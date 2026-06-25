Dr. Lorenzo Álvarez, cirujano vascular de Monarka Clinic: “Las altas temperaturas pueden agravar la pesadez, la hinchazón y el dolor de piernas”

Las altas temperaturas favorecen la dilatación de las venas y pueden intensificar síntomas como la pesadez, la hinchazón, los calambres o el dolor de piernas en personas con enfermedad venosa crónica Lorenzo Álvarez, cirujano vascular de Monarka Clinic: “Muchos pacientes conviven con las molestias durante años y solo consultan cuando el calor las hace más difíciles de soportar, pero una valoración a tiempo puede evitar que el problema avance”

Con la llegada del verano, muchas personas vuelven a experimentar molestias que suelen repetirse cada año: piernas cansadas, sensación de pesadez, hinchazón, picor o dolor. Aunque estos síntomas suelen asociarse al calor, los especialistas recuerdan que también pueden estar relacionados con la enfermedad venosa crónica y con la presencia de varices.

Según explica el doctor Lorenzo Álvarez, cirujano vascular de Monarka Clinic, las altas temperaturas provocan una dilatación de las venas que dificulta el retorno de la sangre hacia el corazón y favorece la aparición o el empeoramiento de los síntomas.

“Es frecuente que muchos pacientes se acuerden de sus varices cuando empieza el verano, porque es cuando más les molestan y cuando más visibles se vuelven. Sin embargo, el problema venoso no aparece en verano; simplemente se hace más evidente”, señala.

No todas las molestias de piernas se deben a las varices

Aunque el calor contribuye a intensificar las molestias, los especialistas advierten de que la pesadez, la hinchazón o el dolor de piernas no siempre son una consecuencia normal del verano. En algunos casos pueden ser la manifestación de una enfermedad venosa que permanece sin diagnosticar.

“Muchos pacientes llevan años conviviendo con los síntomas y solo consultan cuando llegan los meses de calor. Sin embargo, cuanto antes se valore el problema, antes podremos identificar su causa y evitar que avance”, afirma el doctor Lorenzo Álvarez.

Según explica el especialista, una misma apariencia externa puede ocultar situaciones clínicas muy diferentes: “No todas las varices tienen el mismo origen ni requieren el mismo tratamiento. La clave está en entender qué ocurre en cada paciente antes de tomar cualquier decisión terapéutica”, concluye.

El verano no impide estudiar ni tratar las varices

Aunque durante años se ha asociado el tratamiento de las varices a los meses más fríos, los avances en las técnicas actuales permiten realizar muchos procedimientos a lo largo de todo el año. No obstante, la decisión debe adaptarse a las circunstancias personales de cada paciente.

Tras algunos tratamientos puede ser necesario utilizar medias de compresión, caminar de forma precoz o proteger determinadas zonas de la exposición solar, aspectos que pueden resultar menos cómodos durante los meses de calor.

“El verano no impide tratar las varices, pero sí puede condicionar cuál es el mejor momento para hacerlo. Lo importante es valorar cada caso de forma individual y planificar el tratamiento en función de los síntomas, las vacaciones o las necesidades de recuperación del paciente”, afirma.

Mientras tanto, mantener una vida activa, caminar con frecuencia, evitar largos periodos de inmovilidad y seguir las recomendaciones médicas puede ayudar a reducir las molestias durante los meses estivales.

Los especialistas también recomiendan consultar si aparecen cambios en la piel, inflamación intensa, endurecimiento de una vena o una hinchazón brusca de una pierna, ya que estos signos pueden indicar complicaciones que requieren valoración médica.

”El calor puede influir en cuándo resulta más cómodo realizar un tratamiento, pero no debería retrasar una consulta necesaria. Una valoración a tiempo permite aliviar síntomas, detectar posibles complicaciones y planificar adecuadamente el tratamiento”, concluye el doctor Lorenzo Álvarez.

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