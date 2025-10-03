Cuenta atrás para la ‘Fiesta de Ofertas Prime’: descubre cientos de miles de ofertas exclusivas

Los días 7 y 8 de octubre, los clientes Prime podrán ahorrar en productos de todas las categorías, tanto de grandes marcas como de pequeñas y medianas empresas

Según un estudio de HarrisX para Amazon, el ahorro se ha convertido en una prioridad para los consumidores españoles y para más de un tercio (38%) las ofertas son el principal motivo para comprar online

La ‘Fiesta de Ofertas Prime’ de Amazon vuelve los días 7 y 8 de octubre. Durante 48 horas, los clientes Prime en España tendrán acceso a cientos de miles de ofertas exclusivas en todas las categorías, tanto de grandes marcas como Levi’s, New Balance, Phillips, Samsonite o Sony, entre otras, como de pequeñas y medianas empresas españolas, como CREATE, Flamingueo, Olistic Science, Purasana y Save Family, entre otras. Además, los clientes Prime podrán comprar Ofertas Flash por tiempo limitado durante el evento.

«Con la ‘Fiesta de Ofertas Prime’ queremos ayudar a las familias españolas a ahorrar en sus compras», afirma Carmen Nestares, vicepresidenta de Marketing y Prime en Amazon. «Sabemos que nuestros clientes planifican sus compras y por eso hemos preparado cientos de miles de ofertas en todas las categorías, desde productos del día a día hasta artículos para renovar su armario esta temporada. Para ello, cuentan también con la ayuda de Rufus, nuestro asistente de compras virtual, que simplifica la búsqueda de ofertas y permite a nuestros clientes aprovechar al máximo su tiempo y presupuesto durante el evento».

Y es que tal y como revelan los datos extraídos de un estudio de HarrisX para Amazon, el ahorro se ha convertido en una prioridad para los consumidores españoles. Los datos revelan que para más de un tercio (38%) de los compradores encuestados, las ofertas son el principal motivo para comprar online. De hecho, la mayoría de los consumidores se prepara a conciencia: el 57% investiga los precios con antelación, mientras que el 55% no solo planifica sus compras específicamente durante estos eventos para maximizar el ahorro, sino que también aprovecha para abastecerse de productos esenciales y establece un presupuesto claro antes de comprar.

Descubre más ofertas durante la “Fiesta de Ofertas Prime”

Ahorra en miles de productos de belleza de marcas como Neutrogena, Pantene o ISDIN.

Prepárate para renovar tu armario con ofertas de hasta el 25% en moda y deporte, incluyendo productos de marcas como Desigual, Michael Kors o Puma.

Ahorra hasta un 25% en Amazon Basics, Amazon Essentials y by Amazon.

Los clientes Prime también pueden ahorrar durante la ‘Fiesta de Ofertas Prime’ al hacer su compra de supermercado en Amazon Fresh, la Tienda DIA o Mercado de la Paz. Los clientes Prime podrán acceder a las ofertas en Amazon Fresh, el supermercado online de Amazon, y ahorrar hasta -30% en cientos de productos, incluyendo alimentos frescos y congelados, productos de despensa, artículos de cuidado personal y mucho más. Los nuevos clientes pueden disfrutar de un descuento de 10€ en sus tres compras. También está disponible una selección de tiendas especializadas como Foodtropia, Levadura Madre, La Sirena y muchas más. En la Tienda DIA, los nuevos clientes podrán disfrutar de un descuento de 15€ en su primera compra, mientras que los clientes habituales podrán ahorrar 15€ en su próxima compra, así como acceder a ofertas de hasta el 25% en una selección de productos frescos, despensa y estacionales. Por su parte, el emblemático Mercado de la Paz de Madrid también se une a esta celebración, con 10€ de descuento para nuevos clientes y 20€ para sus dos próximas compras en el caso de clientes habituales. Durante estos días, los clientes Prime podrán acceder a estas promociones especiales mientras descubren la calidad y frescura característica de este histórico mercado madrileño

Saca el máximo partido a tus compras

Los clientes Prime pueden utilizar las distintas funcionalidades de Amazon para encontrar los productos que necesitan al mejor precio.

Pregunta a Rufus , el asistente de compras de Amazon, sobre la ‘Fiesta de Ofertas Prime’ y recibe recomendaciones personalizadas.

