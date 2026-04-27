Dalías ultima los preparativos de sus Fiestas de Mayo

Francisco Lirola Martín

Dalías prepara sus esperadas Fiestas de Mayo con un completo programa que se desarrollará del 30 de abril al 4 de mayo, combinando tradición, devoción y propuestas lúdicas para todos los públicos. El calendario ha sido presentado por el Ayuntamiento de Dalías junto a la Real, Venerable e Ignaciana Hermandad Sacramental de San José María Rubio, poniendo en valor una de las citas más significativas del municipio.

Durante cinco días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una agenda intensa que integra actos religiosos en honor a San José María Rubio —— con actividades culturales, musicales y festivas. El programa arranca el jueves 30 de abril con la tradicional Vía Sanctitatis, un recorrido devocional que rememora la vida y legado de quién es Hijo predilecto, Daliense Universal, y primer santo de Almería, canonizado en 2003 por el papa Juan Pablo II. A partir de ahí, la celebración se extiende con propuestas como las Cruces de Mayo en Celín, el primer día de mayo, con música en directo y una paella popular, animación en el recinto ferial y la primera función del Solemne Triduo.

El sábado 2 de mayo será uno de los días más destacados, con la inauguración de las barras en la Plaza de las Flores, actuaciones musicales y la esperada presencia del artista King Africa, que pondrá ritmo a la noche con un concierto gratuito. Además, el ambiente festivo se completará con actividades familiares, la procesión infantil de la Santa Cruz, la animación, los fuegos artificiales y los espacios de convivencia.

El domingo 3 de mayo, Día de la Cruz, concentrará buena parte de los actos tradicionales, como la romería al monumento de la Santa Cruz, las actuaciones musicales, la ofrenda floral en honor a los Patrono San Felipe y Santiago, el Triduo y la procesión de alabanza al Santo Padre Rubio. El lunes 4 de mayo, festividad litúrgica del Padre Rubio, se celebra Día Jubilar en la parroquia Santa María de Ambrox de Dalías, en el que devotos y fieles pueden alcanzar el jubileo participando de los cultos organizados por la parroquia y la hermandad.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha destacado la importancia de estas fiestas como “un reflejo de la identidad y las raíces del pueblo, donde tradición, fe y convivencia se dan la mano”. Asimismo, ha subrayado el esfuerzo conjunto de instituciones, hermandades y colectivos locales para ofrecer “una programación variada, pensada para todos los públicos y capaz de atraer a numerosos visitantes”.

Por su parte, el Hermano Mayor de la Hermandad, José Gabriel Lirola, ha puesto el acento en el carácter espiritual de estas jornadas, señalando que “las Fiestas de Mayo son una oportunidad para renovar la devoción a San José María Rubio y compartir momentos de fe y fraternidad”. También ha animado a la participación en los actos religiosos, especialmente en el triduo y la procesión.

La concejal de cultura, María Dolores Gómez, ha aprovechado la presentación del programa para “invitar a vecinos y visitantes a sumarse a esta celebración que cada año gana en participación y proyección, consolidándose como una de las citas festivas que se consolida entre las más relevantes de la provincia”. Dalías se prepara así para vivir unos días donde la tradición, la cultura y la alegría serán protagonistas.