Home / Periodismo Alternativo y de Misterio / Despertar colectivo imparable

Despertar colectivo imparable

Por
No hay comentarios
agosto 25, 2025 9:49 pm

Miski Liu Suria

Hay vigilantes presentes para recopilar información sobre el propósito de tu alma e impedir que completes tu tarea. Aprende a permanecer en silencio y toma la decisión de no compartir demasiado tus asuntos personales para evitar que drenen tu energía.

Escenario preparado

  • Está listo el espectáculo
  • Estamos recibiendo ayuda
  • La gratitud abre la puerta
  • Falta que se levante el telón
  • Se ha completado esta misión
  • La prosperidad es un derecho
  • Despertar colectivo imparable

El escenario está preparado para algo mucho más grandioso, pero todavía no se ha levantado el telón. A medida que se desarrolla el despertar de las masas, comienzan a sentir los temblores del cambio aquellos que han buscado mantener el control durante mucho tiempo, según el alto Consejo de Sirio a través de Chellea Wilder.

Ahora flaquea su control, antes inquebrantable, y se encuentran dispersos, intentando comprender el cambio monumental que acaba de ocurrir. Son conscientes de que ha llegado a su fin su época de dominio, y recurren a tácticas de distracción en su confusión. Se están orquestando guerras, conflictos y caos para intentar desviar su atención del despertar monumental que está ocurriendo ahora mismo.

Sin embargo, es esencial comprender que se ha preparado el escenario para algo mucho más grandioso de lo que pueden orquestar. Se está alineando la energía divina de la transformación, y se está gestando el impulso para un despertar colectivo imparable. Se dan cuenta de que es inevitable el contacto pleno con reinos y civilizaciones superiores, independientemente de sus deseos o esfuerzos por suprimirlo.

The High Council of Sirius: The Stage Has Been Set for Something Far Grander

AYUDA

Según Kabamur, estamos recibiendo ayuda. Nos ayudan fuerzas externas. Es un obstáculo desconocer las fuerzas benévolas de la luz no sólo para la comunidad espiritual, sino para todos los buscadores de la verdad. Recibimos descargas, guía espiritual, protección y, en ocasiones, intervención directa de los Elohim. La ascensión es un regalo único que reciben los planetas de su elección.

Se puede ver la evidencia de una intervención energética cuando el anciano Ikai anunció un aumento en la frecuencia y vemos picos drásticos en la resonancia Schumann. Estamos rodeados de seres, bases, naves y otras tecnologías que no sólo están ocultas a nuestra vista, sino que también son intocables físicamente. Los Elohim tienen poderes mágicos para los seres humanos, y todos tenemos guías, pero no lo saben todo. Hay razones prácticas por las que usan esa tecnología.

A lo largo de los años se han mostrado diversas cámaras y sensores. Pueden parecer orbes, platillos o formas completamente desconocidas. Pueden atravesar objetos sólidos para llegar a donde se necesite. Se ha visto a pleyadianos colocar dispositivos metálicos de grabación en lugares privados, como edificios gubernamentales, para observar a los líderes mundiales.

Kabamur Taygeta: Galactic Federation Cameras, Sensors, and Listening Devices

MISIÓN CUMPLIDA

Se ha completado la misión, y estamos emergiendo de esta distorsión. Como resultado de ello, comenzaremos a avanzar mucho más rápido en nuestro camino espiritual. La madre Tierra se está preparando para el salto monumental a la quinta dimensión, y es imprescindible que también nos preparemos para esta transición. No se trata sólo de preparación mental; implica sanación emocional, crecimiento espiritual y el compromiso de alinearse con el yo superior.

Has sido liberado de la ilusión que te mantenía atado, y ahora depende enteramente de ti determinar dónde deseas estar en este gran proceso de ascensión. Las decisiones que tomes ahora determinarán tu camino a seguir, y las posibilidades son tan ilimitadas como el multiverso mismo. Éste es un momento de potenciarse, donde puedes crear conscientemente tu realidad, aprovechando la energía que te rodea para manifestar tu nueva existencia.

