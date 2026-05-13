La delegada de Fomento visita en Taberno las obras de 2 viviendas destinadas a alquiler social o a precio asequible

Deberán ser arrendadas a personas que vayan a tener su domicilio habitual y permanente en las viviendas priorizando el criterio social

La delegada territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Dolores Martínez, ha visitado en el municipio de Taberno, las obras recientemente iniciadas de construcción de 2 viviendas, en régimen especial de protección, destinadas a alquiler social o a precio asequible, subvencionadas por la citada Consejería con 100.000 euros, siendo el coste de la actuación 50.000 por vivienda. La subvención ha ido dirigida al Ayuntamiento en forma de concesión directa con carácter excepcional.

Las actuaciones se enmarcan en el Programa de ayudas a la construcción de viviendas cuyo objeto es incrementar el parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción o rehabilitación de edificios no destinados actualmente a vivienda, sobre terrenos de titularidad pública, con una vinculación de 50 años en alquiler.

Las viviendas de Taberno se erigen en las parcelas ubicadas en la Plaza de los Ninos, 2 y en la Avenida de la Libertad, 10 y al igual que todas las financiadas con cargo a este programa, solo podrán ser arrendadas a personas que vayan a tener su domicilio habitual y permanente en las mismas, priorizando siempre el criterio social.

La titularidad de los terrenos puede ser tanto de administraciones públicas, organismos públicos y demás entidades de derecho público, como de empresas públicas, público-privadas y sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por las administraciones públicas, para ser destinadas al alquiler o cesión en uso de acuerdo con las condiciones previstas en este programa.

Los promotores de las viviendas públicas, incluso procedentes de la rehabilitación de edificios no destinados actualmente a vivienda, podrán obtener una ayuda, proporcional a la superficie útil de cada vivienda, de hasta un máximo de 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda. La cuantía máxima de esta subvención no podrá superar los 50.000 euros por vivienda, sin que en ningún caso pueda exceder del coste de las actuaciones subvencionables.

Las propuestas para las rentas de alquiler deberán asimilarse a los tipos de vivienda protegida del Plan VIVE: Régimen especial, general o limitado.

Para poder obtener financiación con cargo a las ayudas de este programa, los edificios que se construyan o rehabiliten deberán tener un consumo de energía primaria no renovable, en función de la zona climática en la que se ubiquen.

Asimismo, las subvenciones de este programa serán compatibles con cualesquiera otras ayudas públicas para el mismo objeto, siempre que no se supere el coste total de las actuaciones y siempre que la regulación de las otras ayudas ya sean de ámbito nacional o europeo lo admitan.