Una charla divulgativa abierta y gratuita como anticipo para disfrutar del ‘Trío de eclipses’

Este viernes por la tarde en el Museo de Almería, organizada por la Universidad, junto al Ayuntamiento de Almería y la Fundación Descubre

La charla de Leonor Ana Hernández, científica del Complejo Astronómico de La Hita, repasará la influencia de este fenómeno astral en diferentes culturas

‘Asombro, ciencia e historia’. De este modo se titula la charla dedicada a los eclipses que se ha organizado desde el Aula de Divulgación Científica de la Universidad de Almería. Tendrá lugar este próximo viernes, día 19 de junio, a partir de las 19.00 horas, en el Museo de Almería, y será impartida por la científica Leonor Ana Hernández, del Complejo Astronómico de La Hita. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, que la incluye en una programación más amplia impulsada por la Concejalía de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, y de la Fundación Descubre, que coordina en nombre de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía toda la información de las actividades creadas con motivo de los eclipses que se avecinan.

En https://www.ual.es/vida-universitaria/cultura/aulas-culturales/actividad/2EC4C6B0-1156-11F1-82E2-073C097AA9A0 están los detalles de esta primera propuesta, abierta y gratuita, con la que la UAL ayudará a los almerienses a prepararse para saber disfrutar de estos fenómenos astronómicos. Durante la charla se explicará que desde las primeras civilizaciones hasta la astronomía moderna, los eclipses han sido acontecimientos capaces de despertar temor, admiración y curiosidad. Desde esa base, a través de un recorrido histórico y científico, se analizará cómo estos fenómenos han influido en las distintas culturas, han impulsado avances fundamentales para la astronomía y han dejado una huella especial en España, desde los acontecidos en el siglo XX hasta los próximos de 2026, 2027 y 2028, que volverán a convertir a nuestro país en protagonista del cielo durante los siguientes años.

Leonor Ana Hernández es divulgadora científica vinculada al Complejo Astronómico de La Hita y a la Fundación AstroHita, en La Puebla de Almoradiel, provincia de Toledo. Especializada en educación y comunicación de la astronomía, desarrolla actividades formativas, observacionales y divulgativas dirigidas a todos los públicos, fomentando el interés por la ciencia y el conocimiento del cielo. Atesora más de 30 años de experiencia en divulgación científica, observación visual, astrofotografía y dibujo astronómico, y es la responsable del área de formación y divulgación de la referida Fundación AstroHita, colaborando además en el mantenimiento del observatorio y la instalación de instrumental especializado.

Hernández está comprometida con la investigación, participa en campañas científicas en colaboración con el Instituto Astrofísico de Andalucía, IAA-CSIC, así como en la instalación de prototipos y desarrollo de equipamiento astronómico en observatorios como Calar Alto y La Silla. Es también promotora de la visibilización de mujeres astrónomas en la historia, con exposiciones educativas y la nominación de edificios de AstroHita en su honor. Por último sobre su currículum, es autora del libro ‘Dibujo Astronómico’ (Editorial Marcombo), considerado como primer manual práctico en castellano sobre la materia, y del blog ‘Alma de la Noche’, en el que comparte experiencias de observación visual.

Con esta propuesta tan atractiva y de gran interés popular, la UAL abre su participación en la iniciativa ‘Trio de Eclipses’, nombre dado a la iniciativa de ‘unificación’ impulsada por la Secretaría General de Investigación e Innovación, dentro de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Desde una oficina técnica, y a través de la Fundación Descubre en la coordinación, se gestionará la información con las actividades generadas por las universidades públicas andaluzas. La página web de referencia es https://elseptimocielo.fundaciondescubre.es/eclipses-solares-andalucia/, herramienta para hacer más fácil a la sociedad el seguimiento de la acción divulgadora. En ella, de hecho, se explica que ‘España vivirá en los próximos años una sucesión de eclipses solares (parciales, totales y anulares) que representan una oportunidad única para acercar la ciencia a la ciudadanía’.

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