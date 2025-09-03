Cuatro espectáculos de circo, danza y música para Almería programados por la Red Andaluza de Teatros Públicos

Esta iniciativa de la Consejería de Cultura y Deporte visitará Carboneras, El Ejido y Albox durante el mes de septiembre

La Red Andaluza de Teatros Públicos ha programado, en colaboración con los ayuntamientos de Carboneras, El Ejido, y Albox, un total de cuatro funciones durante el mes de septiembre. Esta iniciativa de la Consejería de Cultura y Deporte, organizada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC), ofrecerá espectáculos de circo, danza, música y teatro en la programación estival de la provincia almeriense, para reforzar la presencia de artes escénicas, a la vez que se apoya la producción artística.

El programa comienza el día 5 de septiembre, a las 20.00 horas, con ‘Simplemente Clara’, de la compañía Minusmal, que se representará en Caseta ferial de Pampanico de El Ejido. La propuesta de títeres y circo de Minusmal, una compañía que lleva a escena espectáculos detallistas, con un lenguaje visual y sin palabras, se sirve de los títeres para presentar un universo particular. En esta ocasión, la protagonista es Clara, “una pequeña payasita, a la que le encantan sus zapatos rojos y sueña con patinar”.

Para el sábado 13, está previsto que en el Teatro Casa de la Música de Carboneras, a las 21.00 horas, esté el quinteto Bernardo Parrilla con su recital ‘Caminando’, en el que se ofrece un recorrido por las calles del jazz, del flamenco y los ritmos latinoamericanos donde los tres estilos se fusionan de forma magistral con elegancia. Sin duda la experiencia musical de Parrilla y del resto de componentes hacen de cada concierto un paseo genuino y único a través de sus improvisaciones que no dejarán indiferente al público. Y el día 20, IO, cantante de jazz estadounidense afincada en Sevilla que mezcla la elegancia del jazz clásico con la frescura del jazz contemporáneo, tomará el testigo.

Y para cerrar el calendario de actuaciones este mes, el viernes 26, a las 20.00 horas, en el Auditorio Grupo de teatro Muñoz Seca de Albox, se podrá ver MyL (2.0), donde Mariana Collado y Lucio Baglivo representarán una obra en la que los intérpretes se cuestionan en escena a través de la danza pero también del teatro, del humor, y la acrobacia, la relación entre la vida cotidiana y las artes escénicas.

La Red Andaluz de Teatros Públicos

La Red Andaluza de Teatros Públicos es un programa realizado en colaboración entre la Consejería de Cultura y Deporte y aquellos municipios andaluces que anualmente se adhieren a este proyecto. Está presente en las ocho provincias andaluzas y en Ceuta, y tiene como objetivo fundamental llevar espectáculos de teatro, circo, música y danza a los espacios escénicos de los municipios, facilitando el acceso de la población a las artes escénicas y contribuyendo al desarrollo del tejido empresarial andaluz del sector cultural.

Más información:

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/redandaluzadeteatrospublicos