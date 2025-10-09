Declarada área en alerta el municipio jienense de La Carolina, que se une al almeriense Pulpí,  tras detectar mosquitos con virus del Nilo occidental

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica intensifica la vigilancia entomológica, animal y humana en el municipio

Se une en esta situación a Pulpí (Almería), Chiclana (Cádiz), Baeza (Jaén) y Guillena y Gerena (Sevilla)

La Junta descarta nuevos casos en humanos tras realizar estudios de laboratorio a 323 personas y resultar todos negativos

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha declarado área en alerta el municipio jienense de La Carolina tras confirmarse la circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en mosquitos Culex procedentes de una trampa situada en las proximidades del núcleo de población.

Salud y Consumo ha decretado esta medida tras recibir por parte del laboratorio que realiza la identificación de especies de mosquitos, densidad y presencia del virus del Nilo occidental los resultados de los análisis realizados a un lote de mosquitos capturados en la trampa situada en este municipio de riesgo alto. Una vez realizada la evaluación epidemiológica de este hecho, teniendo en cuenta la distancia a núcleos de población y las condiciones ambientales, y de acuerdo con lo establecido en el vigente Programa de vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo occidental de Andalucía, la Consejería de Salud ha decretado declarar el área de alerta en el municipio durante cuatro semanas consecutivas sin que se evidencie nueva circulación del virus del Nilo occidental, esto es hasta el 6 de noviembre.

La Delegación Territorial de Salud y Consumo en Jaén ha trasladado inmediatamente la información y la decisión adoptada al Ayuntamiento de La Carolina y a la Diputación de Jaén.

La declaración del área en alerta, por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta que durante un periodo equivalente no se declaren nuevos casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio, supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción en centros educativos y residencias del entorno y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de vigilancia y Control de vectores transmisores del virus del Nilo Occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

La Carolina se une en esta situación a Pulpí (Almería), que permanece en alerta hasta el 16 de octubre; el municipio gaditano de Chiclana de la Frontera, hasta el 23 de octubre; el también jienense de Baeza, hasta el 24 de octubre; y los sevillanos de Guillena, hasta el 13 de octubre, y Gerena, hasta el 28 de octubre.

Por otro lado, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha descartado nuevos casos confirmados en humanos de fiebre del Nilo occidental (FNO), tras haber realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 323 usuarios y todos han resultado negativos. De este modo, hasta este momento, se han registrado un caso confirmado de un adulto en Mojácar (Almería), y un caso probable, de un menor en Andújar (Jaén). Ambos han superado la enfermedad sin secuelas.

Recomendaciones para la población

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica incide en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara, evitar los olores intensos (perfumes, jabones aromatizados…) porque atraen a los mosquitos y procurar no salir al amanecer y al atardecer, que son los momentos de máxima actividad de mosquitos.

Asimismo, Salud anima a reforzar las medidas domésticas: instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos/repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos.

Otra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos.

En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.

Actualización del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la FNO

La Consejería de Salud y Consumo aprobó el pasado febrero la actualización del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para la temporada 2025.

Este programa establece que todos los municipios de Andalucía están incluidos en algún nivel de riesgo y, por tanto, todos tienen una necesidad de control del mosquito ya que ningún municipio está exento de riesgo. Los niveles de riesgo se han reducido a tres (bajo, medio y alto) para facilitar su comprensión por parte de todos los implicados, incluida la población, así como las medidas de prevención y control asociadas a cada nivel.

Actualmente, se encuentran en riesgo alto cuatro municipios de Almería; 17 municipios en la provincia de Cádiz, 12 en Córdoba, cuatro en Granada, 15 en Huelva, ocho en Jaén, nueve en Málaga y 43 en Sevilla.

En cuanto a las competencias de cada administración la Ley de Salud Pública de 2011 establece que la evaluación, gestión y comunicación de los riesgos para la salud de la población asociados a las plagas urbanas compete a la Junta de Andalucía, mientras que los tratamientos de desinsectación se deben efectuar por los servicios oficiales de los municipios y, en su caso, de las diputaciones provinciales, de acuerdo con el decreto de la Consejería de Salud 8/1995, así como la Ley de Autonomía Local de Andalucía, de 2010, atribuye a los ayuntamientos el control de la salubridad de los espacios públicos y, en especial, de las zonas de uso público.