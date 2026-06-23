Los expertos alertan de una pérdida progresiva de adherencia a la dieta mediterránea y de la persistencia de carencias nutricionales en la población infantil

Más de 250 investigadores, profesionales sanitarios y expertos en alimentación, nutrición, salud y sostenibilidad participarán desde mañana en Valladolid en el XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ) y la XI Reunión de Jóvenes Investigadores, la principal cita científica en el ámbito de la nutrición que se celebrará en España en el año 2026. Durante tres días, el encuentro analizará algunos de los retos más relevantes para la salud pública y la investigación, desde la nutrición de precisión y la microbiota intestinal hasta el envejecimiento saludable, la sostenibilidad alimentaria y el impacto de la inteligencia artificial en la práctica científica. La presidenta del Congreso, la Dra. María José Castro Alija, ha destacado que la nutrición atraviesa un momento de especial dinamismo científico impulsado por los avances en la investigación sobre microbiota, la nutrición personalizada y las nuevas herramientas tecnológicas. “Cada vez contamos con más evidencia sobre cómo la alimentación interactúa con mecanismos biológicos complejos que influyen en la salud metabólica, la respuesta inmunitaria o el envejecimiento. El Congreso permitirá conocer algunos de los avances más relevantes y debatir cómo trasladarlos a la práctica clínica y a las estrategias de salud pública”, ha señalado. La microbiota intestinal será uno de los grandes ejes científicos del Congreso. Según ha explicado la profesora Castro Alija, la evidencia disponible apunta a que su composición y funcionamiento influyen en aspectos tan diversos como la salud metabólica, la inflamación, la respuesta inmunitaria e incluso el envejecimiento saludable. “Los estudios que se presentan en este Congreso muestran que las personas metabólicamente sanas presentan comunidades microbianas más conectadas y resilientes, mientras que las alteraciones de la microbiota se asocian con obesidad, inflamación crónica y otras enfermedades, incluso ya se está determinando su interacción con las neurodegenerativas. Además, estamos avanzando hacia estrategias de nutrición y alimentación personalizada que incorporan el perfil de la microbiota de cada individuo para diseñar intervenciones más eficaces y adaptadas a sus necesidades”, ha explicado. Uso seguro de los edulcorantes y salud metabólica Precisamente sobre microbiota se presentarán los resultados del estudio europeo SWEET, un ensayo clínico multicéntrico realizado durante un año en cuatro países europeos con la participación de 341 adultos y 38 niños con sobrepeso u obesidad. Los resultados mostraron que los adultos que sustituyeron el azúcar por edulcorantes y potenciadores del dulzor mantuvieron una pérdida de peso adicional de 1,6 kilogramos al cabo de un año respecto al grupo que continuó consumiendo azúcar. Es el primer estudio que ha realizado un análisis in vivo de grandes dimensiones y con consumo de edulcorantes en matrices alimentarias, que es como se ingieren realmente. “Lo más destacado de este estudio es que los investigadores observaron cambios positivos en la microbiota intestinal, con un aumento de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta —relacionadas con una mejor regulación metabólica— y sin efectos adversos sobre la diversidad microbiana”, explica el Dr. Rafael Urrialde, experto en seguridad alimentaria y vicepresidente del Congreso de la SEÑ. El estudio concluye que el uso prolongado de estos ingredientes, dentro de una dieta saludable baja en azúcares, es seguro y puede favorecer el mantenimiento de la pérdida de peso a largo plazo. La IA gana protagonismo en la nutrición de precisión y la investigación científica La inteligencia artificial (IA) se consolida como una de las tecnologías con mayor capacidad transformadora en el ámbito de la nutrición y la investigación biomédica, y tendrá un importante peso en el Congreso de la SEÑ, que dedica dos simposios específicos a explorar tanto el papel de la IA en la nutrición de precisión como su creciente influencia en la redacción, revisión y publicación de artículos científicos. Uno de los avances más relevantes que se debatirán durante el Congreso procede del ámbito de la nutrición personalizada. Diversos trabajos muestran cómo la combinación de monitorización continua de glucosa, aprendizaje automático y análisis avanzado de datos permite captar dinámicas metabólicas en tiempo real, identificar distintos “glucotipos” y avanzar hacia estrategias nutricionales más personalizadas. “Las investigaciones que ya se han