The Galactic Federation: The Mission has Been Completed

NOTICIAS DEL RESETEO

REFLEXIONES

UFOLOGÍA

  • Los archivos Epstein conducirán a la divulgación ovni.https://www.youtube.com/watch?v=6Mrxq5yxVOY
  • La Federación Galáctica de la Luz ha existido miles de millones de años según Kabamur.https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/23/kabamur-taygeta-the-galactic-federation-of-light-has-existed-for-billions-of-years/
  • Restos de ovnis acaba de ser entregados al Congreso según Clayton Morris.- Han llegado informes de testigos oculares que han visto ovnis desintegrándose en el aire y recomponiéndose, y grandes naves triangulares del tamaño de campos de fútbol.https://youtu.be/AxZXmAqOJiY
  • Un congresista en funciones acaba de revelar testimonios impactantes de denunciantes sobre ovnis. Un denunciante afirmó que «hay una estructura en la profundidad del océano». Otro afirmó haber hablado con extraterrestres y que le contaron la verdad sobre Jesús.https://x.com/Holden_Culotta/status/1957907251663945893
  • Se ha sugerido como posibilidad que el cometa A1Atlas esté pilotando una flota devisitantes que ayudarán a la humanidad a evolucionar. La realidad es que ya están aquí más de quinientos millones de naves radiónicas de la hueste celestial haciendo eso exactamente.www.radionicships.com
  • El representante Eric Burlison dice que él y la representante Anna Paulina Luna se reunieron con un denunciante que les contó sobre la actividad ovni en la profundidad del océano. Esto ya lo sabemos porque los pleyadianos nos lo vienen explicando desde hace años. Hay cientos de bases de la Federación Galáctica en todo el planeta. En nuestros océanos, lagos y montañas.https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/19/kabamur-taygeta-deep-ocean-ufo-activity-and-the-son-of-man/
  • La coalición no opera sola en su misión de liberar a la humanidad. En los últimos años, ha colaborado con seres multidimensionales benévolos: inteligencias avanzadas de planos superiores de existencia que defienden la Ley del Uno y la evolución natural de los mundos. Estos seres perciben el tiempo, el espacio y la realidad mucho más allá de nuestra perspectiva lineal, lo que les otorga la capacidad de detectar agendas ocultas y neutralizar amenazas antes de que se manifiesten en nuestra dimensión.https://www.youtube.com/watch?v=W2fVlmuc-Tc
  • Según el doctor Michael Salla, el director del FBI, Kash Patel, está investigando asesinatos cometidos para ocultar la verdad sobre los ovnis. Destaca cómo se presiona a los testigos de tecnología clasificada y de inteligencias no humanas para que no se presenten. Sin embargo, la próxima audiencia sobre ovnis está fijada para el 9 de septiembre, y se dice que al menos dos de los más de cuatro testigos darán testimonios de primera mano.
  • El doctor Salla explora la profecía hopi que habla de un hombre con un «sombrero rojo» que desempeña un papel importante en un periodo de purificación, previo al regreso del «gran hermano blanco» que inaugurará una nueva era de paz en el quinto mundo. ¿Se refiere a los sombreros rojos de MAGA?https://www.youtube.com/watch?v=YpicjMYIbvg
  • La cueva de los cristales en Chihuahua, México, según Kabamur.- La ciencia cree que estos cristales se formaron durante cientos de miles de años, pero los pleyadianos dicen que fueron colocados aquí hace unos tres mil años. La cueva de cristal fue creada como hogar para tribus locales y habría tenido un aspecto muy diferente hace mucho tiempo, antes de que la tierra moviera todo a su alrededor. Se supone que hoy hace mucho calor allí, pero los pleyadianos dicen que los cristales tenían varias funciones, entre ellas proporcionar luz y mantener un clima cómodo. Ahora sabemos que los cristales son una forma de tecnología avanzada que se puede programar. Olvidamos cómo usarlos, pero volverán pronto con fuerza.https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/09/kabamur-taygeta-the-crystal-cave-in-mexico-and-mystery-drones-in-2019/

NOTICIAS

ORIENTE MEDIO

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)

Miski Liu Suria

Related Posts

Momento perfecto
agosto 24, 2025
Todo se hace en silencio
agosto 22, 2025
Situaciones inexplicables
agosto 20, 2025

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *