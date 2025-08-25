El Ayuntamiento de Benahadux y la Junta renuevan las instalaciones del Campo de Fútbol Jerónimo Rodríguez

Las actuaciones han consistido en la sustitución del césped artificial, la instalación de nuevos focos led y la remodelación de los vestuarios

El municipio de Benahadux cuenta con unas instalaciones deportivas completamente mejoradas a través de las obras de rehabilitación que se han llevado a cabo en el Campo de Fútbol Municipal ‘Jerónimo Rodríguez’. Las actuaciones ejecutadas cuentan con una inversión de 238.279,21 euros, y se encuentran subvencionadas en más de un 70% por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

La alcaldesa, Noelia Damián, acompañada por el delegado territorial de Deporte, Juan José Alonso, visitaron la finalización de las obras y ha destacado que “queremos es optimizar la utilización del campo, mejorar las instalaciones existentes haciéndolas más sostenibles y ofrecer el mejor servicio a todos sus posibles usuarios para que puedan hacer deporte en las mejores condiciones”.

El delegado de Deporte ha destacado «el importante esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía para mejorar las infraestructuras deportivas de los municipios almerienses, garantizando el acceso de la ciudadanía a la práctica deportiva y trabajando en la calidad de vida de sus habitantes a través de hábitos de vida saludable»

Las obras han consistido en la sustitución del césped artificial, que estaba desgastado por su uso y el paso del tiempo, y que incluyen la sustitución del caucho por un material biodegradable obtenido del hueso de la aceituna, que dota al terreno de juego de una superficie moderna, segura y más cómoda para la práctica deportiva.

Además, se ha llevado a cabo la renovación del sistema de iluminación del campo, sustituyendo las lámparas de halógeno de las torretas por focos con tecnología led, lo que permitirá que el campo tenga unas mejores condiciones lumínicas en horario nocturno, así como reducir de forma significativa el gasto energético para el consistorio.

Otra de las actuaciones que se han realizado ha sido la construcción de un vestuario femenino, lo que posibilita la realización de eventos deportivos mixtos y la igualdad de condiciones entre los deportistas de las diferentes categorías. Además de con cuatro vestuarios, las instalaciones cuentan ahora con un nuevo aseo para personas con discapacidad, en cumplimiento de la normativa de accesibilidad vigente.

Las nuevas instalaciones, buscan ofrecer una mayor calidad a los equipos de la localidad y del resto de municipios que lo visitan durante todo el año, contribuyendo así al desarrollo de las distintas disciplinas deportivas al aire libre que se practican en la comarca.