca por garantizar una puesta en escena rompedora y vívida. El montaje permite que el espectador disfrute de una experiencia inmersiva. Con el público sentado sobre el mismo escenario y distribuido a cuatro bandas en torno a la casa dibujada en el suelo, se buscará la máxima proximidad con los intérpretes, haciendo por tanto a cada espectador partícipe y cómplice de la trama.

En un momento de la obra, uno de los personajes preparará una fiesta sorpresa de cumpleaños al otro personaje, pidiendo previamente a los espectadores que se escondan en la casa para cantarle el cumpleaños feliz. El público será a continuación invitado a la fiesta y podrán interactuar con los personajes.

Las entradas están a punto de agotarse y las últimas se encuentran disponibles tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en la página web habitual https://almeriaculturaentradas.es/. Tienen un precio único de 16 euros.

‘Cuando las canciones dejen de hablar de nosotros’ cuenta la historia de una chica que, en pleno confinamiento, atraviesa a pie una ciudad completamente vacía para encontrarse con un chico. Lleva una bolsa del supermercado para fingir que acaba de comprar por si le detiene la policía. Se abrazan por primera vez después de dos meses sin tocar a nadie y comienzan una relación, movidos por la necesidad de amar y sentirse amados, que les hará pasar por el deseo, la convivencia, el desengaño y finalmente el perdón.

“Cuando nos enamoramos, parece que vivimos dentro de un videoclip, como si todas las canciones de amor hablaran de nosotros. Según la neurociencia, el enamoramiento desactiva la parte del cerebro encargada de la toma de decisiones y nos impide ver quién es realmente la otra persona, proyectando en ella todo lo que deseamos encontrar, hasta que un día el enamoramiento acaba y empezamos a vernos tal y como somos. Dicen que lo más difícil en una separación es despedirse de las cosas que sí funcionaban. Otros, en cambio, piensan que lo más complicado es perdonarse el daño que hacemos a la otra persona”, completa el planteamiento inicial de la obra.