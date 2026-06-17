La última reunión del Grupo Especial sobre seguridad de los menores en línea coincide con el Eurobarómetro que confirma la relación entre el uso de las redes sociales y el bienestar

El Grupo Especial sobre Seguridad de los menores en línea se ha reunido hoy por tercera y última vez. El 13 de julio, los copresidentes del grupo entregarán a la presidenta Ursula von der Leyen recomendaciones sobre cómo seguir reforzando el marco pionero de la UE para la protección de los menores en línea.

Con ocasión de la reunión final, una nueva encuesta del Eurobarómetro confirma el notable impacto que tiene la exposición excesiva a las pantallas y a las redes sociales en la salud mental y física de los jóvenes. Por término medio, los jóvenes de toda Europa pasan 4,5 horas en línea durante un día lectivo y 6,1 horas al día durante los fines de semana. Lo más sorprendente es que el 14 % de los adolescentes afirma pasar más de 10 horas al día frente a las pantallas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado: «Las redes sociales pueden conectar e inspirar. Pero cuando uno de cada tres jóvenes dice que se siente estresado, triste o excluido, no podemos ignorar el impacto en su salud mental y su bienestar. Y cuando una cuarta parte de nuestros jóvenes se enfrentan a contenidos cuestionables en línea —desde la incitación al odio, la presión por la imagen corporal o la violencia inesperada— es una señal clara de que ha llegado el momento de cambiar».

En línea está disponible el comunicado de prensa.

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