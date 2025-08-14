Miski Liu Suria

Profecías para agosto

Predicciones del “profeta durmiente”

Grandes cambios geofísicos y espirituales

Despertar del Sexto Sol y de fuerzas telúricas

Noventa naciones preparan un reinicio financiero

Algo parece haber cambiado en el equilibrio de poder

Se avecina algún tipo de evento de cisne blanco o negro

Según las predicciones de Edgar Cayce, en agosto de 2025 el mundo podría experimentar un periodo de grandes cambios geofísicos y espirituales, con un foco particular en México, y señales de una posible realineación o reequilibrio de la Tierra ante las tensiones internas y cósmicas que se estarían manifestando.

Las profecías de Edgar Cayce para agosto de 2025 incluyen advertencias sobre cambios significativos en la Tierra que podrían marcar una transformación mundial. Según estas visiones, en agosto de 2025 podrían ocurrir eventos como agitación de volcanes y debilitamiento de la corteza terrestre, indicando un reequilibrio planetario, aumento en la actividad sísmica con temblores profundos, cambios en corrientes oceánicas que regulan el clima mundial, alineaciones gravitatorias entre la Tierra, el Sol y los planetas exteriores que podrían aumentar las tensiones tectónicas y la reaparición de volcanes considerados inactivos, con mención específica a volcanes en Italia, México, y América del Norte.

Estas profecías se complementan con observaciones actuales como tormentas solares, inestabilidad política y ambiental, que según Cayce y sus intérpretes podrían señalar el inicio de un gran cambio planetario. Estas transformaciones estarían conectadas con una desconexión espiritual humana y un desequilibrio moral que impacta el planeta.

Se habla también de un evento especial para México en el 15 de agosto de 2025, considerado un día clave donde ocurriría en el país un cambio geológico, político y espiritual significativo, implicando fenómenos ancestrales y cósmicos. Se menciona un despertar del Sexto Sol y fuerzas telúricas ancestrales en Mesoamérica.

DESPERTAR ESPIRITUAL

Para Cayce, los cambios planetarios actúan como reflejo y catalizador de la condición espiritual humana, y están en constante interacción ambos planos, el físico y el espiritual, marcando una etapa crucial para el crecimiento y la transformación mundial. Según sus profecías, los ajustes y transformaciones geofísicos que experimenta la Tierra no son eventos aislados, sino que están conectados con el despertar y la evolución espiritual de la humanidad.

En sus visiones, Cayce presenta un vínculo directo entre los cambios ambientales significativos, como terremotos, erupciones volcánicas y alteraciones meteorológicas, y un despertar espiritual necesario para que la humanidad se pueda adaptar y resonar con la nueva energía que se manifiesta en el planeta. La condición espiritual humana influye en la estabilidad o desequilibrio del mundo físico, ya que una desconexión espiritual y un desequilibrio moral de las personas impacta negativamente en la Tierra.

Asimismo, Cayce destaca que la evolución y el crecimiento espiritual de cada individuo, incluyendo estados emocionales, salud mental y bienestar integral, son la clave para enfrentar los desafíos planetarios. El despertar espiritual colectivo puede conducir a una mayor conciencia y cambios positivos que ayuden a superar la crisis ambiental y social.

NOTICIAS DEL RESETEO

El martes 12 de agosto de 2025, el presidente Trump desmontó el Servicio de Impuestos internos IRS y lo sustituyó por el Servicio de Impuestos Externos, financiando mediante aranceles. No más impuestos sobre la renta.

desmontó el Servicio de Impuestos internos IRS y lo sustituyó por el Servicio de Impuestos Externos, financiando mediante aranceles. No más impuestos sobre la renta. El martes 12 de agosto de 2025 El director de la CIA, John Brennan , huyó de EEUU para esconderse en Austria .

, huyó de EEUU para esconderse en . El miércoles 13 de agosto de 2025, el Seguro Social comenzó a emitir los pagos de estímulo con fecha específica según la fecha de nacimiento y montos diferentes para los jubilados según su edad.https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/13-restored-republic-via-a-gcr-as-of-august-13-2025/

La despoblación es la agenda oculta detrás de todo, según Mike Adams .https://www.brighteon.com/6d4fc7b0-d4fc-4843-bab2-c15e45e29163

