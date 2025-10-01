Guillermo Casquet destaca el apoyo de la Junta a la modernización de las pymes en su visita a Cristalería F. Sola (Fines)

La empresa recibió dos incentivos de la Agencia TRADE para mejorar la competitividad, eficiencia energética y capacidad de producción de la empresa

El delegado territorial de Industria, Energía y Minas y de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Guillermo Casquet, ha visitado esta mañana las instalaciones de la empresa Cristalería F Sola, ubicada en el polígono municipio almeriense de Fines, que ha recibido dos incentivos de la Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE).

Uno de estos incentivos de la Agencia Pública, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, ha ido destinado a la adquisición de una línea completa para cantear vidrio. El apoyo de la Junta ha sido de 346.191 euros, para una inversión de 770.164. El segundo incentivo concedido ha sido para la adquisición de una máquina plegadora para perfil intercalario de doble acristalamiento que ha supuesto una inversión de 42.800 euros y ha sido incentivado con 19.260.

Durante el recorrido junto a la dirección de la compañía y representantes del Ayuntamiento, el delegado ha conocido en las áreas de producción el impacto que tendrá la incorporación de los nuevos equipos en la mejora de la competitividad, la eficiencia energética y la capacidad de producción de la empresa.

Guillermo Casquet ha recordado que la Junta de Andalucía, a través TRADE, puso a disposición de las empresas andaluzas un programa de incentivos para el desarrollo industrial que tiene como objetivos principales el desarrollo empresarial e industrial la mejora de la competitividad, la creación de empleo en Andalucía, la creación, el crecimiento y la consolidación de empresas generadoras de empleo, aumentar el atractivo de Andalucía como destino de empresas y el impulso de la innovación productiva en los ámbitos de la especialización inteligente, dando el mayor apoyo posible por tipo de proyecto y empresa.

Estos incentivos van dirigidos a las microempresas, pequeñas y medianas empresas y autónomos que presenten un proyecto viable desde el punto de vista técnico, económico y financiero, realizados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, no iniciados antes de la presentación de la solicitud y que cumplan con el efecto incentivador.

Casquet ha destacado que “este tipo de incentivos permiten que nuestras pymes den un paso adelante en la modernización de sus procesos, fomentando la innovación y contribuyendo al desarrollo económico sostenible de la región” y ha reafirmado su “compromiso de acompañar y respaldar a las empresas beneficiarias de sus programas de apoyo, garantizando que los incentivos se traduzcan en crecimiento empresarial, innovación y empleo de calidad”.

Por su parte, la dirección de Cristalería Sola ha agradecido el respaldo institucional, subrayando que la nueva maquinaria supondrá “un avance significativo en la calidad del servicio, la diversificación de productos y la generación de nuevas oportunidades de empleo en el sector”.