publicado en el libro de abstracts del Congreso en la revista Journal Physiology and Biochemistry destacan que esta aproximación permite avanzar desde las recomendaciones nutricionales generales hacia estrategias personalizadas basadas en las características metabólicas de cada individuo, con potencial para mejorar la prevención de enfermedades crónicas y optimizar la salud a largo plazo”, ha explicado el Dr. Rafael Urrialde. Más allá de la práctica clínica, la revolución tecnológica también alcanza a la comunicación científica y será otro de los temas de debate durante el encuentro. Los retos de la alimentación infantil siguen preocupando a los expertos Por su parte, la presidenta de la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ), la Dra. Marcela González-Gross, ha puesto el foco en algunos de los desafíos actuales de la salud pública, especialmente en la población infantil y adolescente. “Estamos observando una pérdida progresiva de adherencia a la dieta mediterránea y la persistencia de determinadas ingestas insuficientes entre niños y adolescentes, como vitamina D, vitamina E, calcio, magnesio y folatos”, ha explicado. La especialista también señala la necesidad de garantizar una ingesta adecuada de proteínas de alta calidad y compuestos bioactivos relevantes para el desarrollo cognitivo. “En el estudio ASOMAD observamos que más de la mitad de los escolares madrileños de entre 8 y 12 años presentan niveles de adherencia a la dieta mediterránea inferiores a los considerados óptimos”, ha añadido. Las niñas realizan hasta un 24 % menos de actividad física que los niños en edad escolar La profesora González-Gross ha alertado también de una brecha persistente en los hábitos de actividad física entre escolares españoles. Tal y como muestra una de las investigaciones que se presentarán en el Congreso, y también publicada en el número especial de la revista Journal of Physiology and Biochemistry, las niñas realizan hasta un 24 % menos de actividad física que los niños en edad escolar. Los resultados del estudio EnComCol, realizado en 594 escolares de entre 6 y 12 años, muestran que los niños acumulan más actividad física moderada-vigorosa que las niñas. Entre quienes utilizan comedor escolar, los niños alcanzan 245,8 minutos semanales frente a 187,6 minutos en las niñas. También registran una mayor exposición a pantallas, aunque tanto niños como niñas superan las 2 horas de exposición a pantallas, especialmente durante los fines de semana. Los especialistas consideran que la escuela constituye una oportunidad estratégica para reforzar hábitos saludables, educación nutricional y promoción de la actividad física desde edades tempranas, que de hecho es una de las líneas estratégicas de actuación de la SEÑ. Valladolid acoge la cita científica más importante de la nutrición en España Bajo el lema “Alimentación, nutrición y sostenibilidad: ejes temáticos para Una Sola Salud”, el XXXV Congreso SEÑ y la XI Reunión de Jóvenes Investigadores convierten la ciudad de Valladolid en el centro de la nutrición estos días. Se trata de la cita científica más importante de España para la comunidad investigadora y académica del ámbito de la nutrición, la alimentación, la dietética, la seguridad alimentaria y la salud en la que se establecerán las bases del futuro de la investigación en estos campos de conocimiento. El programa del Congreso abarca áreas científicas de máxima actualidad como la nutrición de precisión e inteligencia artificial, el cambio climático y su relación con la seguridad alimentaria, la inmunonutrición y los biomarcadores. También abordará temas centrales de salud pública que se están debatiendo en España, en el marco de la Unión Europea y en la Organización Mundial de la Salud (OMS), como son los menús en los comedores escolares, la actividad física en la infancia o la evidencia científica sobre alimentos ultraprocesados. El Congreso abordará además ponencias sobre patrones dietéticos y Dieta Mediterránea, y dedicará un espacio a la nutrición clínica, la nutrición deportiva y al envejecimiento saludable, entre otros muchos temasSobre la SEÑ Con 48 años de trayectoria científica y académica, la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ) es una de las sociedades científicas de referencia en el ámbito de la nutrición, alimentación y salud en España. La SEÑ promueve el desarrollo de la investigación científica en materia de nutrición, alimentación y salud como una ciencia multidisciplinar aplicada. Actualmente, es la única sociedad científica española que es miembro de la International Union of Nutritional Sciences (IUNS) y de la Federation of European Nutrition Societies (FENS).

REFERENCIAS

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