.https://www.brighteon.com/6d4fc7b0-d4fc-4843-bab2-c15e45e29163 La inteligencia británica podría lanzar una operación de falsa bandera para envenenar las conversaciones de paz entre Trump y Putin , según Mike Adams .https://www.brighteon.com/1ab63841-2290-445e-939f-2bac8a9af6be

podría lanzar una operación de falsa bandera para envenenar las conversaciones de paz entre y , según .https://www.brighteon.com/1ab63841-2290-445e-939f-2bac8a9af6be El oro no tendrá aranceles .- Se mantiene estable la inflación y está bajando el precio de los combustibles, lo que contrarresta la inflación. No se aplicarán aranceles al oro .https://rumble.com/v6xhvv8-ep-3707a-trump-calls-out-powellus-becoming-energy-independentgold-will-not-.html?e9s=src_v1_ucp_a

.- Se mantiene estable la inflación y está bajando el precio de los combustibles, lo que contrarresta la inflación. No se aplicarán aranceles al .https://rumble.com/v6xhvv8-ep-3707a-trump-calls-out-powellus-becoming-energy-independentgold-will-not-.html?e9s=src_v1_ucp_a El sistema se reinicia ante tus ojos.- Collin Plume , director ejecutivo de Noble Gold, habla sobre el dólar y el sistema monetario mundial, que se está reestructurando ante nuestros ojos, pero la mayoría de la gente no tiene ni idea.https://www.bitchute.com/video/brsjulhJdh8Z

, director ejecutivo de Noble Gold, habla sobre el dólar y el sistema monetario mundial, que se está reestructurando ante nuestros ojos, pero la mayoría de la gente no tiene ni idea.https://www.bitchute.com/video/brsjulhJdh8Z El discurso filtrado de Rockefeller en 1991 te daría escalofríos.- Siempre han buscado crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas, capaz de dominar el sistema político de cada país.https://www.tiktok.com/@rightwinggrift/video/7528538470147542327

en 1991 te daría escalofríos.- Siempre han buscado crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas, capaz de dominar el sistema político de cada país.https://www.tiktok.com/@rightwinggrift/video/7528538470147542327 La batalla por tu mente.- Vivimos bajo una gobernabilidad mundial irresponsable. Une en un propósito común a los sectores público y privado, a los gobiernos descentralizados y locales, a las empresas y sindicatos, y a toda la sociedad civil.https://rumble.com/embed/v6tzd2s/?pub=4

Algo para recordar según Morgan.- Tengo la impresión de que estamos aquí originalmente debido a la curiosidad, nos volvimos adictos a la experiencia y estamos atrapados aquí hasta que ordenemos nuestras prioridades y nos desintoxiquemos de dicha experiencia para poder graduarnos de ese estúpido preescolar.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=258134

REINICIO FINANCIERO

Noventa naciones preparan un reinicio financiero mundial en dos fases, según Ezra Cohen. No se trata de un simple acuerdo comercial, ni de una alianza simbólica; es la arquitectura de un sistema destinado a neutralizar la guerra de divisas, poner fin a décadas de manipulación y consolidar la estabilidad antes de que se produzca la próxima crisis mundial.

Durante décadas, el plan se mantuvo en secreto para evitar un pánico prematuro o el sabotaje. Ahora, al emerger el plan, queda claro que no se trata de una visión de dominio, sino de coordinación. De ejecutarse, se recordará como el punto de inflexión en el que una economía mundial fracturada se transforma en un sistema único, justo y resistente. Noventa naciones, dos fases y un futuro.

La primera fase comienza con un grupo deliberadamente mixto: exportadores ricos en recursos, naciones endeudadas y economías con una infraestructura bancaria apenas funcional. Su inclusión temprana es un campo de pruebas para comprobar si un marco monetario unificado puede afrontar situaciones extremas sin colapsar. Para algunos, esta sería la primera vez que sus ciudadanos posean una moneda inmune a la corrupción política local.

La segunda fase se centra en la consolidación: los grandes pesos pesados industriales de Europa, las potencias petroleras del Golfo, los centros financieros de alto nivel y las economías insulares estratégicas. La diversidad aquí es deliberada. Indica a los mercados que el sistema puede superar no sólo las fronteras, sino también las rivalidades, y que la cooperación financiera puede tener éxito donde fracasa la diplomacia.

