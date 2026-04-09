La Guardia Civil pone fin a una oleada de robos en locales de hostelería en Albox y detiene a una persona implicada

El detenido habría cometido cinco robos con fuerza siguiendo un mismo patrón de actuación

La actuación operativa de la Guardia Civil ha permitido su plena identificación, detención y puesta a disposición judicial decretándose su ingreso en prisión

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de las actuaciones desarrolladas para la prevención y persecución de delitos contra el patrimonio, ha procedido a la detención de una persona como presunta autora de cinco delitos de robo con fuerza cometidos en distintos establecimientos de hostelería de la localidad de Albox (Almería).

La investigación se inicia tras detectarse la comisión de varios hechos delictivos con características similares, lo que permitió a los agentes establecer una línea de trabajo común. Los robos seguían un mismo modus operandi, consistente en fracturar los accesos a los locales mediante el uso de objetos contundentes -como piedras de grandes dimensiones o incluso un extintor- para, una vez en el interior, sustraer el dinero de las cajas registradoras y abandonar rápidamente el lugar.

A partir de este momento, la Guardia Civil de Albox desarrolla una intensa actividad operativa, logrando identificar sin ningún género de duda al presunto autor, así como vincularlo con la totalidad de los robos investigados.

Durante el transcurso de la investigación, los agentes determinan además la participación de una segunda persona, que actuaba como apoyo realizando labores de vigilancia en al menos uno de los robos.

Como resultado de las actuaciones practicadas, se procede a la detención del principal implicado como presunto autor de cinco delitos de robo con fuerza en las cosas, así como a la investigación de su acompañante por su presunta participación en los hechos.

El detenido al que le constan antecedentes por hechos de similar naturaleza, ha sido puesto a disposición del Juzgado de guardia de Huércal –Overa, quien ha decretado su ingreso en prisión.

Esta actuación pone de manifiesto la eficacia del trabajo desarrollado por la Guardia Civil en la lucha contra la delincuencia contra el patrimonio, evitando la continuidad de este tipo de hechos delictivos que generan alarma social y un importante perjuicio económico en el sector hostelero

La Guardia Civil continúa intensificando sus dispositivos operativos y de investigación para garantizar la seguridad ciudadana y la protección del tejido empresarial de la provincia.

La Guardia Civil recuerda la importancia de la colaboración ciudadana y pone a disposición de los ciudadanos el teléfono 062, la web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”, para comunicar cualquier hecho o información de interés para la seguridad pública, incluso de forma anónima.