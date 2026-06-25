Las estaciones de servicio dejan atrás el modelo tradicional para convertirse en hubs multiservicio

Las estaciones de servicio atraviesan una profunda transformación para adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo y a la evolución de la movilidad. Tradicionalmente concebidas como puntos de repostaje, estas instalaciones están ampliando progresivamente su oferta para convertirse en espacios capaces de concentrar múltiples servicios en una única ubicación, desde el lavado de vehículos y las tiendas de conveniencia hasta lavanderías autoservicio o puntos de recogida de paquetería, entre otras soluciones.“Estamos asistiendo a una redefinición estructural del papel de las estaciones de servicio. Dejan de ser infraestructuras centradas exclusivamente en el suministro energético para convertirse en espacios de servicio integrados en la vida diaria de las personas”, señala Marcos Moure, presidente ejecutivo de Grupo Moure.La diversificación de servicios se ha consolidado como una de las principales tendencias del mercado. En un contexto marcado por la transformación energética, la digitalización y una mayor competencia, las estaciones de servicio buscan ampliar su propuesta de valor para atraer nuevos perfiles de usuarios y aumentar la frecuencia de visita.Los nuevos hábitos de consumo están impulsando una transformación del sector. La creciente valoración del tiempo y la búsqueda de soluciones de proximidad han llevado a las estaciones de servicio a ampliar su oferta más allá del suministro de carburante, incorporando servicios complementarios que aportan mayor conveniencia al usuario y refuerzan la competitividad de los operadores. Esta evolución responde a una tendencia de fondo que seguirá ganando protagonismo en los próximos años.

La diversificación, una nueva vía de crecimiento para el sector

Más allá de mejorar la experiencia del cliente, la incorporación de servicios complementarios representa una oportunidad para reforzar la sostenibilidad económica de las estaciones de servicio. Actividades como el lavado de vehículos, el retail automatizado, las lavanderías autoservicio o puntos de recogida de paquetería presentan dinámicas de consumo que complementan la actividad principal y permiten maximizar el rendimiento de las instalaciones.Esta diversificación contribuye además a reducir la dependencia de los ingresos procedentes exclusivamente de la venta de carburante, un aspecto especialmente relevante en un momento de transformación para el conjunto de la industria de la movilidad. En este contexto, cada vez más operadores apuestan por modelos capaces de integrar diferentes servicios bajo un mismo espacio, configurando auténticos hubs multiservicio que responden a las nuevas expectativas de los consumidores y a las necesidades de adaptación del sector.Un modelo alineado con la movilidad del futuroPara Grupo Moure, esta transformación no constituye una tendencia coyuntural, sino una evolución estructural del mercado. La compañía considera que las gasolineras desempeñarán un papel cada vez más relevante como puntos de conexión entre movilidad, conveniencia y servicios de proximidad.“La estación de servicio del futuro será un centro multiservicio conectado con las necesidades diarias de las personas. Ya no hablamos únicamente de energía o movilidad, sino de ofrecer soluciones prácticas que aporten valor añadido al usuario durante su día a día”, concluye Marcos.