Las implicaciones son profundas. La respuesta a la crisis será instantánea, se desplomará el riesgo de inversión en los mercados emergentes y se reducirán los desequilibrios comerciales. Se trata de una soberanía económica reconstruida sobre la estabilidad: una red de seguridad que no exige la renuncia a la política nacional, sino que elimina la amenaza de una moneda instrumentalizada.

https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/13-restored-republic-via-a-gcr-as-of-august-13-2025

RESUMEN DE FULFORD

¿Están los avatares de Trump y Netanyahu nuevamente bajo el control de los sombreros blancos? pregunta Benjamin Fulford.- Algo parece haber cambiado en el equilibrio de poder la semana pasada, y parece que los sombreros blancos han recuperado el control. Netanyahu y Trump contaron con nuevos guionistas la semana pasada.

Trump ha pasado repentinamente de calificar a Rusia de «amenaza extraordinaria» a organizar una reunión con Putin. Planea lograr la paz en Ucrania entregando grandes extensiones de territorio ucraniano. Netanyahu ha pasado de decir «Israel pretende controlar toda Gaza» a afirmar que preferiría que sus vecinos árabes asumieran la responsabilidad del enclave palestino.

Por eso, la cumbre entre Trump y Putin del 15 de agosto marcará probablemente un antes y un después. Sin embargo, la entrega de territorio no será suficiente para cerrar el acuerdo. Los rusos exigen tribunales para crímenes de guerra.

¿Recuerdan cómo fue hospitalizado Netanyahu recientemente? A juzgar por su repentino cambio de opinión, parece que volvieron a hacer un cambio en esta lucha de poder. En cualquier caso, el repentino cambio de tono de Netanyahu y Trump anuncia grandes cambios este otoño, coinciden múltiples fuentes.

Además, cuando Fulford intentó enviar dinero este fin de semana de un banco canadiense a otro estadounidense, recibió el mensaje «este país no está disponible», lo que indica que se está produciendo una especie de reinicio del sistema financiero. Esto podría estar relacionado con la imposición de aranceles a las importación de oro.

De todas formas, ahora es una opinión común entre los observadores del mercado que se avecina algún tipo de evento de cisne blanco o negro financiero. Por ejemplo, Edward Dowd pronostica un colapso inmobiliario, una caída del 50% del mercado de valores y una recesión que ya está en marcha.

GUERRAS

Trump detuvo seis guerras según Jim Caviezel en Telegram.- Ocho meses después de su segundo mandato, el presidente Trump está desmontando décadas de caos. Seis grandes conflictos, paralizados. No se trata de conversaciones de paz. Es un ataque contra las vías de financiación de operaciones encubiertas que alimentan a traficantes de armas, cárteles y redes de inteligencia.

Armenia-Azerbaiyán: Trump tomó el control del corredor Zangezur durante 99 años, bloqueando así las rutas de contrabando euroasiáticas que se utilizaban para armas, drogas y tecnología.

tomó el control del corredor durante 99 años, bloqueando así las rutas de contrabando euroasiáticas que se utilizaban para armas, drogas y tecnología. India-Pakistán: Cerrar un foco de tensión nuclear organizado en Cachemira cuyo objetivo era aumentar la venta de armas y el robo de ayuda extranjera.

Cerrar un foco de tensión nuclear organizado en cuyo objetivo era aumentar la venta de armas y el robo de ayuda extranjera. Ruanda– Congo : Pusieron fin a una guerra por los “minerales de sangre”, cortando los oleoductos de litio, oro y cobre que transportaban las élites hacia Europa y China .

Pusieron fin a una guerra por los “minerales de sangre”, cortando los oleoductos de y que transportaban las élites hacia y . Camboya–Tailandia: Acabó en un conflicto fronterizo que ocultaba armas, traficaba con personas y contrabando de artefactos.

Acabó en un conflicto fronterizo que ocultaba armas, traficaba con personas y contrabando de artefactos. Serbia–Kosovo: Bloquearon un ataque a los Balcanes , diseñado para inundar la región de contratistas militares privados.

Bloquearon un ataque a los , diseñado para inundar la región de contratistas militares privados. Israel-Irán: Destrozaron un guión de guerra al destruir sitios nucleares clave y forzar un cese del fuego en menos de dos semanas.https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/13-restored-republic-via-a-gcr-as-of-august-13-2025/

Pueblos almerienses más contaminados por radón

Según las últimas normativas y mapas publicados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), los municipios clasificados como zonas de actuación preferente (con potencial de radón superior a 300 Bq/m³, donde los niveles pueden superar el límite marcado por las autoridades sanitarias) son los siguientes:

Benizalón

Tahal

Alcudia de Monteagud

Senés

Laroya

Sierro

Velefique

Bacares

Bayarque

Castro de Filabres

Olula de Castro

Gérgal

Abrucena

Ohanes

Estos municipios presentan las concentraciones más elevadas de radón en la provincia y requieren mediciones periódicas en centros de trabajo y viviendas, así como la toma de medidas correctas cuando los niveles superan el umbral de 300 Bq/m³.

