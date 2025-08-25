Miski Liu Suria

Hay vigilantes presentes para recopilar información sobre el propósito de tu alma e impedir que completes tu tarea. Aprende a permanecer en silencio y toma la decisión de no compartir demasiado tus asuntos personales para evitar que drenen tu energía.

Escenario preparado

Está listo el espectáculo

Estamos recibiendo ayuda

La gratitud abre la puerta

Falta que se levante el telón

Se ha completado esta misión

La prosperidad es un derecho

Despertar colectivo imparable

El escenario está preparado para algo mucho más grandioso, pero todavía no se ha levantado el telón. A medida que se desarrolla el despertar de las masas, comienzan a sentir los temblores del cambio aquellos que han buscado mantener el control durante mucho tiempo, según el alto Consejo de Sirio a través de Chellea Wilder.

Ahora flaquea su control, antes inquebrantable, y se encuentran dispersos, intentando comprender el cambio monumental que acaba de ocurrir. Son conscientes de que ha llegado a su fin su época de dominio, y recurren a tácticas de distracción en su confusión. Se están orquestando guerras, conflictos y caos para intentar desviar su atención del despertar monumental que está ocurriendo ahora mismo.

Sin embargo, es esencial comprender que se ha preparado el escenario para algo mucho más grandioso de lo que pueden orquestar. Se está alineando la energía divina de la transformación, y se está gestando el impulso para un despertar colectivo imparable. Se dan cuenta de que es inevitable el contacto pleno con reinos y civilizaciones superiores, independientemente de sus deseos o esfuerzos por suprimirlo.

AYUDA

Según Kabamur, estamos recibiendo ayuda. Nos ayudan fuerzas externas. Es un obstáculo desconocer las fuerzas benévolas de la luz no sólo para la comunidad espiritual, sino para todos los buscadores de la verdad. Recibimos descargas, guía espiritual, protección y, en ocasiones, intervención directa de los Elohim. La ascensión es un regalo único que reciben los planetas de su elección.

Se puede ver la evidencia de una intervención energética cuando el anciano Ikai anunció un aumento en la frecuencia y vemos picos drásticos en la resonancia Schumann. Estamos rodeados de seres, bases, naves y otras tecnologías que no sólo están ocultas a nuestra vista, sino que también son intocables físicamente. Los Elohim tienen poderes mágicos para los seres humanos, y todos tenemos guías, pero no lo saben todo. Hay razones prácticas por las que usan esa tecnología.

A lo largo de los años se han mostrado diversas cámaras y sensores. Pueden parecer orbes, platillos o formas completamente desconocidas. Pueden atravesar objetos sólidos para llegar a donde se necesite. Se ha visto a pleyadianos colocar dispositivos metálicos de grabación en lugares privados, como edificios gubernamentales, para observar a los líderes mundiales.

MISIÓN CUMPLIDA

Se ha completado la misión, y estamos emergiendo de esta distorsión. Como resultado de ello, comenzaremos a avanzar mucho más rápido en nuestro camino espiritual. La madre Tierra se está preparando para el salto monumental a la quinta dimensión, y es imprescindible que también nos preparemos para esta transición. No se trata sólo de preparación mental; implica sanación emocional, crecimiento espiritual y el compromiso de alinearse con el yo superior.

Has sido liberado de la ilusión que te mantenía atado, y ahora depende enteramente de ti determinar dónde deseas estar en este gran proceso de ascensión. Las decisiones que tomes ahora determinarán tu camino a seguir, y las posibilidades son tan ilimitadas como el multiverso mismo. Éste es un momento de potenciarse, donde puedes crear conscientemente tu realidad, aprovechando la energía que te rodea para manifestar tu nueva existencia.

NOTICIAS DEL RESETEO

Se mantienen en secreto los canales que todos esperan, con información devastadora.

El director del FBI, Kash Patel , confirmó la verdad que se esforzó por ocultar el lado oscuro.

, confirmó la verdad que se esforzó por ocultar el lado oscuro. La corrupción que saldrá a la luz es tan grave que hay que cerrar tratos. Esto no es un juego, dice Dan Scavino Jr. https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=258508

que saldrá a la luz es tan grave que hay que cerrar tratos. Esto no es un juego, dice https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=258508 Planificación de la operación en su máxima expresión. Estás presenciando el evento de traición de más alto nivel en la historia del mundo.

