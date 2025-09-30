Huércal-Overa vuelve a convertirse en cuna del bolillo este domingo 5 de octubre

Patricia López Rojas

La Nave Polivalente del municipio, junto al Pabellón de Deportes, acogerá el XV Encuentro de Encajeras de Bolillo en el que se darán cita unas 250 participantes

Huércal-Overa vuelve a convertirse en cuna del Bolillo con la celebración del XV Encuentro de Encajeras de Bolillo este domingo 5 de octubre con un agradable día de convivencia. Un evento organizado desde la Asociación La Cuna del Bolillo y el Ayuntamiento de Huércal-Overa a través de la Concejalía de Tradiciones.

La Nave Polivalente acogerá esta cita a la que se prevé que acudan unas 250 participantes venidas de diferentes municipios de la provincia o de otras como Murcia, Alicante, Málaga, Granada, Albacete o Jaén para disfrutar de una jornada que se iniciará a las 9 de la mañana con la recepción, tras la que se sucederá el tradicional desayuno para las participantes y demostración de encajes de Bolillo en la que podrán intercambiar sus experiencias y trucos. La comida se celebrará en la misma ubicación para así alargar la jornada hasta la tarde con música y baile, prolongando la convivencia entre todas las mujeres que vienen al encuentro.

Huércal-Overa siempre ha estado vinculada a esta tradición artesanal, “esta técnica ha pasado de generación en generación entre los hogares de nuestro municipio, heredando los conocimientos y los patrones de madres e hijas. Sin olvidar que en su tiempo fue una importante fuente de ingresos para ayudar a las economías familiares. La realización tanto de bordados como de encajes era una actividad que generalmente se hacía en común, un lugar de encuentro y eso es lo que podremos contemplar este domingo en esta cita destacada en el calendario de eventos de nuestra Villa, que es considerada Villa Tradicional de Bolillo Andaluza”, ha puntualizado el Alcalde, Domingo Fernández, quien ha agradecido a la “Asociación la Cuna del Bolillo el esfuerzo por mantener parte de nuestra cultura y tradiciones, y por la gran labor que realizan con este encuentro”.

La concejal de Tradiciones, Ana Martínez, ha destacado la importancia de este evento en el que “nos reunimos en torno al bolillo que es parte del ADN de nuestro municipio, un evento que se hace realidad gracias a la Asociación La Cuna del Bolillo de la que nos sentimos especialmente orgullosos”.