, el asistente de compras de Amazon, sobre la ‘Fiesta de Ofertas Prime’ y recibe recomendaciones personalizadas. Disfruta de ofertas personalizadas , como “Ofertas para ti”, “Ofertas relacionadas con tus listas”, “Ofertas en productos de cuatro estrellas o más” y “Ofertas relacionadas con artículos que has guardado”.

de , como “Ofertas para ti”, “Ofertas relacionadas con tus listas”, “Ofertas en productos de cuatro estrellas o más” y “Ofertas relacionadas con artículos que has guardado”. Añade productos a tu cesta y descubre ofertas con Alexa: Para preparar tu cesta, solo tienes que decir, por ejemplo, «Alexa, añade pastillas de lavavajillas a mi cesta». Además, para descubrir las mejores ofertas para ti, solo tienes que decir: “Alexa, ¿cuáles son mis ofertas?

Para preparar tu cesta, solo tienes que decir, por ejemplo, «Alexa, añade pastillas de lavavajillas a mi cesta». Además, para descubrir las mejores ofertas para ti, solo tienes que decir: “Alexa, ¿cuáles son mis ofertas? Configura notificaciones de ofertas : Mantente al tanto de las últimas tendencias con las notificaciones de ofertas y recibe alertas cuando algún producto esté en oferta. Accede a amazon.es/fiestaprime o en la aplicación de Amazon para crear alertas de ofertas.

: Mantente al tanto de las últimas tendencias con las notificaciones de ofertas y recibe alertas cuando algún producto esté en oferta. Accede a amazon.es/fiestaprime o en la aplicación de Amazon para crear alertas de ofertas. Lista de deseos: Añade artículos a tu lista de deseos y recibe notificaciones si alguno de ellos está incluido en la ‘Fiesta de Ofertas Prime’.

Disfruta de todas las ventajas de la suscripción Prime

Además de eventos de ofertas exclusivos, como la ‘Fiesta de Ofertas Prime’, los clientes Prime disfrutan de entregas rápidas y gratuitas y el mejor entretenimiento, todo en ello en una única suscripción:

Entregas rápidas y gratuitas : Los clientes Prime en España disfrutan de envíos en un día sin coste adicional en dos millones de artículos, incluyendo entregas en fin de semana en determinados códigos postales. Además, millones de productos están disponibles con entrega gratuita e ilimitada en dos o tres días en todo el país, y con entrega en el mismo día en 16 ciudades gracias al servicio ‘Entrega Hoy’, disponible en Alicante, Barcelona, Cádiz, Cartagena, Jerez de la Frontera, Elche, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Palma, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid y Zaragoza, para productos elegibles de importe igual o superior a 29€, sin coste adicional.

: Los clientes Prime en España disfrutan de envíos en un día sin coste adicional en dos millones de artículos, incluyendo entregas en fin de semana en determinados códigos postales. Además, millones de productos están disponibles con entrega gratuita e ilimitada en dos o tres días en todo el país, y con entrega en el mismo día en 16 ciudades gracias al servicio ‘Entrega Hoy’, disponible en Alicante, Barcelona, Cádiz, Cartagena, Jerez de la Frontera, Elche, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Palma, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid y Zaragoza, para productos elegibles de importe igual o superior a 29€, sin coste adicional. Prime Video : Los clientes Prime pueden acceder a series y películas en streaming como Culpa mía y Culpa Tuya, Reina Roja, Operación Triunfo o Fallout, además de un amplio catálogo de películas y series de televisión.

: Los clientes Prime pueden acceder a series y películas en streaming como Culpa mía y Culpa Tuya, Reina Roja, Operación Triunfo o Fallout, además de un amplio catálogo de películas y series de televisión. Amazon Music Prime : Los clientes Prime pueden escuchar más de 100 millones de canciones y podcasts sin anuncios gracias a Amazon Music Prime.

: Los clientes Prime pueden escuchar más de 100 millones de canciones y podcasts sin anuncios gracias a Amazon Music Prime. Just Eat : Además, todos los clientes Prime en España pueden disfrutar de sus restaurantes favoritos de Just Eat gracias a las entregas gratuitas ilimitadas en pedidos a partir de 15 euros.

