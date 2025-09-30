Desde el Ártico hasta los trópicos, el informe de la Comisión alerta sobre la salud de los océanos

Todas las zonas del océano se encuentran ahora amenazadas por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, según el noveno informe sobre el estado del océano, publicado hoy por el Servicio de Vigilancia Medioambiental Marina de Copernicus, el sistema de observación de la Tierra de la UE.

Los resultados muestran que el calentamiento de los océanos se está acelerando, que los puntos críticos de biodiversidad marina corren un riesgo cada vez mayor y que la acidificación avanza rápidamente. La contaminación por plásticos afecta ahora a todas las cuencas oceánicas, mientras que las especies en peligro de extinción y los arrecifes de coral se enfrentan a amenazas críticas.

Andrius Kubilius, comisario de Defensa y Espacio, ha declarado: «Como propietaria de Copernicus —el sistema de observación de la Tierra más especial— la Unión es capaz de supervisar el estado del medio ambiente de la Tierra y de sus subsistemas. La infraestructura y los servicios de Copernicus constituyen una capacidad de primer orden que permite a la Unión desempeñar un papel destacado en la observación y predicción de diferentes parámetros del estado de los océanos».

Costas Kadis, comisario de Pesca y Océanos, ha declarado: «Las conclusiones del informe sobre el estado de los océanos revelan un diagnóstico difícil, pero esencial, sobre nuestros océanos. Confirman que la triple crisis planetaria no es una amenaza futura, sino una realidad actual en nuestras cuencas. Esto significa también que hemos dado los primeros pasos necesarios, ya que los datos constituyen la base de una acción eficaz».

Puede consultar más información, incluido el informe completo, en nuestro comunicado de prensa.