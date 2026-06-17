Declarado de interés estratégico el proyecto de una nueva desaladora en Carboneras

MARIA JOSE CARRILLO CRUZ

Con una inversión de 170 millones, dará empleo a 255 personas y tendrá una capacidad para desalar 120.000 metros cúbicos al día.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de inversión empresarial de interés estratégico del proyecto para la construcción de una planta desaladora en el municipio almeriense de Carboneras, promovida por la entidad Aguas de Litoral SL. Esta declaración estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2029, fecha en la que el proyecto deberá estar ejecutado, conforme al cronograma que maneja la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP). En concreto, la iniciativa contempla una inversión de 170 millones de euros y la creación de 255 empleos, 200 de ellos durante la construcción y 55 durante la posterior fase de explotación. La nueva planta desaladora tendrá una capacidad de producción de 42 hectómetros cúbicos anuales de agua desalada (120.000 metros cúbicos al día). La instalación proyectada pretende complementar los actuales recursos hídricos para uso agrícola y de abastecimiento en el área de influencia de la actual planta desaladora de Acuamed en Carboneras (Almería) y dotar de agua a las empresas que se implanten en el polo industrial en el que se encuentra la antigua central térmica de Endesa, actualmente en desmantelamiento. La declaración de interés estratégico cuenta con los informes preceptivos favorables de las consejerías de Sanidad, Presidencia y Emergencias; Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda; Industria, Energía y Minas; Cultura y Deporte; y Sostenibilidad y Medio Ambiente, así como el de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, como competente en la materia del proyecto. Dicha declaración implica que la iniciativa queda asignada a la UAP, cuyo objetivo es impulsar, coordinar y agilizar la tramitación administrativa de los proyectos que le son asignados, acompañando a la empresa hasta su puesta en marcha. Hasta ahora, a la UAP le han sido asignados desde su creación 156 proyectos, con una inversión de más de 21.850 millones de euros y la generación de más de 64.600 empleos.

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