Varias publicaciones indican que la revaluación está lista para partir.https://x.com/majeed66224499/status/1958664601999913342?s=35

está lista para partir.https://x.com/majeed66224499/status/1958664601999913342?s=35 Los bancos centrales no impiden las crisis financieras ni controlan la inflación.https://www.zerohedge.com/markets/central-banks-do-not-prevent-financial-crises-or-control-inflation

Los banqueros han sido dueños del sistema educativo al otorgar subvenciones que influyen en lo que se enseña, y al cambiar y dictar la historia.

El QFS otorgará a los pueblos del mundo soberanía financiera. No se puede robar la riqueza por la inflación ni se puede borrar por la deuda. Por primera vez en la historia de la humanidad, la prosperidad no es un privilegio, sino un derecho de nacimiento .

no es un privilegio, sino un . Un informe de Harvard de agosto de 2025 confirma que las mitocondrias son la clave de la salud humana.https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/23/restored-republic-via-a-gcr-as-of-august-23-2025/

REFLEXIONES

«Los deseos carnales de bajo nivel son el medio por el cual la humanidad se ve obligada a la servidumbre desde la cuna hasta la tumba» según Perro Poeta .http://www.zippittydodah.com/2025/08/low-level-carnal-desires-are-means-by.html

.http://www.zippittydodah.com/2025/08/low-level-carnal-desires-are-means-by.html Abandona a su novio y lo vende como esclavo en la frontera entre Tailandia y Myanmar durante unas vacaciones. ¡Para que te fíes de tu pareja!https://esrt.press/actualidad/561854-adolescente-abandona-novio-vende-esclavo

y durante unas vacaciones. ¡Para que te fíes de tu pareja!https://esrt.press/actualidad/561854-adolescente-abandona-novio-vende-esclavo “Los ganadores nunca pierden. Creen que hemos perdido, pero no saben que somos los ganadores de este juego. Disfruten del espectáculo” dice el comandante Val Thor .https://x.com/CMDRVALTHOR/status/1804477731687596510

.https://x.com/CMDRVALTHOR/status/1804477731687596510 Val Thor volvió a publicar: “Pasaste toda la vida pensando que eras una persona.”https://x.com/505Cali2/status/1957128275395748350

volvió a publicar: “Pasaste toda la vida pensando que eras una persona.”https://x.com/505Cali2/status/1957128275395748350 Agradece todas las experiencias que has tenido. La gratitud abre la puerta a que sucedan cosas buenas en tu vida, dice Ron Wilson .https://x.com/PaulGoldEagle/status/1958074140860248164

a que sucedan cosas buenas en tu vida, dice .https://x.com/PaulGoldEagle/status/1958074140860248164 Cuanta más luz tengamos, más grande será nuestro cuerpo. Los huesos de gigantes que esconde el museo Smithsonian somos nosotros. Cuando el planeta era 100% luz, todo era inmenso. Los árboles tenían más de 32 kilómetros de altura. Los seres humanos eran gigantes. Cuando los demonios invadieron este bello planeta y nos esclavizaron, destruyeron los bosques para reducir nuestro oxígeno.https://x.com/CMDRVALTHOR/status/1958185715541356724

UFOLOGÍA

Los archivos Epstein conducirán a la divulgación ovni.https://www.youtube.com/watch?v=6Mrxq5yxVOY

conducirán a la divulgación ovni.https://www.youtube.com/watch?v=6Mrxq5yxVOY La Federación Galáctica de la Luz ha existido miles de millones de años según Kabamur .https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/23/kabamur-taygeta-the-galactic-federation-of-light-has-existed-for-billions-of-years/

.https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/23/kabamur-taygeta-the-galactic-federation-of-light-has-existed-for-billions-of-years/ Restos de ovnis acaba de ser entregados al Congreso según Clayton Morris .- Han llegado informes de testigos oculares que han visto ovnis desintegrándose en el aire y recomponiéndose, y grandes naves triangulares del tamaño de campos de fútbol.https://youtu.be/AxZXmAqOJiY

.- Han llegado informes de testigos oculares que han visto ovnis desintegrándose en el aire y recomponiéndose, y grandes naves triangulares del tamaño de campos de fútbol.https://youtu.be/AxZXmAqOJiY Un congresista en funciones acaba de revelar testimonios impactantes de denunciantes sobre ovnis. Un denunciante afirmó que «hay una estructura en la profundidad del océano». Otro afirmó haber hablado con extraterrestres y que le contaron la verdad sobre Jesús .https://x.com/Holden_Culotta/status/1957907251663945893

.https://x.com/Holden_Culotta/status/1957907251663945893 Se ha sugerido como posibilidad que el cometa A1Atlas esté pilotando una flota devisitantes que ayudarán a la humanidad a evolucionar. La realidad es que ya están aquí más de quinientos millones de naves radiónicas de la hueste celestial haciendo eso exactamente.www.radionicships.com

