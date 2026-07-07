CSIF impugna el pliego técnico del servicio de gestión telefónica del 112 por fijar aspectos relativos a la jornada laboral de la plantilla

• El sindicato considera que la Junta de Andalucía excede sus competencias e invade la negociación de las condiciones del personal que presta el servicio a través de una adjudicataria

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha presentado una impugnación contra el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del servicio de Gestión de Emergencias 112 Andalucía, publicado en el Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía, al considerar que la Administración excede sus competencias al incorporar disposiciones que afectan directamente a las condiciones laborales del personal.



En concreto, el sindicato cuestiona que el contenido del apartado B.2.4.4., y específicamente el punto denominado ‘Consideraciones generales para los servicios de atención de llamadas, seguimiento, enlace y coordinación’, en el que se establece que “los turnos se distribuirán en jornadas de ocho horas comenzando a las 7:00 horas de la mañana”.

El sindicato recuerda que, en la actualidad, la distribución de la jornada del personal que presta este servicio responde a un sistema organizativo diferente, así como que un pliego de contratación no puede convertirse en el instrumento para modificar las condiciones de trabajo de la plantilla.



En este sentido, CSIF sostiene que la normativa en materia de contratación del sector público habilita a la Administración para definir las condiciones de ejecución del servicio que deberá prestar la empresa adjudicataria, pero no para imponer las condiciones laborales del personal que desarrolla esa actividad. Por ello, la organización considera que la regulación de aspectos como la distribución de la jornada debe abordarse en los ámbitos legalmente establecidos para la negociación de las condiciones de trabajo y no mediante un pliego de prescripciones técnicas.



Asimismo, la organización ha puesto el foco en la regulación prevista para las guardias de 24 horas al apreciar una evidente contradicción en el propio documento. Mientras el pliego califica estas guardias como un recurso de carácter excepcional, simultáneamente establece una cobertura permanente de 24 horas al día, siete días a la semana, lo que, a juicio de CSIF, desvirtúa completamente ese carácter extraordinario y evidencia una incoherencia en la planificación del servicio.



Para CSIF, estas previsiones generan inseguridad jurídica y pueden afectar de forma directa a los derechos laborales del personal que trabaja en el servicio de gestión telefónica del 112, además de introducir modificaciones organizativas que deberían ser objeto de negociación en los cauces correspondientes.



Por todo ello, el sindicato solicita la estimación de la impugnación y la modificación del pliego para eliminar aquellos aspectos que exceden el objeto de la contratación pública y afectan a las condiciones laborales de la plantilla, garantizando así el respeto a la legalidad vigente y a los derechos de las personas trabajadoras.

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