La Subdelegación habilita un refugio climático para proteger a la ciudadanía frente a los episodios de calor extremo

Red de Refugios Climáticos

El espacio, ubicado en la zona de atención al público del Registro, forma parte de la nueva Red de Refugios Climáticos impulsada por el Gobierno de España

También están ya incorporadas a esta red la Dirección provincial de la TGSS de Almería y la Oficina de Extranjería

La Subdelegación del Gobierno en Almería cuenta ya con un nuevo refugio climático ubicado en la zona de atención al público del Registro, un espacio que ofrece a la ciudadanía un lugar seguro y confortable durante los episodios de temperaturas extremas.

La iniciativa forma parte de la Red de Refugios Climáticos impulsada por el Gobierno de España para reforzar la protección de la población frente a los efectos del cambio climático y garantizar el acceso a espacios públicos adaptados en todo el territorio nacional. En Almería, la Dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Oficina de Extranjería también forman parte de esta red impulsada por el Gobierno de España.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado que “la creación de esta red de refugios demuestra que la adaptación al cambio climático también pasa por acercar los recursos públicos a la ciudadanía y poner los edificios de la Administración al servicio de quienes más lo necesitan en momentos de temperaturas extremas”.

Martín ha señalado que “la protección de la salud pública es una prioridad para el Gobierno de España. Las altas temperaturas afectan especialmente a las personas mayores, a quienes padecen enfermedades crónicas, a los menores y a otros colectivos vulnerables, por lo que disponer de espacios accesibles, gratuitos y acondicionados supone una medida útil y preventiva”.

La Red de Refugios Climáticos nace con el objetivo de incrementar la disponibilidad de espacios de protección frente al calor extremo en todo el país, facilitar su identificación mediante una imagen común e integrarlos en un mapa nacional interactivo que permita a la ciudadanía localizarlos fácilmente.

¿Qué requisitos necesita un refugio climático?

La Red Estatal está formada por espacios que cumplen los siguientes requisitos básicos:

Acceso libre y gratuito: deberá ser accesible para todas las personas sin necesidad de pago o consumo obligatorio.

Accesibilidad y seguridad: cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad universal y seguridad para personas con discapacidad.

Temperatura adecuada para combatir el calor extremo: mantenimiento de un ambiente confortable en torno a 27ºC, en verano, y a los 21ºC en invierno.

Espacio de descanso: disponibilidad de asientos y zonas de estancia.

Agua potable gratuita: instalación de fuentes o dispensadores de agua accesibles.

Acceso a aseos: deberá contar con servicios higiénicos accesibles y gratuitos.

Horario amplio: apertura durante las horas de mayor calor y, preferentemente, en horario extendido.

Identificación clara: señalización visible y homogénea que permita su fácil localización.

La Red está coordinada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que ha sido el encargado de identificar los edificios de la Administración General del Estado más adecuados para incorporarse a esta iniciativa.

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