El representante Eric Burlison dice que él y la representante Anna Paulina Luna se reunieron con un denunciante que les contó sobre la actividad ovni en la profundidad del océano. Esto ya lo sabemos porque los pleyadianos nos lo vienen explicando desde hace años. Hay cientos de bases de la Federación Galáctica en todo el planeta. En nuestros océanos, lagos y montañas.https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/19/kabamur-taygeta-deep-ocean-ufo-activity-and-the-son-of-man/

dice que él y la representante se reunieron con un denunciante que les contó sobre la actividad ovni en la profundidad del océano. Esto ya lo sabemos porque los pleyadianos nos lo vienen explicando desde hace años. Hay cientos de bases de la Federación Galáctica en todo el planeta. En nuestros océanos, lagos y montañas.https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/19/kabamur-taygeta-deep-ocean-ufo-activity-and-the-son-of-man/ La coalición no opera sola en su misión de liberar a la humanidad. En los últimos años, ha colaborado con seres multidimensionales benévolos: inteligencias avanzadas de planos superiores de existencia que defienden la Ley del Uno y la evolución natural de los mundos. Estos seres perciben el tiempo, el espacio y la realidad mucho más allá de nuestra perspectiva lineal, lo que les otorga la capacidad de detectar agendas ocultas y neutralizar amenazas antes de que se manifiesten en nuestra dimensión.https://www.youtube.com/watch?v=W2fVlmuc-Tc

Según el doctor Michael Salla , el director del FBI, Kash Patel , está investigando asesinatos cometidos para ocultar la verdad sobre los ovnis. Destaca cómo se presiona a los testigos de tecnología clasificada y de inteligencias no humanas para que no se presenten. Sin embargo, la próxima audiencia sobre ovnis está fijada para el 9 de septiembre, y se dice que al menos dos de los más de cuatro testigos darán testimonios de primera mano.

, el director del FBI, , está investigando asesinatos cometidos para ocultar la verdad sobre los ovnis. Destaca cómo se presiona a los testigos de tecnología clasificada y de inteligencias no humanas para que no se presenten. Sin embargo, la próxima audiencia sobre ovnis está fijada para el 9 de septiembre, y se dice que al menos dos de los más de cuatro testigos darán testimonios de primera mano. El doctor Salla explora la profecía hopi que habla de un hombre con un «sombrero rojo» que desempeña un papel importante en un periodo de purificación, previo al regreso del «gran hermano blanco» que inaugurará una nueva era de paz en el quinto mundo. ¿Se refiere a los sombreros rojos de MAGA?https://www.youtube.com/watch?v=YpicjMYIbvg

explora la profecía que habla de un hombre con un «sombrero rojo» que desempeña un papel importante en un periodo de purificación, previo al regreso del «gran hermano blanco» que inaugurará una nueva era de paz en el quinto mundo. ¿Se refiere a los sombreros rojos de MAGA?https://www.youtube.com/watch?v=YpicjMYIbvg La cueva de los cristales en Chihuahua, México, según Kabamur.- La ciencia cree que estos cristales se formaron durante cientos de miles de años, pero los pleyadianos dicen que fueron colocados aquí hace unos tres mil años. La cueva de cristal fue creada como hogar para tribus locales y habría tenido un aspecto muy diferente hace mucho tiempo, antes de que la tierra moviera todo a su alrededor. Se supone que hoy hace mucho calor allí, pero los pleyadianos dicen que los cristales tenían varias funciones, entre ellas proporcionar luz y mantener un clima cómodo. Ahora sabemos que los cristales son una forma de tecnología avanzada que se puede programar. Olvidamos cómo usarlos, pero volverán pronto con fuerza.https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/09/kabamur-taygeta-the-crystal-cave-in-mexico-and-mystery-drones-in-2019/

NOTICIAS

La tormenta tropical Fernand comienza a tomar forma en el sureste de las Bermudas .https://esrt.press/actualidad/562355-tormenta-tropical-fernand-comienza-formar

