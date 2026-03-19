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El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana viernes, 20 de marzo

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marzo 19, 2026 10:14 pm

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana viernes, 20 de marzo, debido a:

TRASLADO DE IMÁGENES DE LA HERMANDAD ROSARIO DEL MAR (CENTRO HISTÓRICO)

HORARIO: A las 19.30 horas.

ITINERARIO: Salida desde la Parroquia de San Juan, General Luque, Almedina, Reina, Arráez, Juez, Admón Vieja, Mariana, Jovellanos, Real, Antonio González Egea, Martínez Almagro, Lucano, y Plaza Virgen del Mar.

VÍA CRUCIS DE LA HERMANDAD DEL STMº CRISTO DEL AMOR (CENTRO)

HORARIO: De 20.15 a 22.30 horas.

ITINERARIO: Salida de la Plaza San Sebastián, Triunfo, Granada, Cruz, Marcos, Merino, Cruces, Calvario, Emilio Berruezo, Avenida de Vilches (sentido descendente), Granada, Huérfanas, Serafín, Escultor Juan Cristóbal, Santiago Vergara, Murcia, Joaquín Peralta, Berenguel, Argollones, Alcalde Muñoz, Santísimo Cristo Del Amor Murcia y Plaza San Sebastián.

VÍA CRUCIS DE LA HERMANDAD DEL GRAN PODER (EL ZAPILLO)

HORARIO: De 20.30 a 22.30 horas.

ITINERARIO: Salida de la Parroquia San Pío X en la calle Tejar, Paterna del Río, La Vega, Palmera, Abrucena, Rodrigo Vivas Miras, Vinaroz, Manuel Sánchez y Tejar.

GabinetedePrensa

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