Del calor a las tormentas repentinas: 10 consejos al volante este verano

Conducir a más de 40 grados: qué hacer para evitar la fatiga y los riesgos en carretera, según expertos en movilidad

Altas temperaturas, granizo y tormentas repentinas: 10 consejos para conducir con seguridad este verano

40 grados y tormentas en minutos: los peligros que acechan a los conductores este verano

España encara una semana marcada por temperaturas excepcionalmente altas en buena parte del país. A las máximas por encima de los 40 grados previstas en numerosas provincias se suma otro fenómeno cada vez más habitual durante el verano: la aparición de tormentas intensas, acompañadas en ocasiones de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento e incluso granizo que aparece en cuestión de minutos.

Este escenario meteorológico, cada vez más frecuente debido a la sucesión de episodios de calor extremo, supone un desafío para millones de conductores que se desplazan tanto por ciudad como por carretera. El calor no solo incrementa el riesgo de fatiga y deshidratación, sino que también puede afectar al rendimiento del vehículo, mientras que las tormentas repentinas reducen drásticamente la visibilidad y las condiciones de adherencia.

Ante esta situación, los expertos en movilidad de EasyPark han elaborado una serie de recomendaciones para ayudar a los conductores a afrontar con seguridad los desplazamientos durante los días más calurosos del verano.

Diez claves para conducir con calor extremo y tormentas de verano

1. Consulta el tiempo antes de arrancar

No solo por el calor. Las previsiones apuntan a tormentas intensas en algunas zonas de España, con riesgo de lluvias torrenciales, aparato eléctrico y granizo. Un vistazo a la previsión puede evitar sustos, incidencias y cambios de ruta de última hora.

2. Cuidado con los primeros minutos de lluvia

Es uno de los momentos más peligrosos del verano. Tras varios días de calor y sequía, el agua se mezcla con polvo y residuos acumulados en el asfalto, reduciendo notablemente la adherencia.

3. Busca refugio si aparece una granizada

Las tormentas estivales pueden descargar granizo en cuestión de minutos. Si hay avisos meteorológicos, conviene localizar aparcamientos cubiertos o zonas protegidas antes de llegar al destino.

4. Revisa especialmente los neumáticos

Las altas temperaturas elevan la exigencia sobre las ruedas. Un desgaste excesivo o una presión incorrecta aumentan el riesgo de que se produzca algún accidente cuando el asfalto alcanza temperaturas extremas.

5. No subestimes la fatiga por calor

El calor reduce la concentración y aumenta el tiempo de reacción. Aunque el trayecto sea corto, es importante reconocer los primeros síntomas de cansancio y realizar pausas cuando sea necesario.

6. Mantén el habitáculo fresco, pero sin excesos

Los expertos de EasyPark aconsejan evitar contrastes excesivos entre el exterior y el habitáculo. Una diferencia demasiado brusca entre la temperatura exterior y la del interior del vehículo puede generar incomodidad, fatiga y hasta mareos durante el viaje.

7. Lleva siempre agua en el coche

La hidratación es fundamental durante los desplazamientos estivales, especialmente en viajes largos o en momentos de tráfico intenso. La sensación de sed suele aparecer cuando el organismo ya ha comenzado a deshidratarse.

8. Planifica el aparcamiento antes de salir

Evitar vueltas innecesarias buscando una plaza reduce el tiempo de exposición al calor y contribuye a una conducción más eficiente. Puedes reservar el aparcamiento con anterioridad o aprovecharte de la tecnología para gestionar los pagos desde el móvil.

9. Nunca dejes a nadie dentro del vehículo estacionado

Niños, personas mayores y mascotas son especialmente vulnerables. La temperatura interior puede dispararse en pocos minutos incluso con las ventanillas abiertas.

10. Evita las horas de máximo calor cuando sea posible

Siempre que sea posible, conviene planificar los desplazamientos fuera de las franjas en las que se registran las temperaturas más elevadas, generalmente entre las 14:00 y las 18:00 horas. Esto reduce tanto el estrés físico del conductor como la exposición del vehículo a condiciones extremas.

La combinación de temperaturas extremas y fenómenos tormentosos obliga a prestar más atención que nunca a la planificación de los desplazamientos. «El calor intenso puede afectar directamente a la concentración, aumentar la fatiga y hacer que trayectos aparentemente sencillos resulten más exigentes para el conductor. Además, estamos viendo cómo cada vez son más habituales las tormentas repentinas tras episodios de altas temperaturas. Por eso recomendamos planificar los desplazamientos con antelación, mantenerse hidratado, revisar el vehículo y aprovechar la tecnología para reducir tiempos innecesarios al volante y mejorar la seguridad durante los desplazamientos», señala Michael Stark, director de EasyPark España (parte de Arrive).

Acerca de EasyPark, parte de la plataforma mundial de movilidad Arrive:

EasyPark, parte de la plataforma mundial de movilidad Arrive, es el principal proveedor de soluciones inteligentes de aparcamiento y movilidad en Europa. Presente en más de 20.000 ciudades de más de 90 países, EasyPark simplifica el aparcamiento, la recarga y la movilidad en todo el mundo. En estrecha colaboración con las ciudades, EasyPark está impulsando la digitalización, utilizando información basada en datos y soluciones inteligentes para hacer que las ciudades sean más habitables.

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