.https://esrt.press/actualidad/562355-tormenta-tropical-fernand-comienza-formar La corrupción sistémica impide la paz en Ucrania .https://www.zerohedge.com/geopolitical/systemic-corruption-doesnt-give-chance-peace-ukraine

sistémica impide la paz en .https://www.zerohedge.com/geopolitical/systemic-corruption-doesnt-give-chance-peace-ukraine Vance cree que la diplomacia enérgica pondrá fin a la guerra en Ucrania .https://www.nbcnews.com/politics/jd-vance/vance-optimism-energetic-diplomacy-will-end-war-ukraine-rcna226606

cree que la diplomacia enérgica pondrá fin a la guerra en .https://www.nbcnews.com/politics/jd-vance/vance-optimism-energetic-diplomacy-will-end-war-ukraine-rcna226606 Trump está enojado con Ucrania por sus ataques al oleoducto de Hungría y Eslovaquia .https://www.zerohedge.com/energy/trump-very-angry-ukraine-repeatedly-attacking-russian-pipeline-hungary-slovakia

está enojado con por sus ataques al oleoducto de y .https://www.zerohedge.com/energy/trump-very-angry-ukraine-repeatedly-attacking-russian-pipeline-hungary-slovakia El gasoducto Nord Stream fue saboteado por la inteligencia ucraniana : arrestado un ucraniano por Alemania en Italia por vínculos con el atentado.https://patricklancasternewstoday.substack.com/p/nord-stream-sabotaged-by-ukrainian

: arrestado un ucraniano por en por vínculos con el atentado.https://patricklancasternewstoday.substack.com/p/nord-stream-sabotaged-by-ukrainian La reacción de los representantes europeos sobre la reunión de Alaska demuestra su falta de voluntad para alcanzar la paz, señala Lavrov .https://noticiaslatam.lat/20250824/1165802499.html

demuestra su falta de voluntad para alcanzar la paz, señala .https://noticiaslatam.lat/20250824/1165802499.html La postura de Powell impulsa la caída del dólar y las compras de pánico en activos de riesgo.https://www.zerohedge.com/market-recaps/dovish-powell-drives-dollar-dump-panic-buying-across-risk-assets

impulsa la caída del y las compras de en activos de riesgo.https://www.zerohedge.com/market-recaps/dovish-powell-drives-dollar-dump-panic-buying-across-risk-assets Increíble hallazgo de oro en Surinam .- El oro encontrado podría concentrar casi doce gramos por tonelada.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13514260/08/25/oro-premium-en-tierra-virgen-el-increible-hallazgo-en-el-pais-mas-pequeno-de-america-del-sur.html

en .- El oro encontrado podría concentrar casi doce gramos por tonelada.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13514260/08/25/oro-premium-en-tierra-virgen-el-increible-hallazgo-en-el-pais-mas-pequeno-de-america-del-sur.html Alemania despojará a los solicitantes de asilo de asistencia legal. Se abolirá la asignación automática de abogados de oficio.https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/08/23/germany-strip-asylum-seekers-legal-support/

despojará a los solicitantes de asilo de asistencia legal. Se abolirá la asignación automática de abogados de oficio.https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/08/23/germany-strip-asylum-seekers-legal-support/ Gran paradoja de la vivienda en España : récord de ventas y récord de inaccesibilidad.https://www.expansion.com/inmobiliario/2025/08/23/68a9b0dd468aeb366f8b4585.html

en : récord de ventas y récord de inaccesibilidad.https://www.expansion.com/inmobiliario/2025/08/23/68a9b0dd468aeb366f8b4585.html La economía española está superando a sus vecinos europeos gracias al turismo y a la inversión extranjera, pero la riqueza está mal repartida.https://www.cnbc.com/2025/08/23/why-spains-economy-is-doing-so-well.html

ORIENTE MEDIO

La ONU declara oficialmente la situación de hambruna en la Franja de Gaza .https://efe.com/mundo/2025-08-22/onu-declara-oficialmente-situacion-hambruna-franja-gaza/

.https://efe.com/mundo/2025-08-22/onu-declara-oficialmente-situacion-hambruna-franja-gaza/ La base de datos de la inteligencia israelí revela que el 83% de los muertos en Gaza son civiles, según Ron Paul .https://www.youtube.com/watch?v=ONa65kK1KTw

son civiles, según .https://www.youtube.com/watch?v=ONa65kK1KTw Israel amenaza con destruir la ciudad de Gaza si Hamás no acepta sus condiciones para un alto el fuego.https://efe.com/mundo/2025-08-22/guerra-gaza-israel-palestina-hamas-2/

amenaza con destruir la ciudad de si no acepta sus condiciones para un alto el fuego.https://efe.com/mundo/2025-08-22/guerra-gaza-israel-palestina-hamas-2/ Israel confirma que atacó el palacio presidencial de Yemen.https://esrt.press/actualidad/562357-israel-confirma-ataco-palacio-presidencial-yemen

