Ramón Fernández-Pacheco destaca “la gran experiencia en gestión municipal” de Julia Ibáñez, “una política de raza”

Los consejeros de Agricultura y de Educación asisten a la toma de posesión de la nueva primera edil, que releva a Paco Góngora

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado hoy “la gran experiencia en gestión municipal” con la que cuenta la nueva alcaldesa del municipio almeriense de El Ejido, Julia Ibáñez, a la que ha definido como “una política de raza”.

Fernández-Pacheco, que ha asistido hoy a la toma de posesión de la nueva alcaldesa, acompañado por la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha afirmado que Julia Ibáñez es “una mujer joven y preparada, que va a encarnar como nadie los valores de Juanma Moreno, la estabilidad, el gobierno moderado, la sensatez y primar el interés general por encima de cualquier otra cuestión”.

“Eso siempre se traduce en beneficios para el territorio”, ha señalado el consejero de Agricultura, quien también ha tenido palabras de elogio para Paco Góngora, nuevo delegado del Gobierno de la Junta en Almería y exalcalde de El Ejido, “el hombre que le devolvió la normalidad al municipio y que ha sido capaz de coser la fractura social y económica que dejaron en esta ciudad unos muy malos dirigentes”.

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