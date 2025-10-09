Las XV Jornadas Bibliotecarias de Almería analizan el papel de la IA en la búsqueda, organización y difusión de la información

El delegado de Cultura y Deporte ha inaugurado esta mañana en la Biblioteca de La Mojonera el encuentro, en el que participan bibliotecarios de 51 centros

El delegado territorial de Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha inaugurado este jueves las XV Jornadas Bibliotecarias de Almería, que se han desarrollado en la Biblioteca Municipal de La Mojonera y en las que se ha generado un espacio de reflexión y diálogo en torno al papel que desempeñan las bibliotecas en la era de la Inteligencia Artificial en los procesos de búsqueda, organización y difusión de la información, así como las implicaciones que esto tiene para la veracidad de los contenidos y la confianza del público objetivo.

Asimismo, se han abordado las estrategias que se están desarrollando en las bibliotecas participantes en el Proyecto de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI), reflexionando sobre cómo construir entornos informativos más seguros, inclusivos y confiables, donde la Inteligencia Artificial sea una aliada en la defensa del conocimiento veraz y accesible para todos.

Alonso, que ha estado acompañado por el alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, y la concejala de Promoción de la Cultura, María Francisca Pardo, ha destacado que “las bibliotecas desempeñan un papel esencial como espacios de confianza, aprendizaje y pensamiento crítico, y se convierten en aliadas clave para garantizar el acceso a la información veraz y fomentar una ciudadanía digitalmente alfabetizada. Su labor no solo consiste en gestionar conocimiento, sino también en orientar a las personas en el uso ético y responsable de la tecnología, promoviendo entornos informativos más seguros, inclusivos y transparentes”.

El delegado territorial ha valorado también que “las bibliotecas no son únicamente lugares donde se conservan libros, sino que representan auténticos espacios de encuentro y aprendizaje, y los profesionales de las bibliotecas son los pilares que lo hacen posible”. Ha afirmado también que “desde la Junta de Andalucía trabajamos para consolidar las bibliotecas como centros clave del desarrollo cultural”.

La jornada ha contado con la ponencia de Francisco Javier Cantón Correa, doctor en Ciencias Sociales, Máster en Inteligencia Artificial (UNIR) y Problemas Sociales (UGR) y licenciado en Sociología y Comunicación Audiovisual, docente, investigador y periodista en VerificaRTVE, miembro de los grupos de investigación Nar-Trans e Iberifier y Procomm e investigador principal en el Proyecto monitorIA.

Además, han participado en sesiones prácticas y mesa redonda Isabel Dolores Jiménez Moya y Antonio Rabaneda López, de la BPM de La Mojonera, así como Milagros Cascajares y Silvia Lobatón, de la BPP Francisco Villaespesa de Almería; María del Mar Sicre, Eduardo Cassinello, Marina del Mar Martínez, Alicia Viciana y Juan Luis Mena, de la BPM José María Artero de Almería; y Manuel Sola, de la BPM de Purchena.