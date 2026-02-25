Derrota del Senior Masculino Blanqueos Clares en su visita a GMB

El Senior Masculino Blanqueos Clares no pudo superar a GMB en un encuentro muy físico y exigente, marcado por la igualdad durante buena parte del choque y por el empuje local en la segunda mitad.

La primera parte transcurrió con máxima paridad. Ambos equipos mostraron intensidad defensiva, ritmo alto y un nivel de contacto elevado, sin conceder ventajas claras. El partido se marchó al descanso con todo abierto y la sensación de que se decidiría por pequeños detalles.

Tras la reanudación, el conjunto local elevó una marcha más el ritmo del encuentro, logrando romper la igualdad inicial. El incremento de intensidad, unido a las bajas que arrastraba el equipo mojonero, terminó pesando en el tramo final y facilitó que GMB consolidara su ventaja.

Blanqueos Clares lo intentó hasta el último minuto, manteniendo la actitud competitiva pese a las dificultades, aunque en esta ocasión no pudo revertir el marcador.

Al término del encuentro, el técnico Jesús Castañeda señaló: «Toca seguir trabajando para que vuelvan las victorias.»

El equipo ya centra su atención en la próxima jornada, un derbi fuera de casa frente a CD Roquetas BC, un duelo especial al que los mojoneros llegarán con ambición y ganas de recuperar la senda del triunfo.