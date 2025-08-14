Finaliza con éxito el «Clinic de Porteros» celebrado en el Pabellón de Deportes de Dalías

Francisco Lirola Martín

El Pabellón Municipal de Deportes ha sido escenario del «Clinic de Porteros», una iniciativa formativa dirigida por Javi López, de la Escuela Deportiva de Futbol Sala, entrenador especializado y referente en la preparación de porteros en esta disciplina, celebrada el pasado sábado. La actividad ha contado con una destacada participación de jugadores y jugadoras de todas las edades, procedentes de distintas categorías del fútbol sala de la comarca, quienes han aprovechado esta oportunidad para perfeccionar sus habilidades técnicas y tácticas bajo los palos.

Durante el clinic, los participantes han trabajado aspectos fundamentales del juego como la colocación, los reflejos, la coordinación, la salida de balón y la comunicación en pista. Además, se ha puesto especial énfasis en el creciente protagonismo que el portero tiene en el fútbol sala moderno, donde su rol no solo se limita a la defensa, sino que también desempeña funciones clave en la construcción del juego ofensivo del equipo.

Desde la organización se ha valorado muy positivamente el desarrollo de las sesiones y el compromiso de los jóvenes porteros: «Hemos visto mucho talento y ganas de aprender. Este tipo de actividades son fundamentales para que los chicos y chicas entiendan la importancia del puesto de portero, que muchas veces no recibe el protagonismo que merece».

Desde el Ayuntamiento, la concejal de Deportes, Cristina Gómez, ha querido agradecer al director su implicación en el fomento del deporte base y ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas: “Desde el Ayuntamiento agradecemos a la dirección de estas jornadas su organización, que vienen a potenciar el desarrollo de los deportistas y, sin duda, ofrecen formación a la vez que diversión durante el periodo estival. Es fundamental que nuestros jóvenes tengan oportunidades para seguir creciendo también en verano”.

Por su parte, el alcalde, Francisco Lirola, ha manifestado su apoyo al deporte local y ha felicitado tanto a la organización como a los participantes por el éxito de la actividad: “Este clinic es un claro ejemplo de cómo el deporte puede ser una herramienta educativa y de cohesión social. Queremos seguir apostando por programas que promuevan valores como el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo, y este tipo de jornadas lo representan a la perfección”.

El «Clinic de Porteros» cierra así su edición con un balance muy positivo, consolidándose como una propuesta formativa de calidad dentro del calendario deportivo municipal.