: Además, todos los clientes Prime en España pueden disfrutar de sus restaurantes favoritos de Just Eat gracias a las entregas gratuitas ilimitadas en pedidos a partir de 15 euros. Amazon Photos : Disfruta de almacenamiento ilimitado de fotos y mantén guardados todos los recuerdos más especiales.

: Disfruta de almacenamiento ilimitado de fotos y mantén guardados todos los recuerdos más especiales. Prime Gaming : Gracias a la suscripción Prime, los clientes pueden disfrutar de videojuegos gratuitos con Prime Gaming.

: Gracias a la suscripción Prime, los clientes pueden disfrutar de videojuegos gratuitos con Prime Gaming. Lee con Prime: Los clientes Prime pueden leer una selección de ebooks, audiolibros, revistas, cómics y manga incluidos en su suscripción Prime.

Aquellos que todavía no son clientes Prime pueden unirse con una prueba gratuita en amazon.es/prime. Además, los estudiantes y jóvenes de 18 a 22 años pueden acceder a todos los beneficios de la suscripción Prime a mitad de precio y disfrutar de una prueba gratuita de 90 días en amazon.es/joinstudent.

Cada día es mejor con Amazon Prime

Amazon Prime es ahorro, comodidad y entretenimiento, todo en una única suscripción. Más de 200 millones de clientes en todo el mundo se benefician de las muchas ventajas de Prime, incluyendo ahorros exclusivos, entregas rápidas, eventos de ofertas exclusivos y lo mejor en entretenimiento. Los clientes Prime en España pueden acceder a series y películas en streaming como Culpa mía y Culpa Tuya, Reina Roja, Operación Triunfo o Fallout, además de un amplio catálogo de películas y series de televisión; escuchar más de 100 millones de canciones y podcasts sin anuncios con Amazon Music Prime; leer una selección de ebooks, audiolibros, revistas, cómics y manga incluidos en su suscripción y disfrutar de almacenamiento ilimitado de fotos con Amazon Photos, videojuegos gratuitos con Prime Gaming, eventos exclusivos de ofertas como Prime Day y mucho más. Los clientes Prime disfrutan de envíos en un día sin coste adicional en dos millones de artículos, incluyendo entregas en fin de semana en determinados códigos postales. Además, millones de productos están disponibles con entrega gratuita e ilimitada en dos o tres días en todo el país, y con entrega en el mismo día en 16 ciudades y sus alrededores gracias al servicio ‘Entrega Hoy’, disponible en Alicante, Barcelona, Cádiz, Cartagena, Jerez de la Frontera, Elche, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Palma, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid y Zaragoza, para productos elegibles de importe igual o superior a 29€, sin coste adicional.Los clientes Prime también se benefician de costes de envío más bajos en el servicio de supermercado online de Amazon a través de Amazon Fresh, la Tienda de DIA y Mercado de la Paz y pueden optar a entregas en franjas de una hora. Además, todos los clientes Prime en España pueden disfrutar de sus restaurantes favoritos de Just Eat gracias a las entregas gratuitas ilimitadas en pedidos a partir de 15 euros.



La suscripción a Amazon Prime tiene un coste anual de 49,90€, que incluye un período de prueba gratuito de 30 días para nuevas suscripciones, o bien un coste mensual de 4,99€. Los clientes pueden suscribirse en amazon.es/prime. Además, los jóvenes de entre 18 y 22 años y estudiantes, independientemente de su edad, pueden disfrutar de la suscripción Prime por solo 2,49€ al mes o 24,95€ al año, con un período de prueba gratuito de 90 días, registrándose en amazon.es/joinstudent. Gracias a Business Prime, los clientes de Amazon Business, desde pequeñas empresas a grandes multinacionales y organizaciones sin ánimo de lucro, pueden disfrutar de envíos ilimitados, rápidos y gratuitos y otros beneficios exclusivos.

Sobre Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: enfoque en el consumidor por encima de la competencia, pasión por innovar, compromiso con la excelencia operativa y visión a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la empresa más centrada en el cliente del mundo, el mejor empleador y el lugar de trabajo más seguro del planeta. Las opiniones de los clientes, compra en 1-Clic, recomendaciones personalizadas, Prime, Logística de Amazon, Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las iniciativas pioneras de Amazon. Para más información, visitawww.aboutamazon.es y síguenos en Twitter, @AmazonNewsES, Instagram, @amazonespana y Facebook, @AmazonEspana.