Pueblos con menos contaminación de radón

Por otro lado, existen áreas en la Alpujarra catalogadas como zonas de riesgo medio – donde la presencia de radón es inferior, aunque se recomienda seguimiento y mediciones especialmente en viviendas antiguas o nuevas construcciones. Los municipios destacados en esta categoría incluyen:

Abla

Alcolea

Alcóntar

Almócita

Armuña de Almanzora

Beires

Fiñana

Instinción

Padules

Rágol

Tabernas

Tíjola

Taberno

Níjar

Lúcar

Sorbas

Suflí

Turrillas

Estos municipios presentan niveles de radón inferiores a las zonas de actuación preferente y no están obligados a realizar mediciones salvo para recomendaciones específicas y prevención en nuevas construcciones.

Puntos adicionales

El municipio de Vera, destaca por tener algunas de las máximas concentraciones puntuales de radón en la provincia, aunque la mayoría de los pueblos mencionados de la Alpujarra presentan una expansión geográfica más importante de este contaminante.

La contaminación por radón en la provincia de Almería es principalmente natural, debido a las características geológicas y presencia de minerales radiactivos en zonas de montaña como Sierra Nevada y Sierra de Los Filabres.

El 90% de los edificios tienen concentraciones inferiores al umbral preocupante de 300 Bq/m³, pero el 10% supera este nivel en municipios considerados de riesgo elevado.

En resumen:

Pueblos como Benizalón, Tahal, Bacares, Bayarque, Ohanes, Abrucena y Velefique están entre los más contaminados por radón en la Alpujarra almeriense, mientras que Abla, Fiñana, Beires, Padules y otros en zona de riesgo medio presentan los niveles más bajos dentro de la comarca.

Pueblos de la Alpujarra almeriense más afectados por el radón

Según los mapas oficiales del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y estudios sobre el potencial de radón en Andalucía, los municipios de la Alpujarra almeriense que aparecen con mayor riesgo de radón (potencial superior a los 300Bq/m³) son principalmente:

Ohanes

Abrucena

Bayárcal

Beires

Almócita

Fondón

Paterna del Río

Láujar de Andarax

Estos pueblos, situados en zonas de montaña con granito y metasedimentos, muestran una mayor presencia de radón debido a la geología local, especialmente en viviendas antiguas y sótanos.

Pueblos de la Alpujarra almeriense menos contaminados de radón

Dentro de la propia comarca, existen municipios donde el riesgo de radón está catalogado como bajo o moderado:

Alcolea

Padules

Rágol

Instinción

Terque

Canjáyar

Aquí las mediciones realizadas están por debajo de los límites preocupantes, aunque siguen recomendándose controles en construcciones nuevas y rehabilitaciones.

El radón es un contaminante natural, y dentro de la comarca, los municipios situados en la falda de Sierra Nevada suelen ser los que muestran los valores más altos.

Así, los municipios de la Alpujarra almeriense con más radón son principalmente Ohanes, Bayárcal, Abrucena y Fondón, mientras que Padules, Alcolea, Rágol e Instinción presentan niveles bajos dentro de la propia comarca.

Niveles de radón en Enix, Huécija y Bayárcal

Bayárcal

Mucho radón. Bayárcal está clasificado oficialmente como uno de los municipios con mayor riesgo de radón en la provincia y específicamente en la Alpujarra almeriense. Desde el 2 de mayo de 2025 existe obligación legal de medir la concentración de radón en centros de trabajo y se recomienda precaución en viviendas, ya que los niveles pueden superar los 300Bq/m³.

Enix

Nivel bajo o no significativo. Enix no figura en la lista de municipios con obligación de medición ni como zona de riesgo alto o medio en los mapas oficiales recientes consultados. A día de hoy, Enix se considera zona sin especial riesgo de radón.

Huécija

Nivel bajo o no significativo. Tampoco aparece en los listados oficiales de municipios con riesgo elevado o medio, ni existe obligación de medición en Huécija. Se considera un municipio de la Alpujarra almeriense con contaminación de radón muy baja o irrelevante.

Resumen:

Bayárcal: Mucho radón.

Enix y Huécija: Poco o ningún riesgo significativo de radón.

Laroles y Picena no figuran entre los municipios de Granada con obligación legal de medir niveles de radón según la normativa vigente desde el 2 de mayo de 2025. Los municipios con obligación legal de medir radón en centros de trabajo en planta baja o sótano son 23 localidades específicas de Almería. Además, tampoco aparecen en la lista de municipios con riesgo medio (Zona 1) donde se recomienda evaluar la presencia del gas radón.

Por lo tanto, según la información oficial del Consejo de Seguridad Nuclear y normativa vigente, Laroles y Picena no están consideradas zonas con niveles preocupantes o riesgo alto de radón ni tienen obligación ni recomendación legal para estas mediciones hasta la fecha. Esto sugiere que en estas localidades no se ha identificado un problema significativo de radón.

Aguadulce, que pertenece al municipio de Roquetas de Mar (Almería), no está incluida en los listados oficiales de municipios con alto riesgo de radón ni aparece entre las zonas de actuación preferente o recomendada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) según la normativa vigente desde mayo de 2025. Los municipios de mayor exposición en la provincia se ubican principalmente en áreas de montaña (Sierra Nevada, Sierra de los Filabres) y no en la costa o zonas urbanas como Aguadulce.

La mayoría de las mediciones en la provincia de Almería se han realizado en pueblos del interior, donde la concentración suele superar los 50Bq/m³ solo en casos puntuales. El límite establecido por la Unión Europea para considerar el radón un riesgo sanitario es de 200Bq/m³, muy por encima de los niveles habituales en Aguadulce y Roquetas de Mar, donde la presencia de radón se considera muy baja o insignificante y no se exigen mediciones obligatorias en viviendas o locales.

Por lo tanto, en Aguadulce el riesgo por radón es muy bajo y no preocupante para la salud pública en comparación con otras zonas de la provincia de Almería.

Las urbanizaciones de Castell del Rey y Espejo del Mar se encuentran en el término municipal de Almería, en la zona costera próxima a Cabo de Gata. Según la información más reciente sobre la presencia de radón, estas zonas están vinculadas a los denominados “barrios de La Chanca y Castell del Rey”, citados en informes sobre agua no potable por radiactividad debido a episodios de radón presentes en los acuíferos, especialmente cuando se han utilizado aguas profundas durante periodos de sequía y avería de desaladoras.

Aunque la radiactividad detectada se relaciona principalmente con el agua y no con el aire ambiente, los mapas oficiales de radón en España señalan que las áreas más expuestas en la provincia de Almería tienden a estar en zonas de interior y montaña, como Sierra Nevada y Sierra de los Filabres. Sin embargo, la “zona de Castell del Rey” figura en casos puntuales donde se han superado temporalmente los límites seguros de radón en agua de consumo, lo que ha motivado cortes provisionales de suministro y uso de agua en camiones cisterna. Es importante destacar que estos episodios suelen ser transitorios y vinculados a circunstancias de sobreexplotación de acuíferos profundos.

Para el gas radón en el aire interior de viviendas y locales en Castell del Rey y Espejo del Mar, la normativa nacional no los incluye entre los municipios o barrios donde actualmente existe obligación legal de medición ni como zona de riesgo alto, aunque los informes del Consejo de Seguridad Nuclear recomiendan vigilancia preventiva en todo el litoral de Almería por la composición de los minerales del subsuelo.

En resumen, en las urbanizaciones de Castell del Rey y Espejo del Mar hay radón en concentraciones bajas a moderadas, con posibles episodios puntuales en el agua de consumo, pero no se consideran zonas de alto riesgo ni hay obligación legal de medición periódica según la normativa vigente . Si tiene preocupación por la calidad del agua o el ambiente interior, se recomienda la realización de mediciones periódicas de radón, sobre todo en viviendas con sótano o poco ventiladas.

Diente de León

Monsanto ataca el diente de león. ¡Increíble! Ahora sabemos por qué Monsanto persiguió al diente de león: una sola hoja de esta planta, presente en todos los jardines, puede salvarte la vida en un minuto, ¡pero solo algunas personas saben cómo usarla! El diente de león mata hasta el 96% de las células leucémicas en tan solo 48 horas.

Unbelievable. Now we know why Monsanto went after the dandelion: Just one leaf of this plant, found in every garden, can save your life in a minute, but only some people know how to use it! Dandelion kills up to 96% of leukemia cells in just 48 pic.twitter.com/XImBiD79Zl — 🛑 mocking the PEOPLE (@alextopol) August 12, 2025