María Neira sitúa la transformación de los sistemas alimentarios en el centro de la salud, la sostenibilidad y la equidad

La exdirectora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) inaugura el XXXV Congreso de la SEÑ

Valladolid acoge estos días la principal cita científica en el ámbito de la nutrición que se celebrará en España en el año 2026 con más de 250 expertos y científicos

Enmarcado en su Congreso Nacional, la SEÑ celebra la XI Reunión de Jóvenes Investigadores con la presentación de 28 comunicaciones orales

Valladolid, 24 de junio de 2026. La transformación de los sistemas alimentarios constituye una de las herramientas más eficaces para afrontar simultáneamente los desafíos de salud pública, sostenibilidad ambiental y equidad social. Este es el mensaje central de la conferencia inaugural de la Dra. María Neira, exdirectora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el que hoy se abre el XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ) que se celebra hasta el próximo viernes en la ciudad de Valladolid. Se trata de la cita científica de referencia de la nutrición en este 2026 con la participación de 250 expertos y científicos.

Microbiota personalizada: la nueva frontera en la prevención de enfermedades crónicas

Entre los temas más innovadores que se abordan durante la primera jornada destaca el creciente papel de la microbiota intestinal en la prevención de enfermedades crónicas y la promoción de un envejecimiento saludable. En el Simposio sobre microbiota personalizada, investigadores de IMDEA Nutrición como el Dr. Enrique Carrillo de Santa Pau, la Dra. Amanda Cuevas-Sierra y el Dr. Ricardo Ramos-Ruiz presentan nuevas evidencias sobre la relación entre el ecosistema microbiano intestinal y la salud humana. Tal y como publican los investigadores en Journal Physiology and Biochemistry, los estudios muestran que las personas con mejor salud metabólica presentan comunidades microbianas más estables, conectadas y resilientes, mientras que determinadas alteraciones de la microbiota se asocian con procesos inflamatorios relacionados con la obesidad. Asimismo, otras investigaciones sugieren que distintos perfiles microbianos podrían influir en funciones cerebrales tan relevantes como la memoria, el lenguaje o el procesamiento emocional durante el envejecimiento. Estos hallazgos refuerzan el potencial de la nutrición personalizada basada en la microbiota como una herramienta prometedora para mejorar la salud y prevenir enfermedades a lo largo de la vida.

Alimentación, nutrición, ejercicio físico y deporte

La nutrición aplicada al ejercicio físico y al deporte centra otro de los simposios destacados de la primera jornada. Durante la sesión, el profesor Dr. Juan Mielgo Ayuso, de la Universidad de Burgos, analiza las limitaciones fisiológicas y prácticas de la ingesta de nutrientes durante el ejercicio, en un contexto en el que las estrategias nutricionales para pruebas de resistencia pueden alcanzar los 90 gramos de hidratos de carbono por hora e incluso los 120 gramos por hora en determinadas circunstancias.

Por su parte, el profesor Fernando Mata Ordóñez, de la Universidad Europea de Madrid, revisa la evidencia científica sobre el papel del glucógeno como principal reserva energética del organismo y uno de los factores determinantes del rendimiento en ejercicios de larga duración y alta intensidad. El simposio concluye con la intervención de la profesora Dra. María Martínez Ferrán, de la Universidad de Burgos, con uno de los debates emergentes en nutrición deportiva: la falta de evidencia científica suficiente para establecer recomendaciones específicas de micronutrientes en deportistas y la necesidad de avanzar hacia estrategias de suplementación basadas en criterios científicos rigurosos.

Reunión de Jóvenes Investigadores de la SEÑ

Durante esta primera jornada, se ha celebrado la XI Reunión de Jóvenes Investigadores de la SEÑ, una iniciativa pionera que desde hace más de una década contribuye a la formación, visibilidad y promoción del talento emergente en el campo de la alimentación, la nutrición, la sostenibilidad y la salud. En la cita de 2026 se han reunido más de 70 jóvenes investigadores que han presentado un total de 28 comunicaciones orales.

Agenda para los próximos días

Bajo el lema “Alimentación, nutrición y sostenibilidad: ejes temáticos para Una Sola Salud”, el programa del Congreso contempla temas de máximo interés para los próximos días en áreas emergentes como la nutrición de precisión e inteligencia artificial, el cambio climático y su relación con la seguridad alimentaria, la inmunonutrición y los biomarcadores. También abordará temas centrales de salud pública que en la actualidad se están debatiendo en España, en el marco de la Unión Europea y en la Organización Mundial de la Salud (OMS), como son los menús en los comedores escolares, la actividad física en la infancia o la evidencia científica sobre alimentos ultraprocesados. El Congreso abordará además ponencias sobre patrones dietéticos y Dieta Mediterránea, y dedicará un espacio a la nutrición clínica y al envejecimiento saludable, entre otros muchos temas.

Sobre la SEÑ

Con 47 años de trayectoria científica y académica, la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ) es una de las sociedades científicas de referencia en el ámbito de la nutrición, alimentación y salud en España. La SEÑ promueve el desarrollo de la investigación científica en materia de nutrición, alimentación y salud como una ciencia multidisciplinar aplicada. Actualmente es la única sociedad científica española que es miembro de la International Union of Nutritional Sciences (IUNS) y de la Federation of European Nutrition Societies (FENS).

REFERENCIAS

Neira González M. Food Systems Transformation: A Powerful Lever for Climate, Health, and Equity. Plenary Lecture PL-01. XXXV Congress of the Spanish Nutrition Society (SEÑ), Valladolid, 2026.

Lacruz Pleguezuelos B, Pancaldi V, Marcos Zambrano LJ, Carrillo de Santa Pau E. Importance of Gut Microbiome Network Structure and Function for Health Promotion. Simposio 1: Personalized microbiota: the new frontier in chronic disease prevention (S1-01). XXXV Congress of the Spanish Nutrition Society (SEÑ). Valladolid, España, 24-26 junio 2026.

Cuevas-Sierra A. Role of Gut Microbiota as Mediator of Chronic Inflammation in Obesity. Simposio 1: Personalized microbiota: the new frontier in chronic disease prevention (S1-02). XXXV Congress of the Spanish Nutrition Society (SEÑ). Valladolid, España, 24-26 junio 2026.

Ramos-Ruiz R, Serrano JI, del Castillo MD, Quintela JC, Ramírez de Molina A. Microbiome-Brain Interaction May Influence the Preservation of Brain Functions During the Ageing Process. Simposio 1: Personalized microbiota: the new frontier in chronic disease prevention (S1-03). XXXV Congress of the Spanish Nutrition Society (SEÑ). Valladolid, España, 24-26 junio 2026

Mielgo-Ayuso J, Abia A, Martínez-Ferrán M. How much is too much? Physiological bottlenecks and practical limits of macronutrient intake during exercise (S2-01); Mata F, Calderón A, Mielgo J, Marcos H, González Gross M. From Biochemistry to the Podium: The role of glycogen in exercise physiology, sports nutrition, and historical evolution (S2-02); Martínez-Ferrán M, Abia A, Mielgo-Ayuso J. Do we really know the micronutrient requirements in athletes? (S2-03). Simposio 2: Food, Nutrition, Physical Exercise and Sport. XXXV Congress of the Spanish Nutrition Society (SEÑ), Valladolid, 24